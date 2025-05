A McLaren kitart az egyenlőség mellett; a Red Bull óvatos – felpörgetik a kötelező kerékcserék a Monacói Nagydíjat?

MIRE LEHET SZÁMÍTANI A MONACÓI NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a nyolcadik állomás Monte-Carlo, ahol a 71. Monacói Nagydíjat rendezik meg. Noha a nagy múltra visszatekintő helyszín már-már kikerülhetetlen részévé vált az Formula–1-es versenynaptárnak, az elmúlt években rendre megkérdőjeleződött a létjogosultsága, hiszen az egyre növekvő autókkal szinte lehetetlenné vált előzni a szűk utcákon, ami száraz időjárási körülmények között amolyan lassúsági, gumispórolós futamot eredményezett, hiszen senki sem szeretett volna időt és pozíciót veszíteni plusz kiállással.

Hiába tehát a fény és a csillogás, valamint a rendkívül magával ragadó, különleges miliő, az unalomba fulladó vasárnapok egyre több kérdőjelet hagytak maguk után. Erre reagálva a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) idén februárban bejelentette, kötelezővé teszi három különböző szett gumi használatát (legyen az száraz vagy vizes pályára való) a futam során, vagyis elkerülhetetlenné válik, hogy valamennyi versenyző legalább kétszer álljon ki a bokszba, ha nincs piros zászlós megszakítás, hiszen akkor továbbra is szabadon cserélhető a gumi.

Abban az esetben ha valamely pilóta nem használja a köztes vagy az extrém esőgumit, vagyis teljes mértékben száraz körülmények között zajlik le a futam, akkor legalább két különböző slick keverék használata az előírt, melyek közül az egyiknek a kijelölt kötelező száraz keveréknek (közepes, kemény) kell lennie. Ha nem függesztik fel az eseményt és marad el az újraindítás, akkor ezen szabály megszegése automatikus kizárást von maga után.

Akkor, ha felfüggesztik a futamot, és nem tudják újraindítani, valamennyi versenyző, aki nem használt legalább két különböző slick keveréket, vagy három szett bármilyen specifikációjú gumit, 30 másodperces időbüntetést kap. Ezen felül további 30 másodpercet adnak hozzá bármely olyan résztvevő idejéhez, aki a futam addigi pontjáig csak egy szett bármilyen specifikációjú gumit használt.

Egy évvel ezelőtt Leclerc álma valóra vált: nyert hazai pályán (Fotó: AFP)

Noha mindez nem oldja meg az előzést a hercegségben, és a rajtpozíció, illetve a rajt utáni pályapozíció továbbra is kulcsfontosságú lesz, stratégiai szempontból sok izgalmat is rejthet a verseny, hiszen meghatározó lesz a tiszta levegőbe történő visszatérés. Ebből adódóan az élmezőny az előző évekkel ellentétben ezúttal akár arra is játszhat, hogy minél inkább el tudjon húzni, ezzel is réseket kialakítva a mezőnyben.

Egyes csapatok eközben adott esetben akár (a határokon belül) azzal is játszhatnak, hogy egyik versenyzőjükkel esetleg vonatot alakítanak ki annak érdekében, hogy a másikuk tiszta pályára térhessen vissza, de a minél korábban megejtett kerékcsere is lehet egy taktikai megoldás főként a mezőny hátsóbb régióiban, hiszen akkor adott a tiszta levegő, ami elévágási lehetőséget biztosítana. Az első körben érkező biztonsági autós szakasz akár azonnal két kiállásnak is teret nyithat, mivel a múltban már láthattuk, hogy rendkívül alacsony a gumikopás, és a lágyabb keverékek is kibírnak teljes versenytávot Monacóban.

Döntő lesz ekképp a bokszlátogatással eltöltött idő, ha valamely csapat ront a cserénél, azzal teljesen tönkreteheti a versenyzője futamát. Az idén már több hibát, illetve veszélyes kiengedést is láthattunk, és általában egyetlen kiállást hoztak a futamok, most viszont a kerékcserékben résztvevőknek autónként legalább kétszer kell hibátlan munkát végezniük. Érdekesség, hogy az istállók közül eddig a Ferrari dolgozott a leggyorsabban az idén, és átlagosan nézve is a maranellóiak tudják felmutatni a legjobb eredményeket.

