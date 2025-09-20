Verstappen a pole pozícióban Sainz és Lawson előtt a drámába fulladó, kaotikus azeri időmérőn

Noha péntekről szombatra virradóra Lando Norris visszavette a vezetést, és viszonylag magabiztos előnnyel zárt az élen, ő is tudta az időmérő kezdete előtt, hogy szinte tökéletes körre lesz szüksége ahhoz, hogy megszerezze a pole pozíciót, mivel egy-egy apróbb rontás több pozícióveszteséget is jelentett a szoros élmezőnyben.

Csapattársa, a vb-éllovas Oscar Piastri a harmadik edzésen csak többszöri próbálkozásra tudott összetenni gyors kört, miközben Max Verstappen már szombat délelőtt jelezte, hogy számolni kell vele, mint ahogyan a Ferrari és a Mercedes továbbra is ott volt a legjobbak között, igaz, Charles Leclerc végül tizedikként zárt.

A kvalifikáció kezdetére tovább hűlt az idő Azerbajdzsánban, és a Q1 kezdetén csak 21 Celsius-fokig kúsztak a higanyszálak, de nem volt kizárható, hogy némi csapadék érkezik még az esemény alatt. Emellett továbbra is erős szél fújt, ami még nagyobb kihívás elé állította a mezőnyt a nehéz utcai pályán.

Nem is kellett sokáig várni az első piros zászlós jelzésre, Alexander Albon bő öt perc után eltalálta a falat a Williamsszel, aminek következtében kitört a jobb elsője, és kénytelen volt leparkolni az autóját. A megszakításkor Leclerc nevével kezdődött az időlista, mögötte 2 tized hátránnyal Verstappen érkezett, majd Norris, Liam Lawson és Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötöst, a vb-éllovas Piastri és Antonelli pedig mért kör nélkül állt.

Noha az első körökre a Red Bull és a McLaren pilótapárosa ment ki közepes gumin, a rövid kényszerszünet után a Racing Bulls, a Sauber, az Aston Martin is a sárga oldalfalú Pirellin folytatta. A mezőny azonban ezúttal sem tudott sok időt eltölteni a pályán, szűk 7 perccel a vége előtt ugyanis újra lendült a piros zászló. Ezúttal Nico Hülkenberg rontott, elölről eltalálta a falat, minek nyomán leszakadt az első szárnya, és sok törmeléket hagyott maga után. Bár vissza tudott menni a bokszutcába a megrongált autójával, a pályát takarítani kellett. Ekkor már Hamilton állt az élen, a hétszeres bajnokot Piastri és Leclerc követte, majd Verstappen és Cunoda Juki zárta a top 5-öt. Norris hatodikként érkezett, míg a hibázó és a gyors körét pályakiszélesítés miatt elvesztő Antonelli kieső helyen tanyázott.

Az utolsó percekre Hülkenberg is vissza tudott térni, de nem tudott továbbjutni, mint ahogyan a leintés után autót törő Franco Colapinto is, aki így újabb piros zászlót idézett elő. Az élen Norris zárt, mögötte Verstappen, Leclerc, Russell, a végén nagyot előrelépő Hadjar, Hamilton, Piastri, a két Aston Martin, valamint Antonelli egészítette ki az első tízest. Továbbjutott még Lawson, Cunoda, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz Jr. és Oliver Bearman.

Kiesett: az argentin és a német pilótán kívül Ocon, Gasly és Albon.

A második szakaszban sem úszta meg a mezőny piros zászló nélkül, Bearman szállt bele oldalról a falba, és kénytelen volt feladni akkor, amikor még egyetlen pilóta sem teljesített mért kört. A versenyzők ezúttal is eltérő gumikon mentek ki a folytatásra, volt olyan istálló, ahol megoszlott, ki milyen keveréket használ. Ez volt a helyzet a Ferrarinál is: Leclerc a közepesen, Hamilton a lágyon futott, s míg előbbi kényelmesen továbbment, utóbbi már a Q2-ben búcsúzni kényszerült!

Az élen az utolsó pillanatokban javuló Verstappen zárt, mögötte Norris, Piastri sorrendben a két McLaren, majd a Mercedes duója, Leclerc, Lawson, Hadjar, Sainz és Cunoda következett.

