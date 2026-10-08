Kobrák és pitonok között: Bottas megérkezett Szingapúrba kerékpárral Malajziából

A karrierje során tíz F1-es futamgyőzelmet arató versenyző „felejthetetlen dzsungelkalandként” jellemezte a 420 kilométeres utat. Sepangból indult négy napja, s a rövid repülőút helyett vadregényes tájon, gyakran földes utakon tekerve végül éppen időben érkezett meg a Marina Bay-i pályára a csütörtöki sajtóprogramokra. A kalandot a pilóta rajongói a közösségi médiában követhették nyomon, útján kísérőautó segítette.

„Láttam néhány kígyót, ami miatt kicsit aggódtam, de valójában teljesen nyugodtak voltak. Láttam egy kobrát és egy pitont is, amint épp előttem keresztezték az utat. Láttam néhányat azokból a nagy gyíkokból is. Az egyik éppen az úton pihent, át kellett ugratnom felette a biciklivel, mert csak az utolsó pillanatban vettem észre. De megkergetett egy kutya is, és tehéncsorda is az utamba került, mögöttük lassan haladtam, míg le nem tértek az útról” – mondta újságíróknak Bottas, aki közismerten rajong a kerékpársportért.

Megjegyezte, egy alkalommal tehéncsorda mögött rekedt, sőt, még egy kutya is megkergette. A hőséget elkerülendő sötétedés után is tekert.

„Az éjszakai dzsungeles bringázás egészen vad élmény volt. Az ottani zajokat hallva az ember képzelete elkezd játszani: vajon mi lehet az? – tette hozzá Bottas. – Ilyenkor egyszerűen csak menni kell tovább. Talán a lámpafény melletti éjszakai tekerés volt a legizgalmasabb rész. Általában a nap végén mentem sötétben pár órát, mindig délután két óra körül indultam. Valójában mindig az első két óra volt a legnehezebb, de aztán kezdett kicsit hűvösebb lenni az idő, és éjszaka is mérséklődött a hőség.”

A 37 éves Bottas elmondta azt is, hogy az út nagy része terepen zajlott, a helyiek lelkesen biztatták, miután a kerékpáros kihívás híre széles körben elterjedt.

„Az elején kicsit feszült voltam, de aztán valahogy hozzászoktam. Legalább tudja az ember, hogy a vadonban nincs olyan állat, amely vadászna rá. Nem hiszem, hogy lennének ott tigrisek vagy ilyesmi, legalábbis remélem” – fogalmazott.

Bottas kitért rá, hogy a kerékpártúra segített neki gyorsan túllépni a sepangi verseny okozta csalódáson, miután tíz kör elteltével a kavicságyba pördült a Cadillacjével.

„Tekerés közben bőven volt időm gondolkodni, és a gondolataim főleg az előttünk álló hétvége körül forogtak. Sprintes hétvége következik, ami remek lehetőséget jelenthet számunkra. Remélhetőleg sikeresebb hétvégém lesz” – tette hozzá Bottas, aki a mostani idényben még nem végzett pontszerző helyen.