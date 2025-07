Piastri és Norris a Brit Nagydíjon is összecsapna; Verstappen egyre közelebb a Mercedeshez?

Ugyan a csalódást keltő hétvége után Marko elismerte, hogy vannak teljesítményhez kötött kilépési záradékok Verstappen kontraktusában, az osztrák hangsúlyozta, nem állnak fenn olyan körülmények, hogy a holland aktiválhassa azokat. Egybehangzó hírek szerint a négyszeres bajnok akkor érvénytelenítheti az eredetileg 2028 végéig szóló szerződését, ha a nyári szünetig nincs benne a top 3-ban. A pilóta pillanatnyilag a harmadik helyet foglalja el, s előnye 9 pont a negyedik Russell előtt, vagyis adott esetben pont a brit nyithatja meg az utat a holland távozása, valamint az előtt, hogy elveszítse saját ülését a Mercedesnél…

A korábbi pilóta, Robert Doornbos azonban úgy tudja, honfitársa abban az esetben is szabadulhatna a „vörös bikáktól”, ha a csapat nem lesz ott a legjobb háromban a konstruktőrök bajnokságában az említett időpontig. Az osztrák istálló jelenleg a negyedik pozícióban áll, s hátránya már az előtte helyet foglaló Mercedes mögött is 47 pont, és nem sok esély van rá, hogy ezt a lemaradást akárcsak csökkentse a következő nagydíjakon, hiszen Cunoda Juki nem túl sok ponttal járul hozzá a csapata eredményeihez, miközben a németeknél többnyire mindkét versenyző ott van a top 10-ben – a határidő abból a szempontból is érdekes, hogy Wolff is a nyári szünetet jelölte ki a versenyzői helyzet tisztázására.

Ilyen előzmények után az olasz Sky televízió keddről szerdára virradóan robbantotta a bombát, és tényként közölte, Verstappen rábólintott a Mercedes-csapatfőnök ajánlatára. A holland a forrás szerint már jövőre csatlakozik a németekhez, és nagy valószínűség szerint Russellt váltja. Noha az Autosport később jelezte, tudomása szerint még nem született döntés a négyszeres világbajnok jövőjéről, azt egyúttal megerősítette, hogy tárgyalások folynak a felek között.

MÉGIS LESZ KIHÍVÓJA BEN-SZULAJEMNEK Noha nem rég az idősebbik Carlos Sainz bejelentette, hogy nem fog indulni az FIA decemberben esedékes elnökválasztásán, és úgy tűnt, az újra induló Mohammed ben-Szulajemnek nem lesz kihívója, a legfrissebb hírek szerint az FIA-bíróként dolgozó Tim Mayer jelölteti magát. A BBC beszámolója szerint Mayer pénteken hivatalosan is megerősítheti a szándékát az általa bejelentett sajtótájékoztatón.

Azóta ráadásul több pletyka kapott szárnyra, és elterjedtek olyan hírek is, hogy Verstappen azt szeretné elérni, hogy Hornert leváltsák, vagy legalább csökkentsék a hatalmát csapaton belül. Az már jó ideje egyértelmű, hogy a Verstappen-tábor Markót támogatja Hornerrel szemben, azonban a házon belül folyó hatalmi harcokból tavaly a brit jött ki megerősödve. A mostani rosszabb szereplés és Verstappen elvesztésének lehetősége ugyanakkor akár rossz pozícióba is hozhatja a csapatfőnököt.

Emellett megjelentek olyan találgatások is, hogy Verstappen csak 2027-ben vált csapatot, hiszen előbb feltérképezi, mely csapat miként reagál a nagy szabályváltoztatásokra. Ennek kapcsán olyan híresztelés is napvilágot látott, hogy a holland akár ki is hagyhatja a jövő évet, hogy több időt tölthessen a családjával, kissé fellélegezhessen, és újult erővel térjen vissza, azonban maga a pilóta nemrég úgy nyilatkozott, hogy ilyesmi meg sem fordult a fejében.

