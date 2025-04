Hamilton úgy érzi, rájött, hogyan kell vezetni az „idegen" Ferrarit

Az érzések házon belül azonban szombat után vasárnap is vegyesek voltak: a kvalifikáció után még bizakodó monacói csalódott volt, míg a csapattársnál pont ellentétesen ment végbe a folyamat. „Egy »babalépést« tettünk meg előre, még rengeteg ilyenre lesz szükségünk, mielőtt elérnénk oda, ahová szeretnénk. Mint ahogyan már a hétvége kezdetén is elmondtam, óvatosnak kell lennünk. Elhoztuk a fejlesztéseket ide, azonban ez nem ideális helyszín arra, hogy kihozzuk a maximumot belőle, szóval magabiztos vagyok azt illetően, hogy ennél többet tudunk kihozni belőle a következő hétvégén” – kezdte az értékelést Leclerc.

„Kissé csalódott vagyok, végső soron mindent megtettünk. Nagyon nehéz volt a közepesen rajtolni, több pozíciót is elvesztettünk, de türelmesnek kellett lennünk. Elnyújtottuk az első etapunkat, és ez kezdett kifizetődni, aztán jött a biztonsági autó, ami lényegében mindent lenullázott, és utána szenvedtünk a keményen. Kár, hogy lemaradtunk a dobogóról, de úgy érzem, ennél többre nem lettünk volna képesek. Csalódást keltő, hiszen amikor ennyit küzdesz, és" az idei első dobogódért harcolsz, egyszerűen nincs meg a tempód ahhoz, hogy véghez vidd. Szóval nagyon remélem, hogy hamarosan meglesz az autónk hozzá.”

A verseny egy bizonyos pontján úgy tűnt, a monacói nyitott lett volna az egy kiállásos stratégiára is, de örül, hogy utólag mással próbálkoztak. „Többféle taktikáról is beszéltünk, és szó esett az egy kerékcseréről is, de határozottan merész lett volna, és utólag örülök is, hogy nem léptük meg, mert nagyon nehéz lett volna a későbbi biztonsági autóval – magyarázta, majd megosztotta, mely területeken kellene még fejlődniük. – Összességében több tapadásra és leszorítóerőre lenne szükségünk. Úgy vélem, a gép egyensúlyát illetően kihozzuk belőle a maximumot, de egyszerűen ennyi van benne. Több tapadásra lenne szükség, hogy gyorsabban mehessek át a kanyarokon.”

„Az időmérőn néhány trükkel még valamelyest el tudod fedni ezt a problémát, de a futamon, nem tudsz mit tenni, ha nincs tapadásod. Jobban fog kopni a gumid, és elindul a lavinaeffektus, szóval versenykörülmények között sokkal nehezebb. Biztos vagyok benne, hogy végül meg fogjuk találni az utat, de nem tudom, mennyi időbe fog telni. A McLaren számára nagy előnyt jelent, hogy tudja menedzselni a gumik túlmelegedését. Szerintem csapatként erre kell helyeznünk a fő hangsúlyt, hiszen a futamon egyszerűen lépéselőnyt jelent a számára.”

„Nem hiszem, hogy ez valami trükk lenne. A leszorítóerőről szól, és arról, ahogyan általában véve kezelik az abroncsokat. De semmi kétségem sincs afelől, hogy valami ne lenne szabályos. Nem akarom, hogy félreértsék, amikor a trükk kifejezést használom. Az kétségtelen, hogy valamit nagyon jól csinálnak a gumikkal, és valahogyan képesek mindenki másnál lejjebb tartani a hőmérsékleteket – tette hozzá, majd kifejtette, miért nem volt rossz választás a kemény a végén. – Figyelembe véve, hogy mi állt a rendelkezésünkre, jó döntés született. De ha megnézem, George-nak sikerült végigmennie a lágyon. Szerintem mi nem lettünk volna erre képesek, de utána fogunk nézni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ez túl sokat változtatott volna."

A Japán Nagydíjon Leclerc számolt be arról, hogy úgy érzi, sikerült új irányokat találnia a vezetési stílusával, ami a folytatásban a segítségére lesz, míg most a csapattársa, Hamilton osztotta meg, hogy hasonló felismerést ért el Bahreinben, pedig szombaton még nagyon maga alatt volt. „Olyan idegennek érződik. Úgy gondolom, versenyzőként egyszerűen leragadunk időnként, nem is kicsit, és azt gondoljuk, hogy »ugyanúgy kell vezetnem, ahogyan eddig is, és majd magamhoz alakítom az autót«. De ez nem működik, szóval most igyekszem a kocsihoz igazítani a vezetési stílusomat. Már az is nagyon más, ahogyan a különböző eszközöket használják, és más vezetést is igényel.”