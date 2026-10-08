Kérdőjelek a Mercedesnél; Antonelli közelít a vb-címhez – káoszt hozhat a szingapúri sprint

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOKCBÓL

Russell egyre kilátástalanabb helyzetben

George Russell a tökéletes azeri hétvégét követően abban a reményben utazott Sepangba, hogy újabb erős teljesítménnyel ténylegesen visszatérhet a bajnoki csatába. A rendhagyó módon Malajziában megrendezett Bahreini Nagydíjon azonban szertefoszlott ez az álom: amellett, hogy házon belül újra Andrea Kimi Antonelli jelentette a mércét, a futam hajrájában dobogós helyen haladva szállt el alatta a Mercedes-motor. A brit 3 helyett 18 pontot veszített a csapattársához képest, így lemaradása 84 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben, ráadásul a megbízhatósági hiba következményei Szingapúrban is érződnek majd. Az erőforrás meghibásodása ugyanis nemcsak a malajziai pódiumot vette el Russelltől, hanem a soron következő hétvégére is hátrányos helyzetbe hozta őt.

Bár az már korábban is világossá vált, hogy Russellre vár még motorbüntetés, a Mercedes eredeti terve az volt, hogy ezt az Austinban bevetendő továbbfejlesztett erőforrással együtt vállalja be. A texasi pálya sokkal kedvezőbb helyszín lett volna a büntetés letöltésére, ám a sepangi motorhiba keresztülhúzta a számításokat: Russellnek már Szingapúrban új motorra lesz szüksége, így a szankciót is ott kell letöltenie. Ráadásul erősen kérdéses, hogy a német gyártó előre tudja-e hozni az eredetileg az Amerikai Nagydíjra tervezett ADUO-fejlesztés bevetését, és a legfrissebb hírek szerint nagy esély mutatkozik rá, hogy Russell úgy kénytelen elszenvedni a rajtbüntetést, hogy közben nem kapja meg a továbbfejlesztett motort.

Mindez tehát két héttel azután történik, hogy Russell Bakiban nyerni tudott, és úgy tűnt, a nyári szünet utáni erős formájának köszönhetően valóban lehet esélye közelebb kerülni a bajnoki éllovas Antonellihez. Ehhez képest Malajziában biztosnak tűnő dobogós helyezést veszített el, Szingapúrban pedig már eleve a mezőny végéről kell indulnia, és nagy esély van rá, hogy még tovább nő a lemaradása, miközben az erőforrás szempontjából is hátrányba kerülhet az év hátralévő részére.

Az idő egyre inkább Russell ellen dolgozik, miközben Antonelli továbbra is stabilan gyűjti a pontokat, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsa a világbajnoki címet. A brit versenyző több fronton vív ádáz csatát az idén: a csapattársával, saját magával és a szerencsével is, ami mentálisan is különösen megterhelő lehet számára, így érdekes lesz látni, hogyan viseli az év hátralévő részét. Megerősíti az idei esztendő, vagy összeroppantja?

Russell az idénynyitó Ausztrál Nagydíj megnyerése után nem ilyen szezonra számított (Fotó: AFP)

A Mercedes visszatalál a nyerő formához?

Nagy várakozás előzte meg a Mercedes Sepangban bevetett fejlesztési csomagját, amitől nagyjából három tizedmásodperces javulást várt. Ehhez képest minden eddiginél nagyobb problémákkal szembesült. Az időmérőn a teljesítményt tekintve először szorult ki mindkét autója az első három helyről, ráadásul olyan jelenségeket tapasztalt, amelyekkel korábban nem találkozott. A csapatnak most azt kell megértenie, hogy a vártnál gyengébb forma a csomaggal vagy a pálya sajátosságaival magyarázható-e.

A helyzetet ugyanis nehezíti, hogy a malajziai ring nem feltétlenül volt ideális környezet az újítások megítéléséhez. A régi és rendkívül durva aszfalt, a hőség, valamint a kiemelkedő gumikopás olyan körülményeket teremtett, amelyek a Mercedes szerint egészen különleges működési tartományba kényszerítették az autót, ráadásul a gép általánosságban is jobban szenvedett az idén a régebbi nyomvonalakon. Bár az istálló állítása szerint az adatok önmagukban ígéretesnek tűntek, a pályán mutatott teljesítmény ennek éppen az ellenkezőjét sugallta. Azért, hogy tisztább képet kapjon az új csomagról, a Mercedes Szingapúrban a régi és az új verziót is pályára viszi, hogy végre közvetlenül összehasonlíthassa őket, a pénteki egyetlen gyakorlás így kiemelten fontos lesz a csapat számára.

