A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban

Max Verstappen a pole pozícióból várhatja az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj versenyét, és bár a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ezzel a címvédésre, a győzelem nem lesz elengedő a számára, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy a mellőle rajtoló Lando Norris leszoruljon a dobogóról. A hollandnak így szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy sorozatban ötödször is ő emelhesse magasba a vb-trófeát, és sok találgatás folyik arról, a pilóta hogyan tudná elősegíteni, hogy rámosolyogjon Fortuna.

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Az egyik lehetőséget az jelenti, hogy a 12 pontos hátrányból fordítani kívánó Verstappen a verseny egy pontján magára rántja a McLareneket, hogy ezzel lehetőséget teremtsen a többi pilótatárs előtt az előzésre, és emellett a Red Bull az időmérő után a futamon is mindent el fog követni annak érdekében, hogy Cunoda Juki segítse a csapattársát. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is számít érdekes versenyhelyzetekre a futam során, de szerinte sportszerű marad a küzdelem. „Ami Max lehetőségeit illeti a lapjainak a kijátszására, nem aggódóm túlságosan. Úgy gondolom, fogunk látni érdekes versenyhelyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és az igazságosság határain belül fog maradni.”

Stella szerint a tempó kontrollálására a gumihelyzet miatt is szükség lehet. „A szabadedzéseken nem várt mértékű kopással, illetve szemcsésedéssel szembesültünk. A vezető autónak már csak az abroncsok szempontjából is lehet oka a tempó kontrollálására, és nem feltétlenül csak stratégiai okok miatt.”