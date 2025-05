„Nagyon-nagyon gyors a Ferrari” – a riválisok figyelmét is felkeltette a maranellóiak tempója Monacóban

„Az első szabadedzés elég pozitív volt, aztán a másodikra végrehajtottunk néhány változtatást, hogy megnézzük, milyen messzire mehetünk el az egyensúllyal. Úgy gondolom, kissé túlzásba estünk. Nem tudtam úgy támadni a kanyarokat, ahogyan én azt szeretem, ami miatt sok tempót is veszítettem, és nem igazán jöttek a köridők. Nem számítok arra, hogy mi leszünk a leggyorsabbak, de valamivel közelebb szeretnénk lenni annál, mint ahol a második gyakorláson voltunk. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy ennél sokkal közelebb tudunk férkőzni. A Ferrari nagyon-nagyon gyorsnak tűnik, és noha a McLaren is egészen közel volt hozzá, ha megnézed az egész edzésen mutatott tempót, akkor látszik, hogy a Ferrari elég nagy előrelépést tett” – fogalmazott a holland.

„Monacóban mindig nehéz a forgalom, de ma szerintem két alkalommal is elég veszélyes helyzet alakult ki. Egy-egy eset volt az első és a második tréningen is, ami egyáltalán nem ideális. Tudom, hogy ez csak edzés, ám akár elég nagy baleset is kerekedhetett volna belőle, ha nem veszek vissza gyorsan, vagy nem olvasod a szituációt, de szerencsére minden rendben ment” – tette hozzá az egyéni vb-összetettben 22 pont lemaradással a harmadik helyet elfoglaló Verstappen, aki péntek délután az ötös kanyarnál nézte meg közelebbről a bukóteret.

Már pénteken kiosztottak két rajtbüntetést Monacóban: Lance Stroll az első edzésen a Leclerc-rel történt ütközés miatt egy, míg Oliver Bearman a másodikon piros zászlós jelzés alatti előzésért 10 rajthelyes hátrasorolást kapott.