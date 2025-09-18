A McLaren bajnokavatásra készül az Azeri Nagydíjon; a Ferrari meghiúsítja az ünneplést?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBÓL

Fellángolás volt a Red Bull monzai szereplése?

Max Verstappen önmagát is meglepte azzal, milyen domináns módon aratott győzelmet az előző futamhétvégén, Monzában. A holland először megszerezte a pole pozíciót, majd korábbi egyeduralmát idéző stílusban irányította a versenyt, és szelte át elsőként a célvonalat vasárnap a konstruktőri tabellát toronymagasan vezető McLaren párosa előtt.

A „vörös bikák” ráadásul tették mindezt egy olyan pályán, amely korábban nem igazán számított az erősségüknek – Verstappen tavaly hatodik lett a „sebesség templomában”. Az, hogy a mostani kirobbanó szereplése mennyire (volt) pályaspecifikus, egyelőre óriási kérdést jelent, és a válasz egy nagydíjat még biztosan várat magára.

A fennmaradó helyszínek közül ugyanis pont a soron következő Azerbajdzsán az egyik, amely az alacsonyabb leszorítóerős csomagot részesti előnyben, miközben az egyenesek is kedvezni fognak az RB21-esnek, így arra lehet számítani, hogy Verstappen megint erős formát fog mutatni. Igaz, megjegyezendő, hogy maga a nyomvonal nem tartozik a címvédő kedvenc vadászterületei közé, legutóbb pont a szűk, utcai pályán maradt alul egy körön a csapattársával szemben.

Arra viszont nem mutat túl sok jel, hogy Verstappen újra vereséget szenvedne az időmérőn és megtörik a remek sorozata, hiszen Cunoda Juki egyelőre nem tudta megszorongatni, és inkább azért küzdött, hogy egyáltalán bejusson a kvalifikáció utolsó szakaszába. A japán ideje egyre fogytán, és igazán nagy feltámadást kellene bemutatnia, hogy ne veszítse el az ülését, sőt talán még a bravúr sem lesz elég.

A legfrissebb hírek szerint a Red Bull már október végén lezárná a pilótakérdést, és szinte nyílt titoknak számít, hogy Isack Hadjar érkezik Verstappen mellé, míg a Racing Bullsnál Arvid Lindblad veszi át az előrelépő francia helyét. Cunodának az Alpine-on kívül nem is tud más csapat mentőövet dobni, de az enstone-iak az eddigi értesülések alapján nem is túlzottan érdeklődnek a japán kegyei irányt.

A francia alakulat pont ez előző GP előtt hosszabbította meg Pierre Gasly szerződését, és noha maga Flavio Briatore is elismerte, hogy eleinte nem volt elégedett Franco Colapinto teljesítményével, az istálló így sem zárja ki az argentin maradását, és az esetleges cserék között sem szerepel Cunoda. A francia alakulat Paul Aronnak is lehetőséget adna, ráadásul újra kipróbálná a korábban elküldött Jack Doohant is a volán mögött, így a japán lehet, hogy az utolsó versenyeit teljesíti a királykategóriában.

A McLaren már most hétvégén konstruktőri bajnok lehet

Már az idény elején egyértelműen látszott, hogy a McLaren jelenti az első számú erőt, de a fő fókuszt végig házon belüli csata jelenti Lando Norris és Oscar Piastri között. A wokingiak címvédését egy pillanatig sem fenyegette veszély, és a csapat akár már most hétvégén, hét nagydíjjal a vége előtt bebiztosíthatja fennállása tizedik konstruktőri címét.

Ahhoz, hogy a McLaren már Azerbajdzsánban ünnepelhessen, az kell, hogy a két autója az első kettő, vagy az első és a harmadik helyen fusson be, mivel ebben az esetben a második helyen álló Ferrari eredményétől függetlenül felülhetne a sportág trónjára. Noha ebből is jól látszik, hogy a csapatok között elég egysíkú küzdelem zajlott le az idén, az egyéni cím sorsa még nem dőlt el, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik a McLarenre annak kapcsán, hogyan is kezeli a versenyzői közötti bajnoki versenyfutást.

A MCLAREN VILÁGBAJNOK AZERBAJDZSÁNBAN, HA... ...legalább 9 ponttal többet gyűjt a Ferrarinál, és a Mercedes legfeljebb 11 ponttal, míg a Red Bull maximum 32 ponttal szerez többet nála.