Bármi is legyen az igazság, az idén kimagaslóan teljesítő Russell szerződésének hiánya mindenképpen árulkodó, és a felerősödő pletykák megadták az alaphangulatot a Brit Nagydíjnak is, így a Mercedes-pilóta könnyen kellemetlen kérdések kereszttüzében találhatja magát már a csütörtöki sajtónapon is.

Piastri (balra) és Norris (jobbra) a Brit Nagydíjon is összecsap? (Fotó: AFP)

Egyre élesedik a bajnoki küzdelem

Norris minden eddiginél dominánsabb teljesítményt nyújtott Ausztriában, és a lenyűgöző pole pozícióját győzelemre váltotta, miután visszaverte csapattársa, Piastri támadásait az első etapban, majd végig az irányítása alatt tartva a futamot végül 2.7 másodperccel az egyéni összetett vezető ausztrál előtt szelte át a célvonalat. A brit pilóta a remek sikerének köszönhetően tizenöt pontra csökkentette a lemaradását a bajnokságban, és egyértelműen lendületben érkezett meg hazai pályára.

Bár Norris Kanadából üres kézzel távozott, miután összeért a márkatárssal, az elmúlt öt nagydíjat figyelembe véve összességében egy ponttal többet szerzett, mint Piastri, és két második helyezése mellett két győzelmet is aratott, így egyértelműen jó formában van, és a McLaren azon erőfeszítése is kifizetődni látszik, hogy igyekszik kényelmesebbé tenni az MCL39-est a brit számára. A hazai pálya azonban a pluszmotiváció mellett, pluszterhet is róhat a versenyző vállára, hiszen elsősorban tőle várják a sikert, és fő esélyesként először állhatna fel a dobogó felső fokára szülőhazájában.

Norris ráadásul adott esetben a vezetést is átvehetné a bajnokságban, persze ahhoz kellene az is, hogy Piastri rosszabb hétvégét fogjon ki. Az ausztrál korábban még pódiumra sem tudott állni Silverstone-ban, nem úgy, mint a brit, aki az elmúlt két évben egyaránt ott volt az első hármasban. Jó esély van rá, hogy a kettős újra összecsap a pályán, az első ütközetből Piastri, míg a másikból Norris jött ki győztesen, így mindenképpen érdekes lesz látni, most melyik pilóta kerekedik felül.

Bottas akár már az idén visszatérhet a mezőnybe? (Fotó: AFP)

Hogy alakul a pilótakeringő?

Noha egyértelműen Verstappen esetleges Mercedeshez igazolása jelenti a legfőbb témát, a pilótapiac alakulásával kapcsolatban is egyre gyűrűznek a találgatástok. Az Alpine például az eredeti bejelentés értelmében a mostani Brit GP előtt értékelte volna ki Franco Colapinto helyét, azonban a silverstone-i versenyhétvége előtt még csak fel sem vetődött, hogy nem az argentin lesz Pierre Gasly csapattársa az év 12. nagydíján. Noha úgy tűnik, a versenyző helyzete némileg stabilizálódott, mindenképpen szintlépésre lesz szüksége, hiszen az enstone-iak több fronton is tapogatóznak, szükség esetén kit ültethetnek be a helyére.

A francia alakulat egyik tartalékpilótája, Paul Aron a Sauberrel vezethet a most hétvégi brit, valamint az augusztus eleji magyarországi állomás első szabadedzésén, miközben olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Flavio Briatore kivetette a hálóját a Cadillackel is egyeztető Valtteri Bottasra, aki jelenleg a Mercedes harmadik számú versenyzője. A finn akár már az idei évben visszakerülhet a mezőnybe, ha Colapinto nem javul, és az Alpine, valamint a Mercedes között kezdődő tárgyalásokat segítheti, hogy az enstone-i istálló jövőre német erőforrással fog rajthoz állni.

