A mezőny exkluzív filmvetítésen járt Monacóban; Verstappen inkább otthon szimulátorozott

Szerda este zárt körű vetítést tartottak Monacóban, a Formula–1 mezőnye először láthatta a mozikban hivatalosan június 27-én debütáló F1 című filmet. Az exkluzív eseményen a húsz jelenlegi versenyző közül tizennyolc tiszteletét tette, a két hiányzó a címvédő Max Verstappen, valamint az Aston Martin kanadai pilótája, Lance Stroll volt.

Az köztudott, hogy a négyszeres világbajnok nem különösebben szereti a sportága körüli felhajtást, és szabadidejét szívesen tölti az online térben is versenyzéssel. A Red Bull-os a filmvetítés ideje alatt is közvetítette, hogyan tereli virtuális autóját, és a Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján azt is elárulta, hogy már előzetesen jelezte a szervezőknek, nem lesz ott a rendezvényen.

„Előre szóltam a FOM-nak, hogy nem leszek ott aznap este. Tudtak róla. Egyszerűen szerettem volna több időt eltölteni otthon. Egyébként sem volt kötelező a részvétel, és ez az én szabadidőm volt. Én jobban szeretek ilyenkor otthon lenni, főleg úgy, hogy a Formula–1 miatt eleve sok időt vagyok távol. Szerintem teljesen természetes, hogy otthon szerettem volna tölteni ezeket a napokat. Most, hogy bővült a család, mindenképp szeretek több időt eltölteni otthon” – magyarázta Verstappen, akinek nemrég született meg párjával, Kelly Piquet-vel az első közös gyermeke, Lily.

A másik hiányzó, Stroll nem igazán volt bőbeszédű, amikor arról kérdezték, miért maradt távol az eseménytől. „Csak dolgok. Valamikor meg fogom nézni” – zárta rövidre.

A versenyzők egyébként összességében rendkívül pozitívan értékelték a filmet, és szerintük jót fog tenni a Formula–1-nek, hiszen akár új szurkolókat is bevonzhat, miközben többen is kiemelték, milyen látványos lett a végeredmény.