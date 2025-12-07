Játszmázás, személyes érdekek, és egyetlen cél: a bajnoki trófea – Norris, Verstappen vagy Piastri emelheti magasba Abu-Dzabiban?

Huszonnégy nagydíj, tíz csapat, húsz versenyző, de a végén csak egy emelheti magasba a bajnoki trófeát. A 2010-es idény óta először fordul elő, hogy az utolsó verseny előtt legalább három pilótának van esélye megszerezni a világbajnoki címet. Egy többszörös bajnok küzd két olyan vetélytárs ellen, akik még nem tapasztalták meg, milyen érzés feljutni a csúcsra. Trónfosztás vagy az egyeduralom folytatása? Ez a 2025-ös Abu-dzabi Nagydíj legégetőbb kérdése.

Max Verstappen sorozatban az ötödik vb-címére hajt, amivel Juan Manuel Fangiót érné utol, és a királykategória történetének mindössze negyedik olyan versenyzőjévé válna, aki elérte ezt a számot, miközben Michael Schumacher mellett az egyetlen lehetne, akinek sikerül zsinórban ötször diadalmaskodnia. Lando Norris és Oscar Piastri eközben először részese igazi, éles vb-csatának, és azért küzd, hogy a Formula–1 fennállásának 35. világbajnokává lépjen elő. A brit tizenegyedik, míg az ausztrál a harmadik bajnoka lenne a szülőhazájának.

A tét óriási, főleg a jövő évi szabályváltozások fényében, hiszen az új éra nagy fordulatot is hozhat, és nincs semmi garancia arra, hogy a McLaren és a Red Bull 2026-ban is bajnoki címért harcolhat, sőt, Verstappen már azt is előrebocsátotta, adott esetben a sportágnak is búcsút int, ha nem tetszik neki az új autógeneráció.

Noha a három vb-aspiráns közül a holland volt az, aki az egész versenyhétvégén végtelen higgadtsággal azt hangoztatta és mutatta a külvilág felé, hogy nincs semmi vesztenivalója, és csak nyerhet, ez inkább lelki hadviselésnek hat, amivel nemcsak a riválisai fejébe próbál férkőzni, hanem talán saját magát is felkészíti vele az esetleges kudarcra.

A nyugalom, mint pajzs öleli körbe és tartja vissza a benne lakozó könyörtelen fenevadat, amely az 58 körös futamon biztosan a felszínre tör és elszabadul. Verstappen hiába ecsetelte azt a csütörtöki sajtótájékoztatón két vb-riválisa társaságában, hogy neki már van négy a hőn áhított trófeából, az ötödiknek biztosan kitüntetett helye lenne, és mindent tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy ő emelhesse a magasba az abu-dzabi éjszakában.

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Verstappen nyerni akar, és nem fog elmulasztani egyetlen lehetőséget sem arra, hogy elérje a célját. Az, hogy ilyen tetemes lemaradásból kapaszkodott vissza, és úgy várhatja az utolsó verseny rajtját, hogy reális esélye van nyerni, egyszerre vett le tehert a vállairól, miközben talán minden eddiginél sikeréhesebbé teszi. Megérezte a vérszagot, és kész lecsapni, már csak egyetlen lépés választja el tőle. A legnagyobb és a legnehezebb.

A holland tisztában van vele, hogy nemcsak magától függ, nem az a helyzet, mint 2021-ben, amikor tudta, ha a bajnoki riválisa, Lewis Hamilton előtt végez, akkor nyer, a saját kezében volt a sorsa, nem kellett külső tényezőkre támaszkodnia. Az akkor óriási botrányba fulladó finálé az ő sikerét hozta. Verstappen azóta további három alkalommal ért fel a csúcsra, méghozzá fölényesen, nemegyszer rekordokat halmozva. Most viszont először várja az utolsó menetet hátrányból bajnoki csatában. Ilyen szempontból számára is új szerep a mostani, nemcsak a két riválisa számára.

Az, hogy mit kezd vele, a közép-európai idő szerint 14 órakor rajtoló versenyen kiderül, de nincs semmi kétség afelől, hogy nem fog kizárólag a vakszerencsében bízni, megpróbál olyan helyzetet teremteni, amelyben nagyobb eséllyel mosolyog rá Fortuna. Ahogyan a negyedik rajtkockából induló George Russell is fogalmazott, Verstappen nem fog csak úgy elnyargalni a naplementében, hogy ezzel tálcán kínálja Norrisnak a dobogót, és vele együtt a világbajnoki címet.

ABU-DZABIBAN MEGHATÁROZÓ A RAJTSORREND Az eddigi tizenhét Yas Marina Circuiten rendezett versenyen összesen tizenegy alkalommal aratott sikert a pole pozícióból induló, és ami még ennél is árulkodóbb: a legutóbbi tíz futamon kivétel nélkül az élről rajtoló nyert. Az első soron kívülről rajtolva eközben egyetlen versenyző tudott felállni a dobogó felső fokára: Kimi Räikkönen 2012-ben a negyedik rajtkockából startolva szelte át elsőként a célvonalat.

