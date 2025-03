Cunoda be fogja fejezni az idényt a Red Bullban – Marko

A Red Bull mindössze két versenyhétvége után váltotta le, és száműzte vissza a testvércsapatához, a Racing Bullshoz az alulteljesítő Liam Lawsont, míg a helyére a múltban már többször is mellőzött Cunoda Jukit ülteti a jövő hétvégi Japán Nagydíjtól. A japán pilóta nem lesz egyszerű helyzetben, hiszen nulla tapasztalattal a háta mögött kell teljesítenie a nehezen vezethető RB21-esben, amivel még a négyszeres világbajnok Max Verstappennek is meggyűlik a baja, igaz, a holland szemlátomást kordában tudja tartani a rendkívül szűk működési tartománnyal rendelkező és nehezen beállítható versenygépet, miközben az élmezőny küzdelmébe is bele tud szólni.

Noha Cunoda végre megkapta a hőn áhított lehetőséget, és élete formájában van, többen, köztük a korábbi Formula–1-es versenyző Ralf Schumcaher is óva inti, könnyen rémálommá válhat a Red Bull-os szereplés. A „vörös bikák" második számú ülése ugyanis az elmúlt években több karriert is derékbe tört már, így a japán kapcsán is kérdéses, hova vezethet az útja, és nem járt volna-e jobban, ha az évet remek formában kezdő Racing Bullsnál marad, és inkább más alakulatoknál kopogtat ajánlatokért.

Mint többek között Lawson esete is mutatja, az osztrák csapattól nem állnak messze a brutálisnak tűnő döntések és az idény közbeni cserék, aminek kapcsán szóba jött, hasonló sors várhat-e Cunodára, ha rossz formában kezd. A tanácsadó, Helmut Marko a Formel1.de-nek adott nyilatkozatában többek között erre a kérdésre is választ adott, miközben arra is rámutatott, hogy Lawson a nála tapasztalatlanabbnak számító Isack Hadjarhoz viszonyítva is pocsék formát mutatott.

„Juki be fogja fejezni az idényt a Red Bullban – jelentette ki az osztrák. – Gyors versenyző, ezt mindig is tudtuk, de voltak rossz és jobb pillanatai is, ezért gondoltuk úgy, hogy Lawson jobb és erősebb jelölt. De Juki megváltozott, lecserélte a menedzsmentjét, és ebben a helyzetben egyszerűen ő volt a legjobb opció" – tette hozzá.

Többen úgy vélték, a Red Bull legalább egy futamot még adhatott volna Lawsonnak a bizonyításra, főleg úgy, hogy az új-zélandi pilóta végre olyan helyszínen mutathatta volna meg, mire képes, amelyet ismer, ám Marko szerint ez nem jelentett volna különbséget. „Hiába ismeri Lawson a szuzukai pályát... Hadjar nem ismerte a kínai aszfaltcsíkot, mégis azonnal megvolt a tempója, közel olyan gyors volt, mint Juki, legalábbis ami az időmérőt illeti. Lawson negatív spirálba került, amit meg kellett törnünk annak érdekében, hogy jövőt adjunk a karrierjének."

„Jukinak voltak hullámhegyei és hullámvölgyei, emlékszem a két autótörésére Mexikóban is. Egyszerűen nem volt olyan stabil, mint most. Az ötödik évében van már, és tapasztalat meghatározó faktor ilyen nehéz körülmények között. Juki többször is megmutatta, hogy valójában ő a megfelelő ember a Red Bull számára."

A Red Bull a Kínai Nagydíjat követő napokban a szimulátorban is megnézte Cunodát, mielőtt végeleges döntést hozott volna. „Gyorsan kellett cselekednünk, és minden pozitívan alakult. Még a technikai visszajelzései is jónak bizonyultak annak ellenére is, hogy korábban nemegyszer azzal vádolták, hogy ez hiányzik belőle, és nem igazán érti a technikai oldalt, vagy tudja jól beállítani az autóját. Mindez tévesnek bizonyult. Nem kell aggódnia. Ne felejtsük el, Lawson kétszer is a huszadik helyre kvalifikálta magát. Az nem könnyű."

Marko ezúttal is hangoztatta, a Honda és a soron következő Japán Nagydíj nem játszott döntő szerepet a versenyzőcserében. „Csupán egybeesés, hogy Japán következik. Természetesen a Honda örül a döntésnek, ez világos. De ez nem volt döntő tényező. A Honda közreműködése amúgy is véget ér az év végén" – utalt arra, hogy a japán motorgyártó az Aston Martinnal folytatja, amivel a silverstone-iak gyári státuszt kapnak, míg a „vörös bikák" a Forddal lépnek együttműködésbe.

Ami a szuzukai Grand Prix-t illeti, a hírek szerint az utolsó közös ottani versenyhétvége tiszteletére a Red Bull különleges autófestéssel fog pályára hajtani.