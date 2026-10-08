Nemzeti Sportrádió

F1: az FIA lezárta a szoftverhiba miatt elrendelt vizsgálatot

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.08. 12:05
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Fotó: Getty Images
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F1 Bahreini Nagydíj FIA
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) lezárta a Malajziában megrendezett Formula–1-es Bahreini Nagydíjon tapasztalt szoftverhiba miatt elrendelt vizsgálatot és közölte: a jövőben szigorúbban fogja tesztelni a rendszert.

A malajziai Sepangban múlt vasárnap megrendezett viadal az eredetileg tervezetthez képest 1 óra 40 perccel később rajtolt, ugyanis előbb a heves esőzés, majd egy ezt követő tömeges műszaki hiba miatt nem tudtak elindulni a versenyzők.

Utóbbi miatt a FIA vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményét csütörtökön hozta nyilvánosságra. Ez alapján a pilóták „olyan teljesítményvesztést tapasztaltak, ami túlmutatott az eredeti terveken és amelyet utána nem tudtak visszanyerni” a pálya későbbi szakaszain. Az F1-es autók jelenleg fele-fele arányban használják a normál motort és az elektromos meghajtást, utóbbit azonban esős körülmények között korlátozzák – ez okozta a problémát, ugyanis a tesztek során a szoftvert nem próbálták ki a biztonsági autó mögötti, lassú tempó mellett.

A programot még vasárnap, a helyszínen frissítették, ezt követően indulhatott a száguldás, a FIA közlése alapján pedig az új, módosított program fut az autókban a most vasárnapi Szingapúri Nagydíjon is. Ezt követi majd egy nagyobb „ráncfelvarrás”, s a teljesen megújult szoftvert az október 25-i Amerikai Nagydíjon vetik majd be, s az új kódsort a korábbinál szigorúbb teszteknek vetik alá.

„Az FIA elismerését és háláját fejezi ki a csapatoknak, a motorgyártóknak és a technikai személyzetnek a leállás során tanúsított alaposságért és a gyors reakcióért” – zárul a szervezet közleménye.

A Bahreini Nagydíjat a holland Max Verstappen nyerte az összetettben éllovas olasz Kimi Antonelli, valamint a brit Lewis Hamilton előtt.
 

 

F1 Bahreini Nagydíj FIA
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