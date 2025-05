Albon a versenyen felbosszantotta, este vacsorával engesztelte ki Russellt Monacóban

Mint ismert, az idén összesen négy dobogós helyezést számláló, és rendre az élmezőnyben harcoló George Russell számára frusztrálóan alakult a Monacói Nagydíj. Már a szabadedzéseken sem tűnt gyorsnak a Mercedes, amit az időmérő második szakaszában technikai meghibásodás tetézett, így a brit sorsa már akkor megpecsételődött, hiszen a tizenötödik rajtkockából volt kénytelen elrajtolni azon a pályán, ahol szinte lehetetlen előzni.

A mercedeses ezt követően a versenye nagy részét azzal töltötte, hogy a szándékosan lassú tempót diktáló és egymással összedolgozó Williams-pilóták autójának a hátulját bámulta, először ugyanis Carlos Sainz Jr., majd Alexander Albon mögé ragadt be, amit egy ponton megelégelt, és inkább levágta az egyik kanyart annak érdekében, hogy végre meg tudja előzni a thaiföldit. Russell a leintést követően bevallotta, egyáltalán nem bánta meg a tettét, hiszen még a bokszutca-áthajtásos büntetéssel is előrébb végzett, mintha ott maradt volna az FW47-es mögött.

„Carlos és Alex sem hülye, úgy helyezkedtek, hogy kényelmesen védeni tudják a pozíciójukat. Egy ponton veszélyes is volt, ahogyan Alex fékezett, de sosem volt tervben, hogy levágom a kanyart. Ugyanakkor, ahogyan már mondtam, nem akartam 77 kört valaki más sebességváltóján eltölteni, magamat is veszélyeztetve azzal, hogy mások az egyenesben fékeznek csapatjáték gyanánt. Este Alexszel fogok vacsorázni, szóval ő fogja állni a számlát” – tette hozzá mosolyogva.

Noha bevált a Williams stratégiája, a két versenyző egyáltalán nem élvezte a versenyt, Albon a leintést követően egyenesen elnézést kért a nézőktől a csapatrádión, és megosztotta, egyáltalán nem örült neki, hogy ilyen taktikai játszmává alakult át a monacói vasárnap. A thaiföldi így nem is haragudott a trükköző Russellre, teljesen megértette, pilótatársa miért folyamodott ilyen eszközhöz.

„Amikor egy autóban ülsz vele, akkor is látsz pimasz megmozdulásokat tőle, és most ugyanezt tette a versenypályán is. Tisztában voltam vele, hogy mit csinál, és túlságosan egyértelmű volt ahhoz, hogy megússza. De díjazom a próbálkozását, valamit tennie kellett a pontszerzésért. Néhány körig aggasztott a helyzet, mielőtt megkapta volna a bokszutca-áthajtásos büntetését.”

A két versenyző tehát egyáltalán nem haragudott egymásra, és vasárnap este a közös vacsora sem maradt el, amelyen Albon igyekezett kárpótolni a kollégáját, és valóban ő állta a számlát, amit a közösségi oldalain megosztott bejegyzéssel erősített meg.