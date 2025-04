Közelében sem vagyok annak, amire képes lehetnék, bármilyen fájó is ezt kimondani – Norris

A brit versenyző szombat este arról beszélt, hogy nem lesz ellenszer a csapattársára, de megcélozza a második helyet, a versenye azonban nem a várakozásai szerint alakult. Norris már a start előtt hibázott, először túl sok helyet hagyott maga előtt, amikor elfoglalta a rajtkockáját, majd amikor igyekezett javítani a helyzeten, túlságosan előregurult, s a pozíción kívüli rajtja öt másodperces időbüntetést vont maga után. A vb-éllovas aztán többször is rontott a csaták során, s egy ízben vissza is kellett adnia a megszerzett pozíciót, mert pályán kívül előzte meg Lewis Hamiltont.

Bár a hétszeres vb-elsőt, majd később a csapattársát, Charles Leclerc-t is meg tudta előzni, az elektronikai és fékgondokkal küszködő George Russellen már nem talált fogást, kifutott az időből, és meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával. „Meglep, hogy egyáltalán bármit elérek jelenleg úgy, hogy ennyire rosszul érzem magam az autóban. Nem érzem magam kényelmesen, nem vagyok boldog, nem érzem jól magam. Az, hogy mégis ilyen eredményeket érek el... meglep, mert valami egyáltalán nem klappol.”

„Az autó jó, megnyerte a versenyt. Nem is lehetnék boldogabb – mondta szarkasztikusan. – Szombaton a hatodik helyre kvalifikáltam magam, ami elég borzalmas. Mégis hogyan lehetnék boldog? Nincs értelme. Valamivel elégedettebb vagyok most, hogy sikerült visszazárkóznom a harmadik pozícióba. De úgy gondolom, a második lett volna a legjobb eredmény, és el kellett volna érnem, de nem jött össze. Nem jött össze, mert több hibát is elkövettem. Szóval elég vegyes érzések kavarognak bennem. A tempó jó, az autó csodás, mint ahogyan azt Oscar is megmutatta, de túl sokat rontottam – magyarázta, majd amikor arról kérdezték, milyen pozitívumokat tud magával vinni a hétvégéről, csak annyit mondott: – Csak azt, hogy vége lett.”

„Amikor ott voltam a harmadik helyen, egészen boldog voltam. Azzal tisztában voltam, hogy nem lesz könnyű megelőzni George-ot, nem voltak rosszak ezen a hétvégén, és mindössze másfél tizedmásodpercre voltak a pole pozíciótól, szóval egyértelmű, hogy nem küszködtek. Úgy számoltam, nehéz lesz elmenni mellette. De jól sikerült az első köröm, agresszív voltam és támadtam, jól éreztem magam. Aztán megkaptam a büntetést, és minden rossz lett.”

„Mindenkinél korábban álltam ki, és nagyon keményen nyomtam, hogy visszahozzam azt az öt másodpercet. Így viszont sokkal kopottabbak voltak a gumijaim, túlmelegítettem őket, aminek aztán megfizettem az árát. Valahányszor jól csináltam egy dolgot, kettő másikat elrontottam. Folyamatosan magamat gátoltam az előrehaladásban. Annak örülök, hogy megvolt a tempó. Az előzés nehéz volt, a turbulens levegő szörnyű. Elégedettebb voltam a tempómmal, mint szombaton, de a kocsiban jelenleg nem igazán érzem jól magam. Bárcsak tudnám, miért, bárcsak tudnám a választ! De nem tudom.”

„Sportolóként egyszerűen érzed, amikor klappol, magabiztosan, kényelmesen érzed magad. Én magabiztos vagyok azt illetően, hogy minden megvan bennem, ami kell. Nincsen semmi kétségem afelől, hogy elég jó vagyok-e, de valami nem áll össze az autó és köztem. Nem tudom megcsinálni azokat a köröket, amiket tavaly igen. Akkor minden egyes kanyarban tudtam, hogy mi fog történni, hogyan fog történni. Úgy éreztem, uralom a gépet. Az idén viszont nem is lehetnék ettől messzebb. Még Ausztráliában is, ahol nyertem, ott sem éreztem magam kényelmesen, ott sem voltam magabiztos. Az autó mesés, és ez rengeteg problémámat segít megoldani, de a közelében sem vagyok annak, amire képes lehetnék, bármilyen fájó is ezt kimondani.”