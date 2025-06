„Nem lesz olyan könnyű" – a McLaren szerint Verstappen fenyegetést jelent Ausztriában

Noha az Osztrák Nagydíj nyitó szabadedzése George Russell elsőségét hozta, az idei első győzelmét az előző versenyhétvégén, Kanadában megszerző Mercedes-pilóta a folytatásban visszaszorult a hatodik helyre, s 65 ezredes előnye több mint 6 tizedmásodperc hátrányba csapott át. Az élre eközben az első gyakorlást a bokszfalról követő Lando Norris állt, aki 1:04.580-es bizonyult a pénteki nap leggyorsabbjának. Az egyéni vb-összetettben 22 pont hátránnyal második helyet elfoglaló brit mögött a csapattársa, Oscar Piastri érkezett, aki a nyitányon is ott volt a top 3-ban, míg a harmadik Max Verstappen lett.

A nap leggyorsabbját az első tréningen a Formula–2-es bajnokságot vezető Alex Dunne helyettesítette, miután a csapat úgy határozott, hogy fiatal pilótának biztosít lehetőséget. Norris egyáltalán nem bánta, hogy így pályaidőt vesztett. „Nem bántam, hogy a bokszfalról követtem az eseményeket. Sokkal nyugodtabbnak éreztem magam ott, mint az autóban, különösen ezen a helyszínen. De igaz, hogy mindig is szerettem itt versenyezni. A kocsi már az elejétől kezdve jónak érződött. Dunne remek visszajelzéseket adott az első gyakorlás után, és azonnal megvolt a tempója, amit jó volt látni” – illette dicsérettel a negyedikként végző írt.

„Úgy gondolom, jó irányba mentünk el a géppel, és már csak azt kell megvizsgálnunk, hogy ebből többet vagy éppen kevesebbet szeretnénk-e, vagy esetleg valahol a kettő között. Szóval igen, jó lépéseket tettünk meg a helyes irányba, és remélhetőleg valamivel még ennél is többre lehetünk képesek. Kicsit többet mutattunk meg magunkból, mint egyes csapatok, és határozottan úgy vélem, hogy fel fognak ránk zárkózni. Max nincs messze, és a Red Bull általában véve sokat javul péntekről szombatra virradóra.”

„Bízom benne, hogy remek szombatunk lesz, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy fejlődünk bizonyos területeken. De talán nem lesz olyan könnyű, mint amilyennek tűnt. Szerintem szoros lesz, mint ahogyan mindig. Nincs ok rá, hogy ne legyen az, de keményen fogunk dolgozni azon, hogy minél nagyobb legyen a különbség.”

A csapattársához hasonlóan a vb-éllovas Piastri is elégedetten értékelt a nyitó nap végén. „Elég jónak tűnt. Max most is közel van, szóval szerintem fenyegetést fog jelenteni ezen a hétvégén. Az autó mindenesetre jónak érződött, szerintem a tempónk is rendben van, szóval pozitív napot zárhatunk magunk mögött – nyugtázta, majd megerősítette, hogy továbbra sem használja a McLaren legutóbb bevetett első felfüggesztését. – Van még néhány apróság. Nem használom a Kanadába vitt részeket, mert azok nem számítanak valódi frissítésnek, egyszerűen csak mások. Minden olyan alkatrész, amiről azt gondoljuk, hogy gyorsabbá teszi a gépet, mindkét konstrukción ott van.

A címvédő Verstappen mellett személyes okok miatt nincs ott a futamhétvégén Gianpiero Lambiase, a szakember helyét Simon Rennie vette át, aki Daniel Ricciardo versenymérnöke volt akkor, amikor a holland csapattársa volt a Red Bullnál. A négyszeres világbajnok elmondása szerint jól alakult a nyitó nap, és nem ütköztek semmilyen komolyabb problémába. „Egészen jó napot tudhatunk magunk mögött Simonnal. Természetesen sok ideje ismerjük már őt a garázs túlsó oldaláról, és dolgoztam vele együtt a szimulátorban is, miközben nagy tapasztalattal rendelkezik. Szóval nagyon-nagyon jó volt. Egyenes volt és kedves.”

A címvédő az autó teljesítménye kapcsán már nem volt ennyire pozitív. „Összességében zökkenőmentes pénteket zártunk, nem volt semmi komoly problémánk. Egyszerűen nincs meg a tempónk, és kissé túlságosan alulkormányzott a kocsi a rövid és a hosszabb etapokon is. Szóval ez olyasmi, amitől meg kell szabadulnunk.”

A Red Bull egyike volt azon csapatoknak, amelyek fejlesztést hoztak az év tizenegyedik állomására, amit további frissítések fognak követi a soron következő Brit Nagydíjon.

HAMILTON FIGYELMEZTETÉST KAPOTT A Ferrari brit versenyzője a második szabadedzésen, a négyes kanyarnál tartotta fel Andrea Kimi Antonellit. Az érintett feleknek a gyakorlás után volt jelenése a sportfelügyelőknél, akik figyelmeztetést adtak a hétszeres világbajnoknak az eset miatt.

