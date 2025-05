Verstappen szerint nem lesz könnyű megismételni az imolai sikert Monacóban

Noha Max Verstappen az idén már többször is fenyegetést jelentett, és nemegyszer vereséget mért a McLarenre az időmérő döntő szakaszában, versenykörülmények között először a múlt hétvégi Emilia-romagnai Nagydíjon tudta úgy legyőzni a riválist, hogy ha nem is jelentős mértékben, de jobb tempót tudott diktálni nála, miközben a gumikkal is jobban bánt, amely területen eddig rendre hátrányt szenvedett el.

Ilyen előzmények után arra lehet számítani, hogy a címvédő remek esélyekkel indul Monacóban is. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azonban már Imolában is jelezte, hogy csapatának nehezebb dolga lesz a hercegségben, s ezzel maga a holland pilóta is egyetértett, amikor Monte-Carlóban arról kérdezték, mit vár az év nyolcadik nagydíjától.

„Imola remek ötletekkel szolgált azzal kapcsolatban, mire is van szükségünk az autótól, de ez egészen más pálya. Nem használhatod ugyanazokat a beállításokat, mint egy héttel ezelőtt, hiszen akkor összevissza pattogna a kocsi. Ez az aszfaltcsík nem optimális a szempontunkból, szerintem ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Valahányszor olyan pályára érkeztünk az idény, ahol nagy volt a sebesség, versenyképesek voltunk, de a többi helyszínen sokkal nehezebb helyzetben voltunk. Imolában is látható volt, hogy nem a lassú kanyarok jelentették az erősségünket. Tudjuk, hogy ez a nyomvonal nem kedvez a kocsinknak, ez még mindig változatlan.”

A Red Bull tavaly szenvedett a szűk monacói utcákon, és Verstappen csak a hatodik rajthelyet szerezte meg, ahonnan a másnapi versenyen sem tudott előrébb lépni. A címvédő úgy érzi, csapata nem javította ki az autón azokat a tulajdonságokat, amik megnehezítették a dolgát a helyszínen. „Őszintén szólva nem igazán érződött másnak eddig az idei helyzet a tavalyihoz viszonyítva. De természetesen igyekszünk találni néhány dolgot a beállításokkal, hogy a kocsi legalább egy kicsit jobban vezethető legyen az ilyen pályákon.”

Verstappen 163 ezred lemaradással a második helyen zárta az első szabadedzést, csak a hazai pályán versenyző Charles Leclerc volt gyorsabb nála, miközben a két McLaren a harmadik és az ötödik pozíciót foglalta el.