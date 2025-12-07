A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban

Nemzeti Sportrádió

2025.12.07.
(Fotó: AFP)
A Formula–1-es McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella tudja, hogy hozhat érdekes helyzeteket az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj versenye, de sportszerű küzdelemre számít a bajnoki esélyesek között.

Max Verstappen a pole pozícióból várhatja az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj versenyét, és bár a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ezzel a címvédésre, a győzelem nem lesz elengedő a számára, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy a mellőle rajtoló Lando Norris leszoruljon a dobogóról. A hollandnak így szerencsére is szüksége lesz ahhoz, hogy sorozatban ötödször is ő emelhesse magasba a vb-trófeát, és sok találgatás folyik arról, a pilóta hogyan tudná elősegíteni, hogy rámosolyogjon Fortuna. 

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

Az egyik lehetőséget az jelenti, hogy a 12 pontos hátrányból fordítani kívánó Verstappen a verseny egy pontján magára rántja a McLareneket, hogy ezzel lehetőséget teremtsen a többi pilótatárs előtt az előzésre, és emellett a Red Bull az időmérő után a futamon is mindent el fog követni annak érdekében, hogy Cunoda Juki segítse a csapattársát. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is számít érdekes versenyhelyzetekre a futam során, de szerinte sportszerű marad a küzdelem. „Ami Max lehetőségeit illeti a lapjainak a kijátszására, nem aggódóm túlságosan. Úgy gondolom, fogunk látni érdekes versenyhelyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és az igazságosság határain belül fog maradni.”

Stella szerint a tempó kontrollálására a gumihelyzet miatt is szükség lehet. „A szabadedzéseken nem várt mértékű kopással, illetve szemcsésedéssel szembesültünk. A vezető autónak már csak az abroncsok szempontjából is lehet oka a tempó kontrollálására, és nem feltétlenül csak stratégiai okok miatt.”

F1
2 órája

Játszmázás, személyes érdekek, és egyetlen cél: a bajnoki trófea – Norris, Verstappen vagy Piastri emelheti magasba Abu-Dzabiban?

A címvédő az élről, a vb-éllovas a második, míg az ausztrál a harmadik helyről várja a 14 órakor rajtoló versenyt.

 

Norrist óvatosságra inti a csapatfőnök a rajtnál. „Úgy, hogy Lando a rajtpozíciójából fakadóan belül lesz az első kanyarnál, egészen óvatos lesz. Ez egyike azon részeknek, amikor a belső ívről nem túl jó a kigyorsításod, és közel kerülhetsz a külső íven lévőhöz, szóval arra számítok, hogy óvatos lesz, és ez is fogom tanácsolni neki. Lando nagyon erős pozícióban van, szerintem így fog hozzáállni.”

Cunoda mindent arra tesz fel, hogy segítse Verstappent, amivel  Stella is tisztában van. „Nem különösebben lepne meg, ha a Red Bull csapatként összejátszana. Megvan a lehetősége rá. Nem hiszem, hogy ez igazságtalan lenne.”

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.George RussellbritMercedes
5.Charles LeclercmonacóiFerrari
6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
7.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
8.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
14.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
16.Lewis HamiltonbritFerrari
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
18.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

