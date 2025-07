Brownt nem lepte meg Horner távozása; Verstappen már a Belga Nagydíjon bejelentést tehet?

„Talán az időzítés, az eredmény viszont nem – jelentette ki a címvédő McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown a TSN-nek adott nyilatkozatában, amikor arról kérdezték, meglepte-e Horner menesztése. – Az elmúlt néhány évben sok volt a dráma, és nem úgy tűnt, mintha csillapodott volna a helyzet, talán inkább rosszabbodott is. Szóval nem lep meg, bármikor történhet ilyesmi a szezon közepén, de mi a saját bajnokságunkra összpontosítunk. Nekik még ott van Max, aki kopogtat az ajtón. Erre oda kell figyelnünk.”

Hornert az elbocsátása óta több csapattal, köztük az Alpine-nal, illetve a Ferrarival is szóba hozták, és bár az enstone-iakat többen is kizárják a mercedeses kapcsolódás (az istálló jövőre már német erőforrással áll rajthoz) miatt, a maranellóiaknál továbbra is beszédtémát jelent Frédéric Vasseur esetleges távozása, így adott esetben a Scuderiánál megüresedne a csapatfőnöki poszt.