Bár Piastri továbbra is kényelmes előnnyel vezet, elég egyetlen kiesés a részéről, és eltűnik a különbség, pontosan ezért is kíséri olyan nagy figyelem a csapat minden egyes döntését. Az előző nagydíjon az keltett feltűnést, hogy a McLaren a csapatutasítást alkalmazott azt követően, hogy az egész hétvégén gyorsabb pilótáját, Norrist feleslegesen nehéz helyzetbe hozta. A wokingiak a megszokott stratégiával szembemenve a hátrébb haladó pilótát hívták ki előbb a bokszba, amivel megadták az elévágás lehetőségét Piastrinak, majd magát a pozíciót is azzal, hogy utána elrontották a csapattárs kerékcseréjét.

A McLaren ezt követően kérte meg a vb-éllovast arra, hogy engedje maga elé Norrist, majd jelezte, onnan szabad a versenyzés a két pilóta között. Az, hogy a csapat miként kezelte a helyzetet, és hogy Piastri visszaadta a helyet, megosztotta a véleményeket, így mindenképp érdekes lesz látni, hogyan felelnek a kritikákra, és hogy azok hatással lesznek-e a sokat emlegetett papaya-szabályokra.

A Ferrari megtörheti a nyeretlen sorozatát?

A Scuderia annak ellenére foglalja el a konstruktőri tabella második helyét, hogy már két futamon is nullázott, és még egyetlen alkalommal sem tudott győzedelmeskedni az idén. A csapat a rossz kezdés után egyre jobb formába lendült, és összesen már öt dobogós helyet szerzett, miközben Magyarországon pole pozíció is íródott a neve mellé Leclerc révén.

A maranellóiak nem titkolt célja visszatérjenek a győztesek útjára, és az egyik legnagyobb esélyük talán most hétvégén lesz arra, hogy végre megtörjék a nyeretlenségi sorozatukat. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur is optimistán készül a hétvégére, és úgy számol, a mostani pálya az egyike azoknak a fennmaradók közül, ahol erős eredményt érhetnek el. Bár az istálló a Red Bull-lal, a McLarennel és a Mercedesszel ellentétben még nem tudott nyerni a helyszínen, egy körön dominánsnak számít.

Charles Leclerc egyértelműen időmérős specialista az azeri utcákon, a monacói 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban, valamint 2024-ben is rajtelsőséget szerzett, vagyis zsinórban az ötödik pole pozícióját gyűjtheti be a helyszínen. Bizakodásra adhat okot továbbá, hogy a mostani mezőnyből egyedül a csapattársa, Lewis Hamilton indulhatott már az élről, s a páros négy dobogós helyezésen osztozik.

Ha a Ferrarinak sikerül vasárnap pontot tennie a nyeretlenségi sorozata végére, akkor biztosan halasztani kell a bajnokavatást, hiszen a McLarennek nem lesz elegendő előnye ahhoz, hogy bebiztosítja az újabb konstruktőri címet.

Újabb induló jelentkezett be a FIA elnöki posztjáért

Váratlan fordulatot jelent a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) idén esedékes elnökválasztása kapcsán, hogy a jelenlegi elnök Mohammed ben Szulajem, valamint Tim Mayer új kihívót kap Laura Villars személyében. A 28 éves svájci versenyző az első nő, aki indul az FIA elnöki posztjáért, és a bejelentett programterve szerint átláthatóbb, demokratikusabb és felelősebb kormányzást ígér, miközben erősítené a nők helyzetét a motorsport világában, és nem hagyja figyelmen kívül a fenntarthatósági törekvéseket, valamint az új generációk inspirálását és a sokszínűség fontosságát sem.

Az elnökválasztást a 2025-ös idényt követően Taskantben rendezik meg, ahol a szövetség az év végi ülését és a díjátadó ceremóniát is tartja.

A Williams nyert az FIA-val szemben

A grove-i alakulat spanyol versenyzője, Carlos Sainz Jr. Holland Nagydíjon kapott büntetése ellen nyújtott be fellebbezést, és sikerült elérnie, hogy az FIA utólag elismerje, hibás döntést hoztak a sportfelügyelők. Bár a Liam Lawsonnal történt incidens nyomán kapott 10 másodperces időbüntetést már nem lehetett semmissé tenni, a spanyol két büntető pontját utólag törölték a szuperlicencéről.

Ez azért meglepő fejlemény, mert az FIA általában már a kérelmet is elutasítja, kevés esetben történik meghallgatás, miközben még annál is ritkább, hogy a szövetség utólag megmásítja a döntését. A spanyol pilóta szerint a háromból legalább kettő sportfelügyelőnek állandó megbízatást kellene adni annak érdekében, hogy igazságosabb ítéletek szülessenek, és elkerülhessék az olyan eseteket, mint amilyen az övé is volt. A döntés mindenképpen forró témát fog jelenteni, s különösen a versenyzői megbeszélésen kerülhet elő a hétvégén.