A Marina Bay teljesen más karakterű pálya, ezért kiderülhet, hogy Malajzia sajátosságai torzították-e a képet, vagy valóban az újításokkal van probléma. Ha az új specifikáció itt is lassabbnak bizonyul, az komoly figyelmeztetés lenne, ha viszont működik, az alakulat arra összpontosíthat, hogy megtalálja, hogyan és milyen beállítások mellett tudja kiaknázni a benne rejlő potenciált a különböző helyszíneken. A konstruktőri bajnokság szempontjából nincs különösebb pánikra ok: a Mercedes 151 pontos előnnyel vezeti a tabellát, miközben már csupán hét nagydíj és egy sprintfutam van hátra. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a riválisoktól eltérő fejlesztési program mennyire bizonyult jó döntésnek. Ha kiderül, hogy rossz irányba ment el a gárda, akkor hosszú hónapok fejlesztési munkáját „dobhatja ki a kukába”.

Antonelli pár lépésre a bajnoki címtől

Noha a Mercedes várakozásokon alul teljesített Sepangban, Antonelli szempontjából így is kedvezően alakult a hétvége, hiszen 66-ról 84 pontra növelte az előnyét a vb-összetettben. Az olasz immár 320 ponttal áll az első helyen, mögötte Russell 236, Lewis Hamilton 214, Charles Leclerc 191, Lando Norris és Max Verstappen pedig egyaránt 188 pontot gyűjtött, vagyis a csapattársán kívül valamennyi rivális 100 ponton kívül áll hozzá képest.

A szezonból még hét verseny, valamint egy sprintfutam van hátra, vagyis maximálisan 183 pontot lehet szerezni. Bár matematikailag még öt pilótának van esélye letaszítani Antonellit az élről, a gyakorlatban egyikük sem tud igazán fenyegetést jelenteni az olaszra. Russellnek 84 pontos hátrányt kellene ledolgoznia úgy, miközben Antonellinek elég lenne összesen 100 pontot gyűjtenie a hátralévő futamokon ahhoz, hogy behozhatatlan előnyre tegyen szert a szezon végére. Ebben az esetben az olasz 420 pontnál állna meg, miközben Russell a maximális 183 pont megszerzésével is csak 419-ig juthatna.

Szingapúrban még nem dőlhet el a bajnoki cím sorsa, de Antonelli már ott is fontos lépést tehet azért, hogy megalapozza az esetleges austini bajnokavatást. Ha a sprintfutamon és a versenyen együttesen 16 ponttal többet szerez Russellnél, akkor 100 pontos előnyre tenne szert, ami megnyitná a lehetőséget arra, hogy már az Amerikai Nagydíjon lezárja a vb-címért zajló csatát. Ehhez az kell, hogy nyerjen, miközben Russell ismét pont nélkül marad. Ebben az esetben ugyan pontszámban még utolérhetné őt a brit a hátralévő öt futamhétvégén, ám Antonelli a több győzelme miatt pontazonosság mellett is bajnok lenne.

Ha viszont azt vesszük alapul, hogy Antonelli és Russell a szezonban eddig mutatott formáját hozza a hátralévő versenyeken is, akkor valószínűleg Mexikóvárosban kerülhet sor a koronázásra. Antonelli 20 évesen tehát úgy fordul rá az idény utolsó hét nagydíjára, hogy a saját kezében van a sorsa, miközben üldözőinek már nem egyszerűen gyorsabbnak, hanem szinte hibátlannak is kellene lenniük ahhoz, hogy ledolgozzák a hátrányukat – és ehhez még a szerencsének is melléjük kellene állnia.

