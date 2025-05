„Akár banánokat is dobálhatnánk” – nem aratott sikert a Monaco-szabály

Hiába a kötelező két kerékcsere, az időmérő döntött Monacóban: noha a pole pozícióból induló Lando Norris kissé elfékezte az első kanyarnál, sikerült megtartania a vezetést, és onnantól nem igazán forgott veszélyben a győzelme, igaz, a végén elég szorosan tapadt rá Charles Leclerc, szóval nyomás nehezedett rá. A brit versenyző kezei viszont nem inogtak meg, aminek révén először győzedelmeskedett az ikonikus monte-carlói utcákon, miközben az idén második, míg teljes pályafutását tekintve a hatodik alkalommal állhatott fel a dobogó felső fokára, utolérve Oscar Piastrit az örökranglistán.

Norris emellett a bajnokságban is sokat közeledett csapattársához: mindössze három pontra csökkentette hátrányát, így a jövő hétvégi Spanyol Nagydíjon egy újabb sikerrel automatikusan az egyéni összetett élére állna. „Csodálatos érzés! Hosszú, kimerítő futam volt, de közben jól szórakoztam. A verseny utolsó negyede eléggé stresszes volt Maxszal (Verstappen) előttem és Leclerc-rel mögöttem, de sikerült nyernünk Monacóban! Kisgyerekként sokat álmodoztam erről a pillanatról, szóval most valóra váltottam az egyik álmomat.”

„A legrosszabb rész a vége volt. Bár végig az irányításom alatt tartom a versenyt, Max kissé visszavett, ami tudtam, hogy lehetőségeket nyithat Leclerc előtt. Szóval megpróbáltam kissé lemaradni róla, hogy legyen előttem tér, ha tempót kell emelnem. Nagyon boldog vagyok, mint ahogyan a csapat is, szóval csodálatos esténk lesz.”

Bár a hazai hős, Leclerc jobban rugaszkodott el, mint Norris, nem tudott előzni, és attól fogva nem is tudott mit kezdeni a mclarenessel, így meg kellett elégednie a második hellyel. A monacói versenyző már szombaton is bosszankodott, hogy nem sikerült megszereznie a pole pozíciót, és a leintést követően is kijelentette, szombaton vesztették el a győzelmet, de így is igyekezett a pozitívumokra összpontosítani.

„Végső soron szombaton vesztettük el a futamgyőzelmet. Jobb munkát kellett volna végeznünk. Lando jobb volt nálunk ezen a hétvégén, és teljes mértékben megérdemli a sikert. Már tavaly valóra váltotta a gyermekkori álmomat, most nem sikerült, de mindent figyelembe véve túlszárnyaltuk az előzetes várakozásokat. Azt hittem, még az is nehézséget okozhat, hogy az első tízesben zárjunk, és végül itt vagyunk a második helyen, szóval összességében jó hétvégét zárhatunk magunk mögött, de bárcsak nyertünk volna...”

Piastri egész hétvégén lépéshátrányban volt, és rengeteg apró hibát követett el, minek következtében harmadikként látta meg a kockás zászlót. Az ausztrál előnye ezzel három pontra csökkent Norris előtt, de nem különösebben volt csalódott, mert úgy érezte, nem ért el rossz eredményt ahhoz képest, mennyire nem alakult jól a Monacói Nagydíja.

„Nyilvánvalóan jó lett volna nyerni. Már az első szabadedzéstől kezdve elég zűrös hétvégém volt. Közel voltam, de nem eléggé. Összességében egészen elégedett vagyok, nyilván néhány dolognak utána kell járnunk, mielőtt jövőre visszatérnénk ide, de sok pontot gyűjtöttünk, és dobogóra állhattam Monacóban, szóval nem olyan rossz. Ha ez egy rossz hétvége, akkor nem is ment olyan rosszul. Gratulálok Landónak, hogy ilyen nagyszerű hétvégét futott, valamint Charles-nak, aki szokásoson gyors volt.”

Verstappen mindkét etapját eltolta az élmezőny többi tagjához képest, aminek révén sok kört töltött el az élen, és a második kötelező kerékcseréjét csak az utolsó előtti körben teljesítette. A kockás zászlót a negyedik helyen látta meg, hátránya így 25 pontra nőtt a világbajnoki pontversenyben. A leintés után elég komor képet is festett a monacói versenyről.

„Nem lehet itt versenyezni, teljesen mindegy, mit csinálsz, egy vagy épp tíz kiállás. Még a végén is, amikor már teljesen elszálltak a gumijaim az élen, nem tudtak megelőzni. Manapság F1-es autóval maximum egy F2-es gépet lehetne megelőzni ezen a helyszínen. Értem, miért hozták ezt a szabályt, de nem működött. Szinte olyan volt, mintha Mario Kartoztunk volna. Felszerelhetnénk dolgokat az autóra, és akár banánokat is dobálhatnánk. Nem tudom, úgy csúszós lenne az aszfalt” – viccelődött azt illetően, hogy mivel lehetne izgalmasabbá tenni a monacói versenyt.

