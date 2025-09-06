Nemzeti Sportrádió

Verstappené a pole pozíció a két McLaren előtt a monzai időmérőn

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.06. 15:32
Fotó: AFP
Címkék
F1 Olasz Nagydíj Formula–1 időmérő
Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Olasz Nagydíj időmérőjén. A hollandot Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren, valamint Charles Leclerc vezérletével a két Ferrari követte, de Lewis Hamilton a büntetése miatt a 10. pozícióból indulhat – az ötödik helyet George Russell (Mercedes) örökölte meg.

Lando Norris a második és a harmadik szabadedzésen is a leggyorsabbnak bizonyult, de a nyitó gyakorlást élen záró Ferrarival Charles Leclerc mindössze 21 ezreddel maradt el tőle, miközben a vb-éllovas Oscar Piastrit, a címvédő Max Verstappent, valamint a mercedeses George Russellt felvonultató első ötöst kevesebb mint 3 tized választotta el egymástól, így rendkívül izgalmasnak ígérkezett az időmérő Olaszországban.

A kilátogató tifosi vegyes érzésekkel várta a kvalifikációt, hiszen míg Leclerc esélyesnek tűnt a pole pozícióra, Lewis Hamilton a múlt hétvégéről magával hozott 5 rajthelyes büntetése miatt a legjobb esetben is a hatodik rajtkockát szerezhette meg.

Az első szakaszban a Mercedes eltérő taktikával próbálkozott, és versenyzőit, Russellt, illetve Andrea Kimi Antonellit a közepes keveréken küldte ki, ami eléggé eltérő eredményt hozott, mert míg a brit az élen állt, az olasz kieső helyen volt percekkel a vége előtt. Míg Russellnek sikerült úgy is megtartania a vezetést, hogy nem futott újabb gyors kört, Antonelli a lágyakon is a top 10-en kívül végzett, az olasz tizenegyedik lett.

A gyorsabbik Mercedes mögött Verstappen következett, majd Norris, Cunoda Juki, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Leclerc, valamint Piastri tette teljessé a kissé szokatlan első tízest. Továbbjutott még Antonelli, Hamilton, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, illetve utolsóként Alexander Albon, így mindkét Williams ott lehetett a Q2-ben.

Kiesett: a múlt hétvégén a dobogón ünneplő Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, az Alpine-nal hosszabbító Pierre Gasly és Liam Lawson.

A második szakasz kisebb csúszással vette kezdetét, a felhordott kavicsot ugyanis le kellett takarítani a pályáról. Norris eléggé kicentizte a Q2-t, öt perccel a vége előtt még nem volt mért köre, majd az első próbálkozása után is csak a hetedik helyre lépett előre, így az utolsó pillanatokban kieső helyen állt. A brit versenyző utolsóként kezdte el a gyors körét, amit majdnem lekésett, de előre lépett az ötödik pozícióba, amivel megmentette az időmérőjét.

Az élen ezúttal Verstappen végzett, előnye 105 ezred volt a sokat javuló Antonelli előtt, utánuk Piastri, Russell és a McLaren britje zárta a top 5-öt. A hatodik Leclerc lett, mögé Bortoleto sorolt be az egyetlen állva maradó Sauberrel, majd Alonso, Hamilton, illetve Cunoda tette teljessé az első tízest, így mindkét Williams búcsúzott.

Kiesett: Bearman, Hülkenberg, Sainz, Albon és Ocon.

Az utolsó szakaszban is Verstappen kezdett a legjobban, igaz, az előnye nem volt számottevő, csak 84 ezreddel előzte meg Leclerc-t, miközben a két McLaren-pilóta közül Piastri 133 ezred lemaradással a harmadik, Norris több mint fél másodperces hátránnyal a hetedik helyet foglalta el. Kettejük közé Hamilton, Russell és Bortoleto fért be, Antonelli pedig a nyolcadik helyről várta az utolsó köröket.

Az utolsó percek nagy tűzijátékot hoztak, csak úgy röpködtek az abszolút legjobb részidők, és az addig hetedik Norris hirtelen az élre állt. Ám ezzel még nem volt vége: Verstappen még tovább faragott az idején, és 77 ezred előnnyel megszerezte a pole pozíciót Monzában. Mellőle a McLaren brit pilótája, míg a második sorból a vb-éllovas Piastri és Leclerc rajtolhat.

Bár Hamilton az ötödik legjobb időt futotta, a hátrasorolása miatt a 10. rajtkockából indulhat, a helyét Russell örökölte meg, aztán Antonelli, Bortoleto, Alonso és Cunoda érkezett a sorban.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:18.792
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:18.869
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:18.982
4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.007
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:19.124
6.George RussellbritMercedes1:19.157
7.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:19.200
8.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:19.390
9.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:19.424
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:19.519
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:19.446
12.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.498
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:19.528
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:19.583
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:19.707
16.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:19.917
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.948
18.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:19.992
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:20.103
20.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:20.279

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Russell1:19.4141.Verstappen1:19.140
2.Verstappen1:19.4552.Antonelli1:19.245
3.Norris1:19.5173.Piastri1:19.286
4.Cunoda1:19.6194.Russell1:19.287
5.Sainz1:19.6445.Norris1:19.293
6.Alonso1:19.6586.Leclerc1:19.310
7.Bortoleto1:19.6887.Bortoleto1:19.323
8.Bearman1:19.6888.Alonso1:19.362
9.Leclerc1:19.6899.Hamilton1:19.371
10.Piastri1:19.71110.Cunoda1:19.433
11.Antonelli1:19.74711.Bearman1:19.446
12.Hamilton1:19.76512.Hülkenberg1:19.498
13.Hülkenberg1:19.77713.Sainz1:19.528
14.Ocon1:19.81614.Albon1:19.583
15.Albon1:19.83715.Ocon1:19.707
16.Hadjar1:19.917  
17.Stroll1:19.948  
18.Colapinto1:19.992  
19.Gasly1:20.103  
20.Lawson1:20.279  

 

76. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Hamilton 1:20.117
2. szabadedzés1. Norris 1:19.878
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:19.331
Időmérő1. Verstappen 1:18.792
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00

 

 

F1 Olasz Nagydíj Formula–1 időmérő
Legfrissebb hírek

Visszavonult az F1 nyolcszoros futamgyőztese, új szerepkörben folytatja

F1
4 órája

Norris maradt az élen, de Leclerc ott lohol a nyakában a monzai időmérő előtt

F1
4 órája

F1: Gasly 2028-ig szerződést hosszabbított az Alpine-nal – hivatalos

F1
6 órája

Leclerc hisz benne, hogy harcba szállhat a pole pozícióért a Ferrari hazai nagydíján

F1
21 órája

Norris vette át a vezetést Monzában, de rendkívül szoros az élmezőny

F1
Tegnap, 18:01

„Ikonikus futam, amelyet mindenki szeret” – itt az F1 bejelentése a Monacói Nagydíjról!

F1
Tegnap, 14:14

Hamilton vezérletével a két Ferrari a leggyorsabb a monzai nyitányon

F1
Tegnap, 13:15

FORMULA–1: Villámtempóban fogynak a jegyek a Magyar Nagydíjra

F1
Tegnap, 12:46
Ezek is érdekelhetik