A Red Bull csúcsra ért

Hosszú idő után visszatért a Red Bull a dobogó tetejére, amivel beérni látszik a hosszabb felzárkózási folyamat. A csapat az idény elején jelentős hátrányban volt, eleinte még a középmezőnyben csatázott, az RB22 azonban az év során fokozatosan versenyképesebbé vált, és a fejlesztések révén egyre többször tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe. Az áttörés ugyan nem egyik pillanatról a másikra jött, de az elmúlt időszakban már egyértelmű jelei voltak: Max Verstappen az előző nyolc GP-n valamennyi alkalommal dobogón zárt, amikor célba ért, ráadásul Bakiban mindössze 196 ezreddel maradt el a győzelemtől.

Sepangban aztán minden összeállt. Verstappen már az első pillanattól fogva erős tempót diktált, ő volt a leggyorsabb a pénteki edzésnapon, szombaton kisajátította a pole pozíciót, vasárnap pedig megszerezte saját és csapata idei első sikerét. Az RB22-es egy körön és versenytávon is erős volt, méghozzá változó pályaviszonyok mellett, és összességében uralta a teljes hétvégét.

A Red Bull Sepangban visszatért a dobogó felső fokára (Fotó: AFP)

Verstappen győzelme ráadásul történelmi jelentőségű: a mostani volt a Red Bull Ford Powertrains erőforrásának első Formula–1-es sikere, ami visszaigazolta az istálló munkáját és egyúttal Verstappen szerződéshosszabbítását is. Nem lehet azonban még arról beszélni, hogy a 2021 és 2024 között négy egyéni és két konstruktőri címet nyerő „vörös bikák” újra visszatértek volna az élre, hiszen egyelőre kérdéses, hogy mennyire játszott szerepet a malajziai pálya karaktere a sikerben.

Szingapúr ebből a szempontból fontos tesztként szolgálhat. Ha Verstappen ott is harcban lesz a legjobb helyekért, az erős bizonyíték lehet arra, hogy a Red Bull-lal számolni kell az idény hátralévő részében. Noha a bajnokságban Verstappennek már csak matematikai esélye van, az év hátralévő része így is meghatározó lehet: a Red Bull most arról szeretne megbizonyosodni, hogy az év eleji nehézségek után valóban megtalálta a helyes fejlesztési irányt, ami megalapozhatja a sikeresebb 2027-es idényt is.

MI VÁRHATÓ A SZINGAPÚRI NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a világbajnokság, az őszi tripla hétvége harmadik állomása a Marina Bay Circuit, ahol a 17. Szingapúri Nagydíjat, egyúttal a szezon utolsó sprinthétvégéjét rendezik meg. A Formula–1 történetének első villanyfényes helyszíne most először bonyolít le sprintversenyt, ami különösen nagy kihívás elé állítja a mezőnyt. A pénteki egyetlen edzés ugyanis a sprintidőmérőtől, a hagyományos kvalifikációtól, illetve a futamtól eltérő körülmények között zajlik le, egyedül a sprintverseny lesz a gyakorláshoz hasonlóan napfényben.

A sprinthétvégéket sokszor meghatározó egyórás tréningen így a csapatok nem tudnak a fő eseményekhez releváns adatokat gyűjteni, és még inkább felértékelődik a szimulátorban elvégzett munka. A 4927 méter hosszú pálya karakterét elsődlegesen a sok lassú, 90 fokos kanyar határozza meg, miközben a falak közelsége miatt egy apró hiba is megbosszulhatja magát.

A sok kigyorsítás elsősorban a hátsó gumikat terheli meg, de a csapatoknak nem igazán kell túlmelegedéssel számolniuk a várható hőség ellenére sem, így a gumikopás sem lesz olyan meghatározó, mint Sepangban volt. A Pirelli pontosan ezért alapvetően egykiállásos futamot vár annak ellenére is, hogy a C3-as, a C4-es, valamint a C5-ös, vagyis a három leglágyabb keveréket hozta el a helyszínre. A hivatalos gumiszállító arra is rámutatott, hogy az idén a lágy abroncs is jóval strapabíróbb, és nemegyszer remek versenyguminak minősült, így arra számít, hogy a sprintfutamon és a versenyen is szerephez juthat.