Colapinto mellett Russell jövője is kétséges még, a brit a hírek szerint Verstappen érkezése esetén a Red Bullnál vagy az Aston Martinnál köthet ki, de az sem kizárt, Antonellinek kell új ülés után néznie, igaz, erre jóval kevesebb esély mutatkozik, mint a brit távozására. Emellett a hétvégi első edzésen debütáló Arvid Lindblad is képbe kerülhet a „vörös bikák" valamelyik csapatánál, hiszen a faenzaiaknál Liam Lawson helye sem biztosított. Ezen felül az F1-hez csatlakozó Cadillac továbbra sem jelentette be egyik versenyzőjét sem, így a nyári szünethez közeledve egyre inkább felőrösödhetnek az átigazolásokkal kapcsolatos pletykák.

MI VÁRHATÓ A BRIT NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a 2025-ös bajnokság, a tizenkettedik állomás Silverstone, ahol a 76. Brit Nagydíjat rendezik meg. A legendás pálya először éppen 75 évvel ezelőtt, 1950-ben adott otthont az első hivatalos F1-es Grand Prix-nak, ráadásul a királykategóriának, és a csapatok többségének is a szigetország a székhelye, vagy rendelkezik legalább angliai kirendeltséggel, így a helyszín a sportág bölcsőjének és központjának számít.

Maga Silverstone 59. alkalommal látja vendégül a mezőnyt, míg a jelenlegi, 5.891 kilométer hosszú nyomvonalon 2011 óta tartanak futamot, és a Brit Királyi Légierő katonai repterén kialakított pálya a legfrissebb hírek szerint akár örökös helyet kaphat a versenynaptárban, ami jól mutatja, milyen nagy jelentőséggel bír.

A mostani alkalom ráadásul minden eddiginél különlegesebb lesz, hiszen az autósport történetében először fordul elő, hogy a Formula–1 mellett a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által felügyelt valamennyi betétsorozata, így a Formula–2, a Formula–3, valamint a Formula–4 egyazon helyszínen és hétvégén szerepel. Ennek megfelelően részese lesz a történelmi pillanatnak Molnár Marin is, aki a második helyet foglalja el a Formula–4-es bajnokságban, az idén már több ízben is ünnepelhetett a dobogón, és annak felső fokára is felállhatott.

LINDBLAD MÁR EZEN A HÉTVÉGÉN SZEREPHEZ JUT A Red Bull kérvényét elfogadva az FIA nemrég megadta az F1-es szuperlicencet a tizennyolcadik életévét még nem betöltő Arvid Lindbladnak, aki már most hétvégén bemutatkozhat a királykategóriában. A „vörös bikák” ráadásul azonnal az első számú csapatnak adnak neki lehetőséget, nem más, mint Verstappen ideiglenes csapattársaként, hiszen a svéd származású brit autóversenyző Cunoda helyét foglalhatja el a pénteki első edzésen.

A versenypálya mellett érdemes lesz kémlelni az eget is, hiszen az időjárás-előrejelzések szerint a „száguldó cirkusz” két fő eseményének napján, vagyis szombaton és vasárnap is van esély csapadékra. A forró Ausztria után ráadásul a hőmérsékleti viszonyok is nagyban el fognak térni, hiszen a higanyszálak a 30 Celsius-fok helyett hétvége kezdetén 25, míg a folytatásban 20 Celsius-fok körül fognak mozogni Northamptonshire-ben, ami nagy hatással lehet az erőviszonyok alakulására is.

A Mercedes és a Red Bull mindenképpen üdvözli a hűvösebb időt, a németek Kanadában hasonló hőmérsékleti viszonyok között arattak sikert, igaz, a nagy sebességű kanyarok miatt maga a vonalvezetés nem feltétlenül fekszik a W16-osnak, nem úgy, mint a rendkívül szűk működési tartományban operáló RB21-esnek, amelyik általában rendkívül jól mozog az ilyen pályaszakaszokon. Míg a „vörös bikák” várhatóan bevetik az újabb fejlesztéseket, a hírek szerint a Ferrari egyelőre kivár a teljesen átszabott hátsó felfüggesztéssel, és azt előbb egy filmforgatási napon fogja pályára vinni. Mugellóban.

