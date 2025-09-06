Verstappené a pole pozíció a két McLaren előtt a monzai időmérőn

Lando Norris a második és a harmadik szabadedzésen is a leggyorsabbnak bizonyult, de a nyitó gyakorlást élen záró Ferrarival Charles Leclerc mindössze 21 ezreddel maradt el tőle, miközben a vb-éllovas Oscar Piastrit, a címvédő Max Verstappent, valamint a mercedeses George Russellt felvonultató első ötöst kevesebb mint 3 tized választotta el egymástól, így rendkívül izgalmasnak ígérkezett az időmérő Olaszországban.

A kilátogató tifosi vegyes érzésekkel várta a kvalifikációt, hiszen míg Leclerc esélyesnek tűnt a pole pozícióra, Lewis Hamilton a múlt hétvégéről magával hozott 5 rajthelyes büntetése miatt a legjobb esetben is a hatodik rajtkockát szerezhette meg.

Az első szakaszban a Mercedes eltérő taktikával próbálkozott, és versenyzőit, Russellt, illetve Andrea Kimi Antonellit a közepes keveréken küldte ki, ami eléggé eltérő eredményt hozott, mert míg a brit az élen állt, az olasz kieső helyen volt percekkel a vége előtt. Míg Russellnek sikerült úgy is megtartania a vezetést, hogy nem futott újabb gyors kört, Antonelli a lágyakon is a top 10-en kívül végzett, az olasz tizenegyedik lett.

A gyorsabbik Mercedes mögött Verstappen következett, majd Norris, Cunoda Juki, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Leclerc, valamint Piastri tette teljessé a kissé szokatlan első tízest. Továbbjutott még Antonelli, Hamilton, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, illetve utolsóként Alexander Albon, így mindkét Williams ott lehetett a Q2-ben.

Kiesett: a múlt hétvégén a dobogón ünneplő Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, az Alpine-nal hosszabbító Pierre Gasly és Liam Lawson.

A második szakasz kisebb csúszással vette kezdetét, a felhordott kavicsot ugyanis le kellett takarítani a pályáról. Norris eléggé kicentizte a Q2-t, öt perccel a vége előtt még nem volt mért köre, majd az első próbálkozása után is csak a hetedik helyre lépett előre, így az utolsó pillanatokban kieső helyen állt. A brit versenyző utolsóként kezdte el a gyors körét, amit majdnem lekésett, de előre lépett az ötödik pozícióba, amivel megmentette az időmérőjét.

Az élen ezúttal Verstappen végzett, előnye 105 ezred volt a sokat javuló Antonelli előtt, utánuk Piastri, Russell és a McLaren britje zárta a top 5-öt. A hatodik Leclerc lett, mögé Bortoleto sorolt be az egyetlen állva maradó Sauberrel, majd Alonso, Hamilton, illetve Cunoda tette teljessé az első tízest, így mindkét Williams búcsúzott.

Kiesett: Bearman, Hülkenberg, Sainz, Albon és Ocon.

Az utolsó szakaszban is Verstappen kezdett a legjobban, igaz, az előnye nem volt számottevő, csak 84 ezreddel előzte meg Leclerc-t, miközben a két McLaren-pilóta közül Piastri 133 ezred lemaradással a harmadik, Norris több mint fél másodperces hátránnyal a hetedik helyet foglalta el. Kettejük közé Hamilton, Russell és Bortoleto fért be, Antonelli pedig a nyolcadik helyről várta az utolsó köröket.

Az utolsó percek nagy tűzijátékot hoztak, csak úgy röpködtek az abszolút legjobb részidők, és az addig hetedik Norris hirtelen az élre állt. Ám ezzel még nem volt vége: Verstappen még tovább faragott az idején, és 77 ezred előnnyel megszerezte a pole pozíciót Monzában. Mellőle a McLaren brit pilótája, míg a második sorból a vb-éllovas Piastri és Leclerc rajtolhat.

Bár Hamilton az ötödik legjobb időt futotta, a hátrasorolása miatt a 10. rajtkockából indulhat, a helyét Russell örökölte meg, aztán Antonelli, Bortoleto, Alonso és Cunoda érkezett a sorban.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:18.792 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:18.869 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.982 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.007 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:19.124 6. George Russell brit Mercedes 1:19.157 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:19.200 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:19.390 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.424 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:19.519 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:19.446 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:19.498 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:19.528 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.583 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:19.707 16. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:19.917 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.948 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:19.992 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.103 20. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.279

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:19.414 1. Verstappen 1:19.140 2. Verstappen 1:19.455 2. Antonelli 1:19.245 3. Norris 1:19.517 3. Piastri 1:19.286 4. Cunoda 1:19.619 4. Russell 1:19.287 5. Sainz 1:19.644 5. Norris 1:19.293 6. Alonso 1:19.658 6. Leclerc 1:19.310 7. Bortoleto 1:19.688 7. Bortoleto 1:19.323 8. Bearman 1:19.688 8. Alonso 1:19.362 9. Leclerc 1:19.689 9. Hamilton 1:19.371 10. Piastri 1:19.711 10. Cunoda 1:19.433 11. Antonelli 1:19.747 11. Bearman 1:19.446 12. Hamilton 1:19.765 12. Hülkenberg 1:19.498 13. Hülkenberg 1:19.777 13. Sainz 1:19.528 14. Ocon 1:19.816 14. Albon 1:19.583 15. Albon 1:19.837 15. Ocon 1:19.707 16. Hadjar 1:19.917 17. Stroll 1:19.948 18. Colapinto 1:19.992 19. Gasly 1:20.103 20. Lawson 1:20.279