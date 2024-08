Az El főtáblájára jutásával 4.31 millió eurót keresett a Ferencváros

Egyáltalán nem mindegy, hogy a Ferencváros az Európa-liga főtáblájára került, és nem a Konferencialiga csoportkörében kell folytatnia. A két sorozat között nem csak színvonalban, financiálisan is nagy a különbség. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos tájékoztatása szerint ebben az idényben az El-ben a csoportkörbe jutásért minden együttes 4.31 millió eurót kap, míg a harmadik számú európai sorozatban „mindössze” 3.17 millió euró ez a fix összeg. A csoportmeccsek alatt a győzelmekért és a döntetlenekért begyűjthető pénzek is különböznek, az El-ben a győzelemért 450 ezer eurót, a döntetlenért 150 ezret kapnak az együttesek, míg a Konferencialigában a három pont megszerzése 400 ezer euró, míg az egypontos meccs 133 ezer eurót ér a csapatoknak. Arról a különbségről már nem is beszélve, hogy az Európa-ligában nyolc meccs vár a Ferencvárosra, míg a kisebbik sorozatban a klasszikus csoportkörben mindössze hat.

Más kérdés, hogy a Bajnokok Ligája sokszorosan többet hozott volna a „konyhára”: a mostani idényben csak a kvalifikációért 18.67 millió eurót fixen kapnak a klubok, a főtáblán elért győzelemért 2.1 millió euró, míg a döntetlenért 700 ezer euró illeti meg a csapatokat.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Borac Banja Luka (bosnyák)–Ferencváros 1–1 (0–0, 1–0, 1–1) – tizenegyesekkel: 2–3

Banja Luka, Városi Stadion. Vezette: Erik Lambrechts (belga)

BORAC: Manojlovics – Vukcsevics (Kvrzic, 86.), Meijers, Carolina, Herera – Grahovac, Skorup (Pihler, 85.) – Kulasin (Hrelja, 76.), Savic, Szrecskovics (Cavic, 64.) – Lukic (Vukovic, 94.). Vezetőedző: Mladen Zizovic

FTC: Dibusz – Makreckis, Knoester, I. Cissé (Gruber, 106.), C. Ramírez (Civic, 75.) – Maiga (Zachariassen, a szünetben), Rommens – Abu Fani – Misidjan (Ben Romdan, a szünetben), Pesics (Varga B., 85.), A. Traoré (Kady, 70.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerző: Meijers (104.), ill. Varga B. (111. – 11-esből)

Továbbjutott a Ferencváros, tizenegyesekkel.