Kiesett: Alonso, a pénteken még leggyorsabb Hamilton, Bortoleto, Stroll és a szakasz elején autót törő, így mért kört sem futó Bearman.

A harmadik szakasz elején nem egy korai piros zászló, hanem a kameraképeken megjelenő esőcseppek borzolták a kedélyeket. Norris első gyors körét ráadásul megzavarta a hibázó Russell, miközben Verstappen arról adott számot, hogy egyre csúszósabb a pálya. Az igazi dráma azonban csak ezután jött: a helyszínen az elmúlt négy évben rajtelsőséget szerző Leclerc összetörte a Ferrarit – újra lendült a piros zászló.

Ekkor mindössze három versenyzőnek volt mért köre, az élen Sainz állt, akit Lawson és Hadjar követett, közben eleinte még tovább nőtt az eső intenzitása. Ugyan az újraindítás előtt előbújt a nap, óriási kérdést jelentett, lesz-e még esély a javításra a fennmaradó időben. Bár az elsőként pályára hajtó Verstappen erre hamar választ adott, és már az első köre első részidejénél előnyben volt, egyetlen versenyző sem tudott feliratkozni az időlistára, miután újra meg kellett szakítani a kvalifikációt! Ezúttal Piastri törte össze McLarenjét, amivel óriási esélyt adott a csapattársának.

Az égiek azonban úgy gondolták, még tovább fokozzák az izgalmakat, mert a hatodik kényszerszünet alatt újra eleredt az eső, kissé megszórva a nyomvonal egyes részeit. Az időmérő 3 perc 41 másodperccel a vége előtt folytatódhatott, az utolsó percekre a többség a lágy gumit tette fel, a kivételt Sainz és Antonelli jelentette, mialatt továbbra is csepegett az eső.

Norris nem is tudta összetenni a körét, a gyors körében végigsuhintotta a McLaren oldalát a falon, és csak a hetedik rajthelyet szerezte meg, ám a csapattársa, Piastri sem remekelt, a kilencedik pozícióból indulhat majd.

Habár Sainz nem tudta megtartani az első helyet, egyedül Verstappen előzte meg, a williamses tehát az első sorból indulhat vasárnap! A harmadik Lawson lett a Racing Bulls színeiben, mögötte a két Mercedes-pilóta – Antonelli, Russell –, Cunoda, Norris, Hadjar, Piastri, valamint Leclerc zárta a top 10-et.

Folytatás vasárnap 13 órakor a versennyel.

AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:41.117 2. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:41.595 3. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:41.707 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:41.717 5. George Russell brit Mercedes 1:42.070 6. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:42.143 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:42.239 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:42.372 9. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes - 10. Charles Leclerc monacói Ferrari - 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:41.857 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:42.183 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:42.277 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:43.061 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari - 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:42.779 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:42.916 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:43.139 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:43.778 Bokszutcai rajt: Esteban Ocon* francia Haas-Ferrari - *:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:41.322 1. Verstappen 1:41.255 2. Verstappen 1:41.331 2. Norris 1:41.396 3. Leclerc 1:41.458 3. Piastri 1:41.414 4. Russell 1:41.646 4. Russell 1:41.455 5. Hadjar 1:41.656 5. Antonelli 1:41.464 6. Hamilton 1:41.821 6. Leclerc 1:41.519 7. Piastri 1:41.839 7. Lawson 1:41.537 8. Stroll 1:42.101 8. Hadjar 1:41.647 9. Alonso 1:42.211 9. Sainz 1:41.675 10. Antonelli 1:42.247 10. Cunoda 1:41.788 11. Lawson 1:42.257 11. Alonso 1:41.857 12. Cunoda 1:42.347 12. Hamilton 1:42.183 13. Bortoleto 1:42.511 13. Bortoleto 1:42.277 14. Sainz 1:42.635 14. Stroll 1:43.061 15. Bearman 1:42.666 15. Bearman - 16. Colapinto 1:42.779 17. Hülkenberg 1:42.916 18. Ocon 1:43.004 19. Gasly 1:43.139 20. Albon 1:43.778