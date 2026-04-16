„Sokkal rosszabb is lehetett volna” – Bearman a szuzukai balesetéről

H. L.H. L.
2026.04.16. 15:35
Bearman már várja, hogy visszatérjen a volán mögé Miamiban (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Haas brit versenyzője, Oliver Bearman helyzetjelentést adott a Japán Nagydíjon történt balesete után. A pilóta megosztotta, hogy a hazaút nem volt kellemes, de most már teljesen jól érzi magát.

Mint ismert, Oliver Bearman az áprilisi kényszerszünet előtt megrendezett Japán Nagydíj versenyén szenvedett nagy balesetet, és 50 G erővel csapódott a falba. A pilóta már a baleset helyszínét is sántikálva hagyta el, és első útja az orvosi központba vezetett, ahol megvizsgálták. Bearman térde zúzódott, és még másnap is sántítva szállt fel a vonatra, amikor hazaindult, de azóta már jól van.

„Igen, jól vagyok, köszönöm a kérdést – nyilatkozta a Sportbible-nek. – A hazaút kissé nehéz volt, mert a baleset után nem tudtam túl sokat mozogni. Kicsit megduzzadt a térdem, de most már minden rendben van. Szerencsére a jobb térdemet érintette, így nem volt baj. Valójában már szerda-csütörtök környékén visszaültem a szimulátorba, mert a testvéremmel a hétvégi hosszútávú versenyre készültünk. Sokkal rosszabb is lehetett volna, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok, és már alig várom, hogy újra autóba üljek Miamiban” – tette hozzá.

Bearman balesete nagy visszhangot váltott ki, hiszen összefüggésbe hozták az érvényben lévő, és a mezőny nagy része által erősen kritizált szabályokkal.  Maga a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is elismerte, hogy az eset miatt is változásra van szükség, és az elmúlt időszakban többször is tárgyalt a résztvevőkkel.  A legfontosabb találkozót április 20-ra ütemezták, amikor döntés születhet a sportág jövőjéről. A soron következő nagydíjat május 1. és 3. között rendezik Miamiban. 
 

Kapcsolódó tartalom

„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

A Haas-pilóta térde zúzódott, Colapinto tehetetlennek érezte magát. A szövetség hivatalos közleményben reagált a történtekre.

A győztes sosem fog beszélni róla, de az idei F1 javításra szorul

A számok azt mutatják, a Mercedes elkönyvelheti a vb-címet • Norris úgy előzött, hogy nem is akart.

„Nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit” – az FIA elismerte, hogy szükség van változtatásokra

A szövetség több ülést is tart az áprilisi kényszerszünetben, végleges döntés az április 20-i megbeszélés után várható.

 

A Mercedes és a Red Bull trükközött az időmérőn, az FIA lépett – sajtóértesülés

F1
2026.04.14. 15:50

„Nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit” – az FIA elismerte, hogy szükség van változtatásokra

F1
2026.04.13. 13:10

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor

F1
2026.04.12. 11:15

Az egész idény rámehet a silverstone-i csapat problémáira

F1
2026.04.10. 10:19

Verstappen versenymérnöke a McLarenhez szerződik – hivatalos

F1
2026.04.09. 17:53

„Az idény eddigi eredményei megmutatták, hogy bárkit képes vagyok legyőzni” – Antonelli megcélozta a bajnoki címet

F1
2026.04.08. 16:50

Cadillac: lehetetlen álomból fényes valóság

Képes Sport
2026.04.07. 11:45

Száz éve született Jack Brabham, aki saját építésű autójával lett F1-es világbajnok

Népsport
2026.04.02. 10:00
Ezek is érdekelhetik