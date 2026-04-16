„Sokkal rosszabb is lehetett volna” – Bearman a szuzukai balesetéről

Mint ismert, Oliver Bearman az áprilisi kényszerszünet előtt megrendezett Japán Nagydíj versenyén szenvedett nagy balesetet, és 50 G erővel csapódott a falba. A pilóta már a baleset helyszínét is sántikálva hagyta el, és első útja az orvosi központba vezetett, ahol megvizsgálták. Bearman térde zúzódott, és még másnap is sántítva szállt fel a vonatra, amikor hazaindult, de azóta már jól van.

„Igen, jól vagyok, köszönöm a kérdést – nyilatkozta a Sportbible-nek. – A hazaút kissé nehéz volt, mert a baleset után nem tudtam túl sokat mozogni. Kicsit megduzzadt a térdem, de most már minden rendben van. Szerencsére a jobb térdemet érintette, így nem volt baj. Valójában már szerda-csütörtök környékén visszaültem a szimulátorba, mert a testvéremmel a hétvégi hosszútávú versenyre készültünk. Sokkal rosszabb is lehetett volna, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok, és már alig várom, hogy újra autóba üljek Miamiban” – tette hozzá.

Bearman balesete nagy visszhangot váltott ki, hiszen összefüggésbe hozták az érvényben lévő, és a mezőny nagy része által erősen kritizált szabályokkal. Maga a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is elismerte, hogy az eset miatt is változásra van szükség, és az elmúlt időszakban többször is tárgyalt a résztvevőkkel. A legfontosabb találkozót április 20-ra ütemezták, amikor döntés születhet a sportág jövőjéről. A soron következő nagydíjat május 1. és 3. között rendezik Miamiban.