A stratégia kialakításánál figyelembe kell venni a nagy bokszutcai időveszteséget, illetve az azt szinte teljesen eltüntető esetleges virtuális és valódi biztonsági autós szakaszokat is. A rajt- és a pályapozíció ugyanis rendkívül fontos Szingapúrban, amit jól mutat, hogy az eddigi tizenhat itteni viadalból tizenegyet a pole-ból induló pilóta nyert meg, miközben nehéz előzni is, különösen a verseny első felében.

Mindez kifejezetten rossz hír a tavalyi győztes Russell számára, aki leginkább abban bízhat, hogy ki tudja használni a Mercedes erős egyenesbeli tempóját és jó energiagazdálkodását. Igaz, maga az energiamenedzsment nem lesz olyan meghatározó, mivel a sok fékezési zóna miatt sok lehetőség nyílik az energia visszanyerésére. Az előzési mód viszont fontos lesz a manőverezés szempontjából, hiszen az eltérő gumikeverék és állapot mellett a különböző energiafelhasználás segítheti elő a pozíciónyerést.

Sepang után ráadásul Szingapúrban is van esély esőzésre, ami alapjaiban írhatja át a képet. A legfrissebb előrejelzések szerint a futamon mutatkozik a legnagyobb valószínűség az eső megérkezésére, de a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is leszakadhat az ég.

BOTTAS MEGÉRKEZETT SZINGAPÚRBA – KERÉKPÁRON A Cadillac finn versenyzője, Valtteri Bottas a kényelmes repülőút helyett kerékpáron vette célba Szingapúrt a sepangi versenyhétvége után. A tízszeres futamgyőztes négy nap alatt tette meg a 420 kilométeres utat, melynek során kobrával és pitonnal, illetve tehéncsordával is találkozott. A kalandos útról bővebben ide kattintva olvashatnak.

Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi versenyzők közül Lewis Hamilton a legsikeresebb négy győzelemmel. A hétszeres bajnokon kívül a múlt hétvégén pontot szerző Fernando Alonso, Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr., a regnáló bajnok Lando Norris és Russell diadalmaskodott már a helyszínen. A kétszeres vb-első kétszer, köztük a botrányba fulladó 2008-as évben, míg a többiek egyenként egyszer ünnepelhettek a dobogó tetején.

Ami a jelenlegi formát illeti, nehéz meghatározni, melyik csapat érkezhet fő esélyesként a helyszínre, ráadásul a sprinthétvége, a csapadék esélye és a pálya sajátosságai miatt a papírforma is könnyen borulhat. Noha a mindkét bajnokságot magasan vezető Mercedesnek alapvetően feküdhet a nyomvonal, nagy kérdést jelent a Sepangban bevetett csomag, hiszen a csapat éppen az alacsonyabb sebességű kanyarokban tapasztalt vele problémát.

Szingapúr ebből a szempontból fontos tesztként szolgál: ha az új specifikációval újra gondok adódnak a lassú szakaszokon, az már nehezebben lenne magyarázható pusztán a malajziai pálya sajátosságaival. Ráadásul Russell kénytelen a mezőny végéről visszazárkózni, ami hátrányt jelent az istálló számára a riválisokkal szemben taktikai szempontból is.

Ez előző hétvégén domináló Red Bull előtt szintén fontos megméretés áll: bizonyítania kell, hogy eltérő karakterisztikájú pályán is képes harcba szállni a győzelemért. A bajnokságban egyre inkább feljebb zárkózó Verstappen extramotivált lehet: a holland pilóta pályafutása során még egyszer sem nyert Szingapúrban. Emlékezetes, hogy a „vörös bikák” 2023-ban éppen ezen a helyszínen maradtak alul az idény során először és egyben utoljára, de az adott évben egyeduralkodó csapat több ízben esett már vissza rejtélyesen a helyszínen.

A McLaren és a Ferrari szempontjából inkább kedvező lehet a pálya, hiszen a Marina Bayen az alacsony sebességű tapadás, a stabilitás és a kigyorsítások minősége fontosabb lehet a nyers végsebességnél, ugyanakkor egyikük sem érkezik egyértelmű favoritként. Maguk az alakulatok sem igazán tudják, mire számítsanak, így meglehetősen izgalmas hétvégére van kilátás.