A Mercedes eközben felemás arcát mutatta pénteken, hiszen míg a nyitányon Russell volt a leggyorsabb, a folytatásban a brit hatodik helyre esett vissza, míg a márkatársa, Antonelli mindkétszer kiszorult a top 10-ből, és a tizenegyedik legjobb időt érte el. „Kissé szenvedtünk ma, de a délutáni edzés alakulása összhangban volt azzal, amit előzetesen vártunk. Az első gyakorlás meglepett minket az egykörös tempónk, a másodikon már határozottan nem volt meg a délelőtt mutatott tempónk egy körön, és rendben volt az egyensúly is. A második edzés ehhez képest visszalépést jelentett.”

„Utána fogunk ennek nézni, és azon leszünk, hogy visszatérjünk a nyitó edzésen tapasztaltakhoz. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, de látva a McLaren tempóját talán nem fogunk tudni harcba szállni a pole pozícióért. Remélhetőleg ott lehetünk az első ötösben, de tisztában vagyunk azzal, hogy itt a versenytempó mennyire meghatározza a végeredményt. Az aszfalt durvább itt, és ez nem igazán hozta ki az erősségeinket mostanában. Keményen fogunk dolgozni, hogy optimalizáljuk a kocsit, és meglátjuk, mire lehetünk képesek a hétvégén.”

A pályán kívül eközben Russell kontraktuális helyzete jelentette az egyik legforróbb beszédtémát, hiszen a brit továbbra sem írta alá a hosszabbítást a Mercedesszel. A pilóta a csütörtöki sajtónapon úgy fogalmazott, hogy azért nem írt alá még az új szerződést, mert csapata Verstappennel egyeztet, amit a németeket irányító Toto Wolff is megerősített, amikor megosztotta, hogy továbbra is érdeklődik a holland kegyei iránt. „Csapaton belül mindig is nagyon átláthatóak vagyunk annak kapcsán, hogy mit teszünk, milyen terveink vannak, és ez így van, mióta elfoglaltam a vezetői széket. Ez sosem volt probléma.”

„Jelen helyzetben egyértelműen meg kell vizsgálni, mi történhet jövőben, de ez semmit sem változtat azon, amit korábban mondtam George-ról, Kimiről és a pilótafelállásról, amivel rendkívül elégedett vagyok. Most ez úgy mondod, mintha azt kérdeznénk »Mikor akarsz csatlakozni, mik a feltételek?« Ez nem így működik. Én egyszerűen zárt ajtók mögött szeretnék beszélgetést, és nem a városházán. Van két versenyzőnk, akik régóta tagjai az utánpótlás-programunknak, és mindkettejükkel tökéletesen elégedettek vagyunk, és olyan pilóták, akik a csapat jövőjében nagyszerű dolgokat fognak elérni. Szóval ez egy kicsit más helyzet.”

Wolff nem zárkózna el a Russell, Verstappen párostól sem. „Bármilyen felállást el tudok képzelni. Az én csapatomban küzdött egymással (Nico) Rosberg és Hamilton a világbajnoki címért, szóval bármi, ami ezután jön, könnyű! Vannak érvek és ellenérvek amellett, hogy jó-e, ha a két pilóta keményen harcol egymással. Láttunk példákat, amikor működött, és volt, amikor nem. Ezek a versenyzők okosak, beszélnek egymással, és én mindig is nyíltan beszélek ezekről a dolgokról, és kimondom, mi a helyzet. Nincs olyanról szól, hogy én kijelenteném, hogy szerződtetni fogjuk Maxot, mert ez olyan távoli, és nem reális jelenleg. George-dzsal tehát mindent megbeszélünk.”

„Nincs semmilyen késlekedés a tárgyalásoknál, hiszen már jó ideje világos, milyen időkerethez szeretnénk tartani magunkat, és nagyon régóta ismerjük egymást, szóval olyan, hogy késés, nem létezik. Csapatfőnökként a világ legjobb autómárkáját képviselem, és nyilván feltérképezem, hogy mit fog tenni egy négyszeres világbajnok a jövőben. De ennek nincsen semmilyen hatása arra, hogy George-dzsal aláírjuk-e a kontraktust” – tette hozzá.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:05.542 átlag: 237.612 km/ó 34 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:05.607 0.065 mp h. 30 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:05.697 0.155 33 4. Alex Dunne ír McLaren-Mercedes 1:05.766 0.224 29 5. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:05.780 0.238 34 6. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:05.874 0.332 35 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:05.946 0.404 35 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:06.017 0.475 33 9. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:06.099 0.557 20 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:06.110 0.568 33 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:06.130 0.588 35 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:06.140 0.598 32 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:06.160 0.618 32 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:06.170 0.628 32 15. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:06.189 0.647 34 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:06.246 0.704 34 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:06.262 0.720 30 18. Dino Begavonic svéd Ferrari 1:06.369 0.827 32 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:06.510 0.968 32 20. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:06.738 1.196 30

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:04.580 átlag: 241.152 km/ó 35 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:04.737 0.157 mp h. 35 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:04.898 0.318 24 4. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:05.022 0.442 32 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:05.190 0.610 32 6. George Russell brit Mercedes 1:05.229 0.649 34 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:05.292 0.712 31 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:05.411 0.831 31 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:05.457 0.877 31 10. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:05.511 0.931 34 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:05.537 0.957 35 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:05.543 0.963 31 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:05.547 0.967 34 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:05.613 1.033 36 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:05.698 1.118 31 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:05.765 1.185 37 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:05.814 1.234 37 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:05.835 1.255 35 19. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:05.918 1.338 35 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:06.176 1.596 34