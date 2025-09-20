Norris vette át a vezetést Verstappen és Piastri előtt az azeri szombaton

Nemzeti Sportrádió

2025.09.20. 10:16
Fotó: AFP
szabadedzés F1 Azeri Nagydíj Formula–1
Lando Norris (McLaren) bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Azeri Nagydíj harmadik szabadedzésén. A brit 222 ezreddel előzte meg Max Verstappent (Red Bull), akit 54 ezreden belül követett Oscar Piastri (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari). Az ötödik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lett.

A Ferrari az előzetes várakozásoknak megfelelően remek formában kezdett az Azeri Nagydíjon, és a versenyzői voltak a leggyorsabbak a nyitó napon. Noha az élen Lewis Hamilton zárt, a pályaspecialista Charles Leclerc úgy érezte, nem aknázta még ki az autójában és a benne rejlő potenciált sem, miközben azzal csillapította a kedélyeket, hogy kijelentette, a McLaren külön bolygón van. 

Az kétségtelen, hogy a konstruktőri címvédésre készülő wokingiak még nem mutatták meg a valós tempójukat, de ehhez az is kellett, hogy Lando Norris és a vb-éllovas Oscar Piastri sem tudta összetenni a körét, és mindketten eltalálták a falat. Ezért a legnagyobb kérdést az jelentette péntekről szombatra virradóan, hogy a McLaren ezúttal képes lesz-e kihozni a maximumot a kocsiból, vagy odaérhet-e valamelyik ellenfele.

Bár továbbra is sütött a nap, a mezőnyt valamivel hűvösebb idő fogadta, miközben eléggé feltámadt a szél a pálya térségében. A harmadik edzés eleje szokásosan lassú mederben folyt, a versenyzők lassan csordogáltak ki a garázsból, és negyed óra elteltével mindössze egyetlen pilóta rendelkezett mért körrel, miközben tizenegyen még a bokszot sem hagyták el. 

Ezt követően viszont lassan benépesült a 6 kilométer hosszú nyomvonal, igaz, az utolsóként mért kört futó Max Verstappen csak a félidőhöz közeledve iratkozott fel az időlistára. Ekkor Piastri volt a leggyorsabb, mögötte Carlos Sainz Jr., illetve Leclerc vezérletével a két Ferrari érkezett, miközben a holland az ötödik pozíciót foglalta el. 

A folytatásban a Scuderia versenyzőpárosa vette át az irányítást, de tíz perccel a vége előtt Leclerc és Hamilton csak a hatodik-hetedik helyen érkezett, miközben Norris fél másodperc előnnyel vezetett Verstappen előtt, és Piastri hibát hibára halmozott, mígnem összetett egy gyors kört a lágyon, és felzárkózott az elejébe. 

Norris első helyét a folytatásban már senki sem tudta veszélyeztetni, a brit 222 ezreddel előzte meg Verstappent, míg a vb-éllovas, valamint Hamilton 54 ezreden belül érkezett a harmadik-negyedik helyen. Az első ötöst Andrea Kimi Antonelli egészítette ki, majd Russell, Albon, Oliver Bearman, Liam Lawson, illetve Leclerc zárta a top 10-et. 

Folytatás 14 órakor az időmérővel. 
 

 

F1
17 órája

A Ferrari remek formában, Hamilton újra magabiztos. De elég lesz ez a McLaren ellen?

Leclerc bizakodó, de úgy érzi, a wokingiak más bolygón vannak.

 

8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:41.223
Időmérő14.00–15.00
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

 