Ha nem változik a sorrend a három bajnokaspiráns között az első körben, akkor Verstappen választhatja azt a stratégiát, hogy egy darabig elhúz az élen, hogy ne a forgalomba kelljen visszajönnie a kerékcseréje után, és ragadjon be esetleg, mint Fernando Alonso 2010-ben Vitaly Petrov mögött, majd a második etapban magára ránthatja a McLareneket, hogy ezzel az ellenfelek elé vesse őket, mint ahogyan tette azt Hamilton is 2016-ban Nico Rosberggel.

Az ehhez hasonló taktikázás egyáltalán nem lenne idegen vagy épp ritka, az utcai pályákon eleve bevett szokás, hogy az élen haladó erősen kontrollálja a teljes mezőny tempóját, és idén pont Monacóban mutatkozott meg, mennyire hatásos tud lenni ez az eszköz, mivel több csapat döntött úgy, hogy az egyik versenyzőjét bójaként használja a kötelező két kerékcserés versenyen.

Akkor egy másik módszer is kipróbáltatott élesben a jelenlegi versenyzési irányelvek mellett: Russell direkt vágott le egy sikánt, hogy ezzel az őt szándékosan feltartani kívánó Alexander Albon elé kerüljön. A brit akkor áthajtásos büntetést kapott az eset nyomán, de így is nyert a húzásával. Ugyan Abu-dzabiban nem olyan lehetetlen előzni, mint Monte-Carlóban, így is elég kevés a tér és a lehetőség a manőverezésre, amellyel valamennyi pilóta tisztában van.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb

A versenyen, és főleg közvetlenül a rajtot követően a 6-7-es kanyar jelentheti a legforróbb pontot, és adott esetben akár teret nyithat a levágásos taktika alkalmazásának, ami a már említett 2021-es idényzárón a bajnoki címről is dönthetett volna, ha nincs a verseny végi botrány.

Akkor az élről rajtoló Verstappen már a startnál elvesztette a pozíciót Hamiltonnal szemben, de azonnal visszatámadt, a hatos kanyarnál bevetődött a belső ívre a vetélytárs mellé, és ezzel kiszorította őt a pálya szélére. A brit ekkor a bukótér felé vette az irányt, amivel jóval a Red Bull-os előtt tért vissza, és ugyan visszalassított, maradt az élen. Az akkori szabályok mellett ez elegendő volt ahhoz, hogy elkerülje a büntetést, most viszont hasonló esetben szankcióra van kilátás – kivéve talán az első körben…

JÁTSZIK-E MEGHATÁROZÓ SZEREPET A BIZTONSÁGI AUTÓ? Mindenki emlékezetében erősen él a 2021-es szezonzáró, amelyen a futam végi biztonsági autós szakasz, és a korlátozás alatt hozott versenyigazgatói döntések alapjaiban határozták meg a bajnokság végkimenetelét. A helyszínen természetesen nem az volt az egyetlen alkalom, amikor a futam során virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz lépett érvénybe. Összességében eddig kilenc alkalommal volt korlátozás, szóval a mezőnynek ezzel is számolnia kell a stratégia kialakításánál. A McLaren múlt hétvégén pont egy biztonsági autós fázis alatti hibás taktikai döntéssel vesztette el a biztos kettős győzelmet, és nyújtotta tálcán Verstappennek a sikert...

Az akkor történtek ugyanis amolyan szürke zónát jelentenek, a versenyzők halászhatnak a zavarosban, hiszen a sportfelügyelők jóval megengedőbbek. Norrisnak nem lenne túl sok értelme kockáztatnia sem Verstappen agresszív támadását, sem az esetleges büntetést, de a mögüle induló Piastrinak nincs mit vesztenie. Norris biztosan ideges lesz a rajtnál, Helmut Marko meg is jegyezte, hogy a brit pilóta sokkal feszültebb, ha Verstappen rajtol mellőle, és minden esély megvan rá, hogy rosszabbul jöjjön el, főleg a porosabb oldalról.

Piastri adott esetben választhatja azt, hogy átrongyol a bukótéren a csata helyett, amivel a saját vagy csapattársa kiesését is veszélyeztethetné. Az ausztrál pilóta tisztában van vele, hogy csakis előrefelé menekülhet, hiszen mindenképpen az első vagy a második helyen kell célba érnie ahhoz, hogy egyáltalán matematikai esélye legyen. Bár nagy esély van rá, hogy Norris alapvetően nem fogja megnehezíteni a csapattársa dolgát, ha előzési pozícióba kerül mögötte – mivel neki a harmadik hely is tökéletes –, Piastrinak önmagában nem lesz elég az, ha elmegy a brit mellett.

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.

