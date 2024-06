Indul az utazás az Eb-re: Dublin, Debrecen, Weiler im Allgäu

Sűrű hétfő vár a válogatott tagjaira. Az ébresztőt és a reggelit követően az edzőpályára vonulnak a játékosok, Szoboszlai Dominik és társai délelőtt 10.30-tól tréningeznek Telkiben. Az elmúlt napokban volt idejük hozzászokni ehhez az időponthoz, Marco Rossi szövetségi kapitány az Európa-bajnoki felkészülés napjaiban többször is délelőtt tartott edzést csapatának. Az alighanem szokásos elemeket – alapos bemelegítés, néhány sprintgyakorlat, egymás közti játék, szöglet- és szabadrúgás-variációk – tartalmazó, mérkőzés előtti utolsó tréning immár a frissítés jegyében telik, a csapat az ebédet követően indul útnak Írország felé.

Nem először dönt így a szakmai stáb.

A keret tagjai szeretik Telkiben elvégezni az utolsó simításokat, a jól megszokott környezetben ráhangolódni az előttük álló feladatra. Nemcsak a dublini, de a szombati, Izrael elleni második felkészülési mérkőzés előtt is az edzőközpontban tréningezik a csapat, és csak azt követően kel majd útra Debrecenbe. Írország és Izrael ellen már nem lesz lehetősége kísérletezgetni a szakmai stábnak, Marco Rossi esetleg egy-két poszton gondolkodik még, így kérdés – amiről a napokban lapunkban is írtunk –, hogy a kapuban Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes kezd-e, esetleg kapnak még egy-egy felkészülési mérkőzést a bizonyításra, bár ennek ellentmond, hogy a kerethirdető sajtótájékoztatón a kapitány úgy fogalmazott, már eldöntötte, kit állít a kapuba Németországban. A dublini összecsapást követően talán okosabbak leszünk…

Kérdés az is, hogy az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Lang Ádám bevethető állapotban lesz-e, fizikailag utolérte-e magát az elmúlt napokban. Ebben az esetben akár a jól megszokott három belső védő – a vezér Willi Orbán, a játékhiánnyal küzdő Szalai Attila, valamint a felépülő Lang Ádám – kezdhet az Írország elleni meccsen. Ezen a mérkőzésen a szövetségi kapitány még aligha számít a kerethez most csatlakozó három futballistára: Amerikából Gazdag Dániel, Dél-Koreából pedig Ádám Martin is hosszú utazást követően érkezik Magyarországra, s a vasárnap még a Svájci Kupa-döntőben szereplő ­Servette légiósa, Bolla Bendegúz is kimaradt az elmúlt napok felkészüléséből. Velük alighanem a szombati – 18 órakor kezdődő –, Izrael elleni összecsapáson számol a szakmai stáb.

A hétfői érkezést követően Dublinban már minden a meccsre hangolás jegyében telik: a csapat kedden sétál egyet a mérkőzés helyszínéül szolgáló Aviva Stadionban – az 51 ezer férőhelyes arénában rendezték május 22-én az Európa-liga döntőjét, amelyben az Atalanta meglepetésre 3–0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent. A stadion 2010-ben nyitotta meg kapuit, és jellegzetes formájáról sokat elárul, hogy több építészeti díjat nyert el.

A magyar válogatott tagjait azonban nem a dublini aréna szépsége érdekli majd feltehetőleg, sokkal inkább az, hogy Írország ellen megfelelő önbizalmat szerezzenek a csapat előtt álló sűrű időszakra. Marco Rossi az elmúlt években számtalanszor hangsúlyozta, a válogatott mezében nincsen barátságos mérkőzés, ez a mostanira már csak azért is hatványozottan igaz, mert kevesebb mint két hét, és kezdetét veszi a németországi Európa-bajnokság. Az írek ellen leginkább a skótokkal szembeni csoportmérkőzés modellezhető, míg az Izrael elleni meccs a svájci játékstílusra hajazhat, Németország ellen pedig az elmúlt években sok csatát vívott a válogatott; kijelenthető, a házigazda elleni Eb-meccs ígérkezik a legnehezebbnek.

Kezdődik tehát az utazás Dublinból Debrecenen át a németországi Eb bázisáig, Weiler im Allgäuig. Ahogy hallani, a játékosok remek hangulatban töltötték az elmúlt egy hetet Telkiben – nem rossz hír ez sem, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a mieink egyik csodafegyvere az utóbbi években a remek csapatszellem.