Autótörés, gyűlölködő rajongók és sorban álló utódok – Colapinto jobb bemutatkozásban reménykedett

Noha az előbbi kettő követelmény teljesítését nem lehetett reálisan elvárni már a debütálásakor, az utóbbi, és talán a legfontosabb kritériumnak sem tudott megfelelni: már az időmérő első szakaszában összetörte az Alpine-t, ráadásul utólag egy rajthelyes büntetést is összeszedett, miután félreértette a csapata utasítását. A 16. rajthelyről induló Colapinto ezt követően a versenyen sem tudott javítani, és ugyanabban a pozícióban látta meg a kockás zászlót, mint amelyikből elrugaszkodott.

„A futam kezdeti szakaszában jó tempót diktáltunk a többiekhez képest. Sokáig bírtam a közepes keveréken, és egy kiállásra játszottunk, azonban a virtuális biztonsági autó néhány körrel azt követően lépett érvénybe, hogy kereket cseréltem. Ez eléggé nehéz helyzetbe hozott, hiszen már nyolc kör volt az abroncsaimban, és kissé küszködtem, hogy tartani tudjam a lépést azokkal, akik friss gumikra váltottak a korlátozás alatt. Rendben volt, így több tapasztalatot gyűjthettem, és sokat tanulhattam a kocsiról.”

„A cél az volt, hogy befejezzem a futamot, a pontszerzés nehéz feladat lett volna onnan, ahonnan indultunk, de minden tőlünk telhetőt megtettünk. Hamarosan jobb pályák következnek számunkra, különösen Monaco. Ez azonban olyan hely, ahol rendkívül nagy önbizalomra van szükség. Még nem tartok ott, de valahányszor autóba ülök, egyre több tudásra teszek szert, és így építem az önbizalmam, szóval már alig várom a következő hétvégét.” – tekintett előre Colapinto.

AZ ALPINE ÉS AZ FIA IS REAGÁLT A ZAKLATÁSOKRA Colapinto balesete után kezdett el terjedni a hír, hogy Jack Doohan édesapja, Mick Doohan az argentin autótörésén nevetett a közösségi felületén, aminek hatására a Doohan-család hamar a szurkolók célkeresztjébe került, ám utóbb kiderült, a futótűzként terjedő képernyőfotó hamis, az ötszörös MotoGP-világbajnok nem posztolt az eset kapcsán. „Ahogyan világosan látható, a terjedő sztori teljességgel hamis. Egy eredeti posztot szerkesztettek át, hogy úgy tűnjön, mintha édesapám tette volna ki, ami egyáltalán nem igaz. Kérlek, ne zaklassátok a családomat, nem gondoltam volna, hogy eljutunk eddig a pontig.” Nem Doohan volt az egyetlen, akit megtaláltak az argentin szurkolók, Cunoda Juki is sok fenyegetést és kritikát kapott azt követően, hogy az első szabadedzésen hevesen reagált arra, hogy Colapinto feltartotta őt. Az eset kapcsán az argentin versenyző üzent a talán kissé túl lelkes rajongóinak, miközben az ügy mellett az Alpine és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) sem ment el szó nélkül, és hivatalos közleményt adott ki, melyben elítélte a gyűlölködést és az online bántalmazás egyre nagyobb problémájára hívta fel a figyelmet.

A nehéz kezdés után megfogalmazódott, hogy a teljesítménykényszer is szerepet játszhatott a balesetben, azonban Briatore újra hangsúlyozta, nem igaz, hogy mindössze öt nagydíjat adnak az argentinnak, és hozzátette, türelmesek lesznek a pilótával. „Nem, felejtsük el az öt nagydíjat, én döntök. Ez volt az első versenye az Alpine-nal, és elég nehéz helyzetbe került az autótörése miatt. Előfordul az ilyesmi, és jól teljesített az első futamán. Meglátjuk, türelmesnek kell lennünk vele, hiszen fiatal még, és sok potenciál rejlik benne.”

Noha a szakember szavai megnyugtatóan hathatnak Colapinto szempontjából, továbbra is nagy kérdés övezi, ki foglalhatja el a 2026-os ülést. Ha az argentinnak nem sikerül előrelépnie a folytatásban, több pilóta áll sorban, hogy akár már az idény közben váltsa. A hírek szerint a tartalék versenyzők közül Paul Aron indul a legjobb esélyekkel, miközben a mezőnyből az előző év végén kiszoruló Sergio Pérez is tárgyalást folytat az enstone-iakkal. Ráadásul a legutóbbi pletykák alapján Mick Schumacher is egyre közelebb van a visszatéréshez, hiszen a Cadillac mellett már az Alpine-nal is szóba hozták. Az összeköttetés adott, hiszen a német a francia márka WEC alakulatát erősíti, és teljesít egyelőre meggyőzően.

„