MI VÁRHATÓ AZ AZERI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös bajnokság, a tizenhetedik állomás Baki, ahol a nyolcadik Azeri Nagydíjat rendezik meg. A 6003 méter hosszú pálya először 2016-ban látta vendégül a Formula–1 mezőnyét, igaz, akkor még az Európai Nagydíj keretein belül, méghozzá úgy, hogy földrajzilag Ázsiában helyezkedik el. Ennek megfelelően a mostani összességében a kilencedik futamhétvége lesz a helyszínen, míg az Azeri GP-t a nyolcadik alkalommal tartják meg – az F1 2020-ban nem vendégeskedett a kaukázusi országban.

Noha a mezőny számára nem lesz ismeretlen a terep, az előző évhez képest hűvösebb idő várja a mezőnyt, miközben a Pirelli is változtatott az elérhető gumikínálaton. A csapatok rendelkezésére a három leglágyabb keverék áll a hétvégén, ami azt jelenti, hogy újra elérhető lesz az idén debütáló C6-os abroncs. A hivatalos gumibeszállító azért döntött a módosítás mellett, mert szeretne lehetőséget teremteni a különböző stratégiáknak, és elkerülné, hogy valamennyi résztvevő egy kerékcsere mellett döntsön, ami csökkentené az izgalmakat.

A taktikai sokszínűséget elősegítheti egy virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz, amivel az istállóknak is számolniuk kell, hiszen még nem volt olyan Azeri Nagydíj, amelyen ne lett volna valamilyen korlátozás. Ebből is jól látszik, hogy a káosz nem ismeretlen Baki utcáin, ahol eddig mindössze egyetlen pilóta tudott duplázni, miközben már 12 különböző versenyző fordult meg a dobogón.

Ami a történelmi múltat illeti, az előző év végén a mezőnyből kiszoruló, de a jövőre debütáló Cadillac színeiben visszatérő Sergio Pérez számít a legeredményesebbnek a helyszínen. A mexikói összesen négyszer zárt a pódiumon, és abból kétszer ünnepelhetett győzelmet.

A jelenlegi mezőnyből eközben csupán hárman nyertek már Azerbajdzsánban, Hamilton, Verstappen és Piastri egyenként egyszer állhatott fel a dobogó felső fokára. A top 3-sba viszont további négy pilóta is befért: George Russell és Leclerc kétszer, míg Lance Stroll és Pierre Gasly egyszer.

Míg a vasárnapok tehát eléggé sokszínűek voltak az Azeri Nagydíjon, a szombatokat inkább egyhangúság jellemezte az elmúlt években, hiszen Leclerc uralja az időmérőket 2021 óta. A monacói sorozatban az ötödik pole pozícióját szerezheti meg az előttünk álló hétvégén, és a Ferrari helyzetét tovább erősítheti, hogy az aktív versenyzők közül csak Hamilton indulhatott már az élről.

Ami a jelenlegi erősorrendet illeti, a Scuderia bizakodó lehet, főleg, ha erős kvalifikációt tud teljesíteni, ugyanakkor nem lesz egyszerű dolga, ha idén először szeretne a dobogó tetején ünnepelni, mivel a McLaren minden hétvégén a fő esélyesek között van, miközben a monzai siker után Verstappennel is számolni kell. Ráadásul azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem várt arcok tűnnek fel a pódiumon – eddig összesen nyolc különböző alakulat képviseltette magát az első hármasban.

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 19 324 2. Lando Norris 5 13 17 293 3. Max Verstappen 3 7 17 230 4. George Russell 1 6 17 194 5. Charles Leclerc – 5 15 163 6. Lewis Hamilton – – 15 117 7. Alexander Albon – – 11 70 8. Andrea Kimi Antonelli – 1 10 66 9. Isack Hadjar – 1 8 38 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Fernando Alonso – – 6 30 13. Esteban Ocon – – 7 28 14. Pierre Gasly – – 5 20 15. Liam Lawson – – 4 20 16. Gabriel Bortoleto – – 4 18 17. Oliver Bearman – – 5 16 18. Carlos Sainz – – 7 16 19. Cunoda Juki – – 6 12

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 617 2. Ferrari 280 3. Mercedes 260 4. Red Bull-Honda 239 5. Williams-Mercedes 86 6. Aston Martin-Mercedes 62 7. Racing Bulls-Honda 61 8. Sauber-Ferrari 55 9. Haas-Ferrari 44 10. Alpine-Renault 20