Egy kanyarlevágással adott esetben viszont akár mindkét bajnoki riválisát is megelőzheti már az első körben… Verstappent a verseny későbbi szakaszában biztosan emberpróbáló, és szinte lehetetlen feladat lenne megelőzni, amivel az ausztrál is tisztában van, így még akkor is az esetleges kanyarlevágás jelentheti az egyetlen utat. Piastri ezzel a csapattársa esélyeit alapvetően nem veszélyeztethetné, sőt, ha később úgy alakul, hogy Norris kiszorul a top 3-ból, miközben épp Verstappen áll az élen, akkor az ausztrál még mindig segítséget nyújthat a britnek, ha a csapat megkéri rá.

A McLaren ugyanis előrebocsátotta, ha az egyik pilótájuknak egyértelműen nagyobb esélye van, akkor csapatutasítást fog alkalmazni. Ha Piastri másodikként halad, és ott lesz egy versenyző a McLarenek között, akkor az ausztrál visszalassíthat, hogy ezzel lehetőséget adjon Norrisnak az előzésre, vagy a csapat egyszerűen kihívhatja őt egy újabb cserére, miközben ha a két autó egymást mögött halad, akkor pozíciót cserélhetnek.

AMIKOR LEGALÁBB HÁROM ESÉLYES ÉRKEZETT AZ UTOLSÓ VERSENYRE ÍGY ALAKULT A BAJNOKSÁG ÉV VILÁGBAJNOK A BAJNOK HELYEZÉSE A VERSENY ELŐTT A RIVÁLISOK 1950 Giuseppe Farina harmadik Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli 1959 Jack Brabham első Stirling Moss, Tony Brooks 1964 John Surtees második Graham Hill, Jim Clark 1968 Graham Hill első Jackie Stewart, Denny Hulme 1974 Emerson Fittipaldi első Clay Regazzoni, Jody Scheckter 1981 Nelson Piquet második Carlos Reutemann, Jacques Laffite 1983 Nelson Piquet második Alain Prost, René Arnoux 1986 Alain Prost második Nigel Mansell, Nelson Piquet 2007 Kimi Räikkönen harmadik Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2010 Sebastian Vettel harmadik Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton *: dőlt betűvel az a versenyző, aki vb-éllovasként érkezett meg a szezonzáróra.

Ami a kívülállókat illeti, többen is utaltak rá, hogy nem akarnak központi szerepet játszani a bajnoki csatában, így kérdéses lesz, Verstappen vagy épp Piastri mennyire bízhat abban, hogy valamely pilótatársa tényezőt fog játszani, és kemény csatába bonyolódik Norrisszal. A holland és az ausztrál személyes érdeke is az, hogy a brit minél hátrébb essen vissza. Így léphet előre kulcsszereplővé Russell vagy éppen Charles Leclerc a futamon.

A brit már az időmérőn is igyekezett az előnyére kovácsolni a bajnoki küzdelmet, és elárulta, a futamon is abban bízik, hogy ez nyithatja meg előtte a lehetőséget, hogy felérjen a dobogóra, és ezzel elősegítse csapata konstruktőri második helyét is, hiszen még nem kőbe vésett az ezüstérem, és adott esetben a Red Bull előzhet. A versenyző szerint a nyers tempó nincs meg a Mercedesében ehhez, Verstappen viszont helyzetbe hozhatja őt. Leclerc is valami hasonlóban bízik, és jelezte, minden lehetőséget meg fog ragadni, hogy előrébb törjön, és jó eredménnyel zárja a Ferrari csalódást keltő évét.

A monacói ugyanakkor kiemelte , nem szeretne valami hatalmas botrány részese lenni, és ehhez hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a hatodik pozícióból induló Alonso fejében is. A spanyol hangsúlyozta, minél messzebb akar kerülni a bajnoki küzdelemtől, de a pályát övező kivetítőkön érdeklődve fogja figyelni az eseményeket. Ezzel biztosan nem lesz egyedül, hiszen minden adott ahhoz, hogy valóban egy fantasztikus műsor, egy igazi klasszikus kerekedjen a 2025-ös Abu-Dzabi Nagydíjból…

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. George Russell brit Mercedes 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 7. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 14. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 16. Lewis Hamilton brit Ferrari 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 17 25 408 2. Max Verstappen 7 14 26 396 3. Oscar Piastri 7 15 25 392 4. George Russell 2 9 25 309 5. Charles Leclerc – 7 21 230 6. Lewis Hamilton – – 20 152 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz – 2 13 64 10. Isack Hadjar – 1 11 51 11. Nico Hülkenberg – 1 8 49 12. Fernando Alonso – – 10 48 13. Oliver Bearman – – 10 41 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Cunoda Juki – – 10 33 16. Esteban Ocon – – 9 32 17. Lance Stroll – – 8 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 800 (már bajnok) 2. Mercedes 459 3. Red Bull-Honda 426 4. Ferrari 382 5. Williams-Mercedes 137 6. Racing Bulls-Honda 92 7. Aston Martin-Mercedes 80 8. Haas-Ferrari 73 9. Sauber-Ferrari 68 10. Alpine-Renault 22