A kiállások időzítése kapcsán fontos lesz figyelembe venni az esetleges korlátozásokat is, mivel akkor jóval kevesebb időveszteséget eredményez egy bokszlátogatás, így a mezőny jelentős része várhatóan kivárásra fog játszani vasárnap. Előtérbe kerülhet a csapatkommunikáció, a gyors reagálás, és a rugalmasság is, így azok az istállók és pilóták lehetnek előnyben, akik képesek minél jobban halászni a zavarosban, hiszen arra lehet számítani, hogy okoz némi felfordulást az új szabályozás, és akár kaotikus pillanatoknak is lehetünk szemtanúi a szűk hercegségbeli bokszutcában.

Noha a kötelező két kiállás lehetőséget teremthet a pozíciócserékre, kétségtelen, hogy az év legfontosabb időmérőjét rendezik szombaton. A pole pozícióból összességében 32, míg az első sorból 48 alkalommal született siker, azonban ha az elmúlt tíz évet vesszük alapul, akkor mindössze kétszer fordult elő, hogy olyan versenyző nyert, aki nem az első két hely valamelyikéből rugaszkodott el a helyszínen. Hamilton 2016-ban, míg Pérez 2022-ben aratott sikert a harmadik rajtkockából.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül egy körön Leclerc, míg a futamon Hamilton számít a legsikeresebbnek. A monacói három ízben szerzett pole pozíciót, míg a brit háromszor állhatott fel a dobogó felső fokára. Előbbi egyszer, tavaly váltotta győzelemre a rajtelsőségét, még utóbbi egyszer diadalmaskodott az élről rajtolva, míg összességében kétszer várhatta az élről a piros lámpák kialvását.

A Ferrari párosán kívül Alonso és Verstappen ért el már sikereket a hercegségbeli pályán, a spanyol két-két pole pozíciót és győzelmet, míg a holland egy rajtelsőséget és két sikert számlál.

Ami a jelenlegi formát illeti, Verstappennek jó esélye van rá, hogy akár mindkét mutatóban javítson, de ebbe lesz beleszólása a McLarennek is, sőt, az idei év időmérőinek alakulását alapul véve az sem kizárt, hogy meglepetéseredmény születik szombaton, ami alapjaiban határozhatja meg a másnapi végeredményt is. Az esetleges kavarodást elősegítheti továbbá az időjárás is – a legfrissebb előrejelzések szerint van rá esély, hogy pont a kvalifikáción szakad le az ég.

Azonban ha a csapadék el is kerülné a pályát, megjegyzendő, hogy aznap lesz a legtöbb felhő az égen, ami hatással lesz a pályahőmérsékletre és az újra használatban lévő C6-os gumik viselkedésére is, miközben péntekhez képest megváltozik a szélirány is. Így sok különböző tényező is hatással lehet az autók teljesítményére, miközben sosem lehet kivenni az emberi faktort sem.

Monte-Carlóban ugyanis rendkívül nehéz jól összetenni a kört, a versenyzők folyamatosan a határokat feszegetik, s a késhegyen táncolva könnyű rontani, amit keményen megbosszul a pálya. A szakaszok végén így torlódás mellett nagy esély van az esetleges sárga vagy akár piros zászlós jelzésre is, ami továbbjutásról és pozíciókról dönthet. Nemegyszer zárult már balesettel az időmérő, ami a múltban már botrányokhoz is vezetett.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 4 6 9 146 2. Lando Norris 1 6 9 133 3. Max Verstappen 2 4 8 124 4. George Russell – 4 9 99 5. Charles Leclerc – 1 7 61 6. Lewis Hamilton – – 8 53 7. Andrea Kimi Antonelli – – 7 48 8. Alexander Albon – – 6 40 9. Esteban Ocon – – 2 14 10. Lance Stroll – – 3 14 11. Carlos Sainz – – 4 11 12. Cunoda Juki – – 5 10 13. Pierre Gasly – – 2 7 14. Isack Hadjar – – 3 7 15. Nico Hülkenberg – – 1 6 16. Oliver Bearman – – 3 6

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 279 2. Mercedes 147 3. Red Bull-Honda 131 4. Ferrari 114 5. Williams-Mercedes 51 6. Haas-Ferrari 20 7. Aston Martin-Mercedes 14 8. Racing Bulls-Honda 10 9. Alpine-Renault 7 10. Sauber-Ferrari 6