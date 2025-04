Lawsont sokként érte a Red Bull döntése; Cunoda adott esetben legyőzheti Verstappent

Több jel is mutatott arra, hogy Verstappen nem volt elégedett a csapata döntésével, amit később tanácsadó, Marko, és most Horner is megerősített. „Úgy vélem, meglepte a döntés gyorsasága, de ő is látta, mennyire szenved Liam. Tudja, az autó mely területein kell javítanunk, és nagyon keményen dolgozik a mérnöki gárdával. Nagyon jó megbeszélést folytattunk vele múlt héten, és nagyon fókuszált, hogy fejlesszük a gépet, és megtaláljuk az utolsó tizedeket, amivel egy szintre kerülhetünk a McLarennel.”

Ami Cunoda helyzetét illeti, a japánnak elsődlegesen Verstappen és a csapat segítése lesz a feladata, de adott esetben győzelemre is törhet, amit maga a pilóta erősített meg a BBC 5 Live-nak adott nyilatkozatában. „Horner azt mondta, ha közel tudok kerülni Maxhoz, akkor az fantasztikus, de a valóság az, hogy Maxtól várják a győzelmet. A Red Bull végső soron arra összpontosít, hogy Max világbajnokságot nyerjen. Már bizonyította, hogy képes rá, igaz, a Red Bull a jelek szerint most kissé küszködik. Azt mondta, az a feladatom, hogy a lehető legközelebb kerüljek Maxhoz. Egyes versenyeken segíthetek neki a stratégiával, de közben azt is megígérte nekem, hogy bizonyos helyzetekben, ha Max előtt tudok lenni, nem feltétlenül fognak helycserét kérni tőlem, hogy Max nyerjen.”

A japán pilóta elárulta, még nem beszélt a Lawsont leváltását nyilvánosan is kritizáló Verstappennel, de nem tart attól, hogy rossz lenne a kapcsolatuk. „Már a múltban említettem, hogy ő másképp viselkedik az autóban, és azon kívül. Nem igazán aggódom a kapcsolatunk miatt egyik oldalról sem. Tudom, mit akarok tenni, és azt is, hogy ő hogyan vezet és miként gondolkozik.”