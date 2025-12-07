A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban
Max Verstappen a pole pozícióból várhatja az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj versenyét, és bár a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ezzel a címvédésre, a győzelem nem lesz elengedő a számára, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy a mellőle rajtoló Lando Norris leszoruljon a dobogóról. A hollandnak így szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy sorozatban ötödször is ő emelhesse magasba a vb-trófeát, és sok találgatás folyik arról, a pilóta hogyan tudná elősegíteni, hogy rámosolyogjon Fortuna.
VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
4. vagy annál rosszabb
nyer
–
8. vagy rosszabb
2.
3. vagy rosszabb
9. vagy rosszabb
3.
2. vagy rosszabb
Az egyik lehetőséget az jelenti, hogy a 12 pontos hátrányból fordítani kívánó Verstappen a verseny egy pontján magára rántja a McLareneket, hogy ezzel lehetőséget teremtsen a többi pilótatárs előtt az előzésre, és emellett a Red Bull az időmérő után a futamon is mindent el fog követni annak érdekében, hogy Cunoda Juki segítse a csapattársát. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is számít érdekes versenyhelyzetekre a futam során, de szerinte sportszerű marad a küzdelem. „Ami Max lehetőségeit illeti a lapjainak a kijátszására, nem aggódóm túlságosan. Úgy gondolom, fogunk látni érdekes versenyhelyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és az igazságosság határain belül fog maradni.”
Stella szerint a tempó kontrollálására a gumihelyzet miatt is szükség lehet. „A szabadedzéseken nem várt mértékű kopással, illetve szemcsésedéssel szembesültünk. A vezető autónak már csak az abroncsok szempontjából is lehet oka a tempó kontrollálására, és nem feltétlenül csak stratégiai okok miatt.”
Norrist óvatosságra inti a csapatfőnök a rajtnál. „Úgy, hogy Lando a rajtpozíciójából fakadóan belül lesz az első kanyarnál, egészen óvatos lesz. Ez egyike azon részeknek, amikor a belső ívről nem túl jó a kigyorsításod, és közel kerülhetsz a külső íven lévőhöz, szóval arra számítok, hogy óvatos lesz, és ez is fogom tanácsolni neki. Lando nagyon erős pozícióban van, szerintem így fog hozzáállni.”
Cunoda mindent arra tesz fel, hogy segítse Verstappent, amivel Stella is tisztában van. „Nem különösebben lepne meg, ha a Red Bull csapatként összejátszana. Megvan a lehetősége rá. Nem hiszem, hogy ez igazságtalan lenne.”
NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
nyer
–
–
2.
–
–
3.
–
–
4.
2. vagy annál rosszabb
–
5.
2. vagy annál rosszabb
–
6.
2. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
7.
2. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
8.
3. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
9.
4. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
10.
4. vagy annál rosszabb
3. vagy annál rosszabb
11. vagy annál rosszabb
4. vagy annál rosszabb
3. vagy annál rosszabb
PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
6. vagy annál rosszabb
–
nyer
10. vagy annál rosszabb
4. vagy annál rosszabb
2.
ABU-DZABI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|6.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|7.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|8.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|10.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|13.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|14.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|16.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|18.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
|DECEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:24.485
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:23.083
|DECEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:23.334
|Időmérő
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|DECEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|2026. március 8.