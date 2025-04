Nem harcolok a vb-címért, csak részt veszek a bajnokságban – Verstappen

Éles váltás egy hét leforgása alatt: Max Verstappen múlt hétvégi Japán Nagydíon még pole pozíciót és futamgyőzelmet ünnepelhetett, míg most a hetedik rajtkockából várhatja a bahreini verseny rajtját azt követően, hogy több mint nyolc tizedmásodperccel maradt el a rajtelsőséget szerző Oscar Piastritól az időmérőn. A címvédő nem is tudta leplezni a csalódottságát szombaton, és úgy fogalmazott, egyáltalán nincs esélye a világbajnoki címre, jelenleg csak részt vesz a bajnokságban.

„Pillanatnyilag a McLaren nem az ellenfelem. Én csak részt veszek ebben a bajnokságban – jelentette az egyéni összetettben egypontos lemaradással a második helyet elfoglaló holland, aki egyértelmű választ adott arra, hogy ez azt jelenti-e, úgy érzi, nincs esélye harcba szállni a világbajnoki címért. – Igen, nem harcolok a vb-címért. Egyáltalán nem lepett meg a McLaren, már az idény előtti teszten is mondtam a csapatnak, hogy a különbség fél másodperc, és ez most be is igazolódott, igazam lett. Ha megnézzük az egész szezont, nem gondolnám, hogy valaha lett volna valós esélyünk. Ha mások hibáznak, mint ahogyan a szuzukai kvalifikáción is történt, akkor elöl tudok lenni. Az előzés is lehetetlen volt, de ez nincs mindig így."

A Red Bull Japánban sem kezdett jól, de péntekről szombatra virradóan gyökeresen megváltoztatta a beállításokat, és jelentősen előrelépett. A holland pilóta szerint ezúttal esélytelen volt az olyan mértékű javulás. „Mindent megpróbáltunk, amit csak lehetett, de semmi sem működött, szóval nem ez volt a gond. Ha újra futnám az időmérőt, fogalmam sincs, mi mást próbálhattunk volna meg ezen a pályán."

Verstappen nem tudja, mire számítson versenykörülmények között. „Lando (Norris) normális esetben előre fog törni, amilyen tempója van. Persze ott van az Alpine, amelyik visszaeshet, de azt leszámítva nagyon nehéz lesz előrelépni, mert nagyon hasonló versenytempónk van, mint a többieknek. A lehető legjobb teljesítményt fogom nyújtani, de nem tudom, hogy ez a dobogóra vagy a hatodik helyre lesz-e elég. Egyáltalán nem tudom, hogy mire számítsak. A múltban jól teljesítettünk az olyan aszfaltcsíkokon, amelyeken nagy a gumikopás, de azzal az egyensúllyal, amivel most operálunk, nagyon nehéz lesz."