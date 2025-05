Leclerc a csodában bízik; Hamilton izgatott, hogy Ferrarit vezethet Monacóban

Noha a Ferrari múlt vasárnap mutatott tempója bizakodásra is adhatna okot, Charles Leclerc már az imolai verseny leintése után jelezte, nem számít semmi jóra a soron következő Monacói Nagydíjon. A monacói versenyző rámutatott, hogy az SF-25-ös különösen a lassú kanyarokban küszködik az idén, így a csak ilyen típusú kanyarokból álló pálya kiemeli a gyengeségeiket, pontosan ezért irtózatosan nehéz lesz megismételni a tavalyi sikert.

Leclerc már nemegyszer nyújtott fantasztikus teljesítményt egy körön, igazi specialistának számít Monte-Carlóban, de a szerencse több alkalommal is elpártolt mellőle, és egészen az előző évig kellett várnia ahhoz, hogy végre megtörje a monacói átkot, és pályafutása során először diadalmaskodjon a szűk hercegségbeli utcákon, ahol felnőtt.

„Ha őszinte választ szeretnétek, azt kell mondanom, hogy kevés esélyt látok rá, mert az autónk nem különösen erős a lassú kanyarokban, és Monacóban kizárólag ilyenek vannak – reagált arra a felvetésre, hogy sikerülhet-e megismételnie a 2024-es eredményt. – Papíron tehát nem túl ígéretes ez a nyomvonal nekünk. Monaco ugyanakkor olyan egyedülálló és különbözik minden más helytől, ahol versenyzünk az év folyamán, hogy akár kellemes meglepetés is érhet bennünket, amikor kihajtunk a pályára. És ez az, amiben reménykedem. Ha így lesz, bízom benne, hogy szombaton következik be, mert a kvalifikáció továbbra is a hétvége legfontosabb eseményét fogja képezni. De papíron kemény hétvége vár ránk.”

„Voltak olyan évek, amikor határozottan nem számítottunk arra, hogy pole pozíciót szerezhetünk. És amikor egyáltalán nincs semmi reményed, akkor talán kicsit többet is beleadsz, mint azok, akik a várakozásaiknak megfelelően szeretnének teljesíteni az utolsó szakaszban. Ekkor lehet, hogy valami különlegeset viszel véghez, mint ahogyan azt mi is tettük 2021-ben, amikor az egész szezonban sehol sem voltunk, de itt a miénk volt a rajtelsőség. Szóval még mindig bizakodom benne, hogy sikerülhet megismételni az előző évi eredményt. Nagyon élénken él az emlékezetemben, hogy amikor legutóbb itt voltam, nyertünk, ami rendkívül különleges pillanat volt a számomra.”

„Nem igazán tudjuk, mire számíthatunk. De az igaz, hogy itt végig alacsony tempó van. Így nyilvánvalóan arra összpontosítasz, hogy a kocsit a lehető legjobban beállítsd a lassú kanyarokra, miközben a többi helyszínen próbálsz kompromisszumot kötni a gyors és a lassú tempójú részek között. Remélem, hogy felfedezünk valami újat az autó kapcsán, amit a szezon eleje óta nem vettünk észre” – tette hozzá az egyéni összetettben az ötödik helyet elfoglaló Leclerc, aki Szaúd-Arábiában érte el az eddigi legjobb eredményét az idén, akkor a dobogó alsó fokára állhatott fel.