Noha a maranellói istálló az elmúlt futamhétvégékén egyértelműen szintet lépett, kérdéses, milyen formát tud mutatni Silverstone-ban, az viszont biztos, hogy Lewis Hamilton mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy remek eredménnyel örvendeztesse meg a szurkolókat. A hétszeres világbajnok számára különösen édes a hazai pálya: az elmúlt tizenegy Brit GP-n kivétel nélkül a dobogón ünnepelhetett, míg összességében 14 top 3-as helyezés, valamint 9 győzelem szerepel a neve mellett hazai közönség előtt.

Tavaly Hamilton, Verstappen és Norris osztozott a dobogón Silverstone-ban (Fotó: AFP)

Ami a történelmi múltat illeti, nem meglepő módon a Ferrarival továbbra is az első pódiumát hajszoló Hamilton számít a legsikeresebbnek a helyszínen. Rajta kívül Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., illetőleg Verstappen diadalmaskodott már, a kétszeres vb-első kétszer, míg a honfitársa és a holland egyenként egyszer szelte át elsőként a célvonalat.

Ami a jelenlegi formát illeti, minden esély megvan rá, hogy akár új hazai győztest ünnepeljen a kilátogató publikum, hiszen Norris remek formában érkezik meg a helyszínre, persze óriási kérdést jelent, miként tudja kezelni a szokásosnál is nagyobb figyelmet és nyomást, hiszen az idén már nemegyszer megingott a keze.

A mostani hétvége így akár kulcsfontosságú is lehet a bajnoki küzdelem szempontjából, mivel ha ilyen körülmények között sikerül nyernie, az minden eddiginél magabiztosabbá tehetné, ráadásul jelentősen csökkentené a hátrányát is. A vereség, vagy esetleg egy újabb elrontott időmérő viszont komoly mélyütést jelentene az eddig is eléggé hullámzóan teljesítő brit számára.

A favoritnak mindenesetre a helyszínen kétszer már dobogóra álló Norris számít a hétvége előtt, míg a labda ezúttal a Silverstone-ban tavaly negyedikként befutó Piastri oldalán pattog, aki már csak tizenöt ponttal előzi meg a csapattársát. Bármelyikük is győzne, az újra krómozott festést kapó McLaren 2008 után először képviseltethetné magát a dobogó legfelső fokán, hiszen azóta a kizárólag Mercedes, a Red Bull és a Ferrari osztozott a sikereken. A németek kilenc, az osztrákok négy, míg az olaszok három alkalommal nyertek az elmúlt tizenhat Brit Nagydíj során.

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 5 9 13 216 2. Lando Norris 3 9 12 201 3. Max Verstappen 2 5 11 155 4. George Russell 1 5 12 146 5. Charles Leclerc – 4 11 119 6. Lewis Hamilton – – 12 91 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 8 63 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 5 23 10. Nico Hülkenberg – – 4 22 11. Isack Hadjar – – 5 21 12. Lance Stroll – – 3 14 13. Fernando Alonso – – 3 14 14. Carlos Sainz – – 6 13 15. Liam Lawson – – 2 12 16. Pierre Gasly – – 3 11 17. Cunoda Juki – – 5 10 18. Oliver Bearman – – 3 6 19. Gabriel Bortoleto – – 1 4

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 417 2. Ferrari 210 3. Mercedes 209 4. Red Bull-Honda 162 5. Williams-Mercedes 55 6. Racing Bulls-Honda 36 7. Haas-Ferrari 29 8. Aston Martin-Mercedes 28 9. Sauber-Ferrari 26 10. Alpine-Renault 11