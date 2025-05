„Úgy voltam vele, hogy a fenébe is, nem érdekel” – Russell szerint hibás a rendszer

A Mercedes számára borzalmasan alakult a Monacói Nagydíj: Andrea Kimi Antonelli az időmérő első szakaszának végén törte össze az autót úgy, hogy továbbjutó helyen állt, miközben csapattársa, George Russell alatt a következő szegmensben adta meg magát a W16-os. A brit, olasz kettős ennek következtében a 14-15. helyről volt kénytelen nekivágni a 78 körös futamnak, amelyen az egyedülálló, kötelező két kerékcserét előíró szabály többek szerint egyáltalán nem hozta el a várt hatást. Néhány csapat a két versenyzőjével összedolgozva igyekezett előrébb jutni, aminek az áldozatául esett a német csapat is.

Russellt és Antonellit sokáig feltartotta Alexander Albon, hogy ezzel segítse Carlos Sainz Jr.-t, a Williams stratégiája bevált, hiszen kettős pontszerzést könyvelhetett fel, de a Mercedest eléggé felbosszantotta a rivális által alkalmazott taktika. Ezt unta meg Russell, aki szándékosan átvágta a Nouvelle Chicane-nál a kanyart, hogy a thaiföldi elé tudjon kerülni. Noha a brit versenyző áthajtásos büntetést kapott az eset miatt, egyáltalán nem bánta meg a tettét.

„Ez Monaco. Így megy ez a játék. Mi is azt terveztük, hogy azt a stratégiát fogjuk alkalmazni, mint amelyiket a Racing Bulls és a Williams csinált a két pilótájával. Nem számítottunk rá, hogy a Williams és a Racing Bulls is hasonlóan fog eljárni, de végső soron ez az egyetlen módja annak, hogy pontokat tudj szerezni ezen a helyszínen. Kár volt, ha megtetted, kár volt, a nem. Egy ponton úgy voltam vele, hogy a fenébe is, nem érdekel, hiszen pontzónán kívül voltam. Tudtam, hogy sehol sem fogok célba érni, szóval csak ki szerettem volna élvezni azt, hogy Monacóban versenyezhetek. Már mindent elvesztettünk szombaton a meghibásodás miatt. Lehetőségem sem volt az időmérőn.”

„Így huszonöt kört teljesíthettem teljes padlógázon Monte-Carlóban, és ami igazán ironikus, előrébb végeztem a bokszutca áthajtásos büntetéssel, hiszen máskülönben beragadtam volna Alex mögé, majd Cunoda (Juki) és (Nico) Hülkenberg mögött tértem volna vissza a kiállás után. Kissé hibás a rendszer” – mutatott rá a végül 11. helyen célba érő Mercedes-pilóta, aki viccesen megjegyezte, lehetne akár egy olyan gomb is autójukban, amivel vizet is spriccelhetnének a pályára az izgalmak fokozása érdekében.