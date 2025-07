A Löwen jelentős átigazolási díjért engedte el a Veszprémbe tartó átlövőt

Jobbátlövőposzton változtatást jelentett be hétfőn a Löwen, amely közölte, hogy Ivan Martinovic távozik, s csatlakozik új csapatához. A Bundesliga-klub nem nevezte meg, hogy melyik együttesről van szó, ám ahogy azt korábban már lapunk jelezte, egybehangzó sajtóhírek szerint a horvát válogatott kézilabdázó a One Veszprém HC-hez szerződik. A Löwen annyit még megemlített, hogy jelentős átigazolási díjért cserébe vált klubot a 27 esztendős vb-ezüstérmes játékos – állítólag a magyar bajnoki címvédő egymillió eurót fizet érte, mivel 2026-ig szólt a szerződése a mannheimieknél.

„Itt teljesülhet az álmom, a legmagasabb szinten játszhatok, összemérhetem magamat a legjobbakkal, s így közelebb leszek Bécshez is – nyilatkozta az osztrák fővárosban született Martinovic a búcsú alkalmával. – Persze emiatt korábban el kell hagynom a Löwent, ami egyáltalán nem könnyű számomra, rettenetesen hiányoznak majd a játékostársak és a szurkolók. Azonban ez egyedülálló lehetőség, nem akarom kihagyni – nem hagyhatom ki.”

A Veszprém csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatót, majd délután a One Veszprém Arénában szurkolói ankétot tart, melyen szó lesz az elkövetkezendő idényeket érintő változtatásokról és egyéb bejelentésekről is – várhatóan ekkor számolnak be Martinovic és Mikael Appelgren érkezéséről.

Martinovic helyettesítésére Lukas Sandell érkezett, aki a napokban közös megegyezéssel távozott Veszprémből, s egyéves szerződést kötött vele új klubja. A Löwen azt is bejelentette, hogy már keresi azt a játékost, aki jövő nyártól átveheti a helyét, mivel a svéd kézilabdázó mindenképp csak a következő idényben erősíti majd a csapatot.

„Meggyőztek az »oroszlánok«, hogy csatlakozzak, mivel világos tervük van arra, hogyan akarnak játszani, és ez tökéletesen illik majd az én kézilabdastílusomhoz” – árulta el Sandell, aki 2023 nyarán igazolt Veszprémbe, melynek színeiben 92 mérkőzésen lépett pályára és 234 gólt szerzett. A 72-szeres svéd válogatott jobbátlövő kétszer magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát, egyszer klubvilágbajnokságot nyert a csapattal.

„Nagyon szerettük volna megtartani Ivant, megpróbáltunk szerződést hosszabbítani vele, ám máshol jobb feltételeket biztosítanak neki rövid és középtávon. Ez sajnálatos, de egyben teljesen normális is. Sok sikert kívánunk Ivannak, és nem feledjük a mezünkban lőtt góljait – mondta Uwe Gensheimer, a Rhein-Neckar Löwen sportigazgatója, aki kitért a svéd játékosra is. – Lukas az egyik legjobb az egy az egy elleni játékot tekintve ezen a poszton. Rendkívül gyors és fürge játékos, aki növeli a csapat tempóját, mélységét és gólveszélyességét, ráadásul a Bajnokok Ligájában a legmagasabb szinten játszott az Aalborggal és a Veszprémmel.”