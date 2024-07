El-sorsolás: ciprusi vagy moldovai csapat várhat a Fradira, ha kiesik a BL-ből

A Bajnokok Ligája után hétfőn megtartották az Európa-liga 2024–2025-ös idényének harmadik sorsolását is. Ebben a körben magyar csapat már nem érdekelt, kivéve, ha a Ferencváros a The New Saints ellenében búcsúzik a legrangosabb európai kupasorozattól. Ebben az esetben a zöld-fehérekre a ciprusi APEOL és a moldovai Petrocub párharcának vesztese várna, és a párharcot idegenben kezdené.

Mint ismert, a selejtező négy fordulón át tart; ezen az úton 12 csapat jut fel a 36-os főtáblára. A Bajnokok Ligája selejtezőjéből 11 csapat érkezik ugyanoda: a bajnoki ág playoffjának öt vesztese, a ligaág playoffjának két vesztese, valamint a ligaági selejtező 3. fordulójának négy vesztese. A főtáblán 13 hely a bajnokságok erősorrendje, valamint a bajnoki helyezések alapján már elkelt (a listát lásd lejjebb). Az Európa-liga új rendszerű – a Bajnokok Ligájához hasonló – ligaszakaszában 36 csapat vesz részt, mindegyik nyolc mérkőzést játszik. A végtabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek kétfelvonásos playoffot játszanak, a győztesek szintén bejutnak a legjobb 16 közé. A döntő 2025. május 21-én Bilbaóban lesz. EURÓPA-LIGA, 3. SELEJTEZŐKÖR

Malmö (svéd)/Kí Klaksvík (izlandi)–PAOK (görög)/Borac Banja Luka (bosnyák)

Santa Coloma (andorrai)/Midtjylland (dán)–Bodö Glimt(norvég)/FC RFS (lett)

Celje (szlovén)/Slovan Bratislava (szlovák)–Shamrock Rovers (ír)/Sparta Praha (cseh)

Panevezys (litván)/Jagiellonia Bialystok (lengyel)–FCSB (román)/Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

APOEL (ciprusi)/Petrocub (moldovai)–FERENCVÁROS/The New Saints (walesi)

Ludogorec (bolgár)/Dinamo Minszk (fehérorosz)–Lincoln Red (gibraltári)/Qarabag (azeri)

Dinamo Kijev (ukrán)/FK Partizan (szerb)–Lugano (svájci)/Fenerbahce (török)

Molde (norvég)/Silkeborg (dán)–Kilmarnock (skót)/Cercle Bruges (belga)

Panathinaikosz (görög)/Botev Plovdiv (bolgár)–Ajax (holland)/Vojvodina (szerb)

Ruzomberok (szlovák)/Trabzonspor (török)–Wisla Kraków (lengyel)/Rapid Wien (osztrák)

Braga (portugál)/Maccabi Petah Tikva (izraeli)–Servette (svájci)

Corvinul (román)/Rijeka (horvát)–Sheriff Tiraspol (albán)/Elfsborg (svéd)

Krivbasz Krivij Rih (ukrán)–Viktória Plzen (cseh) AZ EL-FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELKERÜLT 13 CSAPAT

(Bár csoportok nem lesznek, a párosítást az erősorrendet figyelembe véve, sorsolási kalapok alapján készítik el.)

1. KALAP: Roma, Lazio (olaszok), Manchester United, Tottenham Hotspur (angolok), Porto (portugál), Eintracht Frankfurt (német)

Még nem tudni, melyik kalapban lesz: Real Sociedad, Athletic Bilbao (spanyolok), AZ (holland), Olympiakosz Pireusz (görög), Lyon, Nice (franciák), Hoffenheim (német)