Lewis Hamilton a szombati rajtbüntetése után a hetedik rajtkockából rugaszkodott el, de az első kerékcseréjével sikerült két pozíciót javítani, amit követően a senki földjén versenyzett, s végül több mint 50 másodperc hátránnyal ért célba. „Nem igazán tudom kommentálni a versenyt, de ami engem illet, én a senki földjén voltam. Hetedikként kezdtem, egy ideig be voltam szorulva két másik autó mögé, majd miután sikerült átlépnem őket, a semmi közepén voltam. Elég nagy volt a különbség, és onnantól már nem igazán versenyeztem. Szükségem lett volna egy biztonsági autós fázisra vagy valami hasonlóra, de nem történt semmi. Onnantól elég egyértelmű volt. Nem igazán kaptam pontos információkat, hogy most harcban vagyok-e az előttem lévővel pozícióért. De igazából az előttem haladók közelében sem voltam.”

A HAAS PÉNZBÜNTETÉST KAPOTT Az amerikai csapat 5000 eurós pénzbírságot, miután még a verseny előtt nem biztonságos állapotban engedte ki Oliver Bearmant a garázsból, ugyanis az autóján felejtett egy ventilátort, amit az egyik csapattag volt kénytelen leszedni a bokszutcában. A brit versenyző a 12. helyen ért célba.

A Racing Bulls-versenyzők, Isack Hadjar és Liam Lawson remekül összedolgozott annak érdekében, hogy bebiztosítsák a kettős pontszerzést, a francia a hatodik, az új-zélandi pedig a nyolcadik helyen látta meg a kockás zászlót. Előbbi megosztotta, nehéz volt fenntartania a koncentrációt, ugyanis többször majdnem elbóbiskolt a volán mögött. „A verseny olyan hosszú, és végig összpontosítanod kell. Néha csak azért növeltem a tempót, mert úgy éreztem, mindjárt elalszok. Ahhoz, hogy felébresszem magam, kicsit jobban megnyomtam a magasabb tempójú részeken. Nem gyakran van olyan lehetőséged, hogy teljes mértékben kontrollálhatod a futamot, és minden tökéletesen alakul. Voltak bennem kétségek, de nagyon-nagyon jó, hogy mindkét autó itt van a pontzónában.”

A faenzai csapat egyik áldozata pont a Williams volt, Lawson ugyanis sokáig feltartotta Alexander Albont annak érdekében, hogy Hadjar el tudjon húzni előttük. A grove-iak később a Racing Bulls taktikáját vitték tovább, megkeserítve a Mercedes-pilóták életét. Noha a stratégia bevált, mert Carlos Sainz Jr. a bosszús George Russell és Andrea Kimi Antonelli elé tudott kerülni, és a kettős a pozíciócsere után a kilencedik-tizedik pozícióban látta meg a kockás zászlót, a thaiföldinek egyáltalán nem tetszett a verseny alakulása.

„Nem tetszett, és szerintem Carlos is hasonlóan érzett, nem így szeretnénk versenyezni. Stratégiai játék volt, és működésre kellett bírnunk. A Racing Bulls kezdte az egészet, és tudtuk, hogy ha elkezdik, akkor nekünk is követnünk kell őket, ami eléggé zűrössé tette a futamot. Akár elő is vehettem volna a párnámat, és szürcsölhettem volna a kávémat, hogy egy kicsit lazítsak. De furcsa módon eléggé nehéz összpontosítani, amikor olyan lassan mész. Nem szép, de örülök, hogy meglettek a pontok a csapatnak.”

„Reálisan nézve szombaton a gumik miatt vesztettük el a lehetőséget a jobb eredményre. Ennek itt mindig megfizeted az árát, hiszen látható, hogy ott fejezed be, ahol elkezded, szóval ez van. Frusztráló, hogy nem sikerült több pontot gyűjteni, ez a hétvége kissé csalódást keltő volt. Úgy érzem, nem sikerült maximalizálnunk az eredményt, helyette néhány elég dühös versenyzőt kaptam magam mögé” – mondta a thaiföldi, aki a csapatrádióban egyenesen bocsánatot kért a nézőktől.

„Csúnya futam volt. Elnézést kérek mindenkitől, aki látta.”

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 3.131 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 3.658 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 20.572 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 51.387 mp h. 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 2 kör h. 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 2 kör h. 11. George Russell brit Mercedes 2 kör h. 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 2 kör h. 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 2 kör h. 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 2 kör h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 2 kör h. 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 2 kör h. 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 2 kör h. 18. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 3 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 36 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Renault 7 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 4 7 10 161 2. Lando Norris 2 7 10 158 3. Max Verstappen 2 4 9 136 4. George Russell – 4 9 99 5. Charles Leclerc – 2 8 79 6. Lewis Hamilton – – 9 63 7. Andrea Kimi Antonelli – – 7 48 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 3 20 10. Isack Hadjar – – 4 15 11. Lance Stroll – – 3 14 12. Carlos Sainz – – 5 12 13. Cunoda Juki – – 5 10 14. Pierre Gasly – – 2 7 15. Nico Hülkenberg – – 1 6 16. Oliver Bearman – – 3 6 17. Liam Lawson – – 1 4