Sportvilág Tusnádfürdőn – Csinta Samu publicisztikája

HAGYOMÁNYOSAN EGYFAJTA NÉPVÁNDORLÁS indul július harmadik-negyedik hetében Tusnádfürdő felé. Románia legkisebb városának lakossága ilyenkor néhány napra megsokszorozódik, aminek magyarázata, hogy 1997 óta ott tartják – az idén július 22. és 26. között – a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénysorozatát. A romániai rendszerváltás hevületében született tábor a Kárpát-medence legnagyobb múltra visszatekintő, legnagyobb tömegeket megmozgató beszélgetős-okoskodós-fesztiválozós rendezvényének számít. A Fidesz kisebbségi titkársága, az angol Fiatal Szociál-Liberális Demokraták és az erdélyi Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége által kezdeményezett esemény gyorsan kinőtte az eredeti helyszínt, a Kézdivásárhely-közeli Bálványosfürdőt. A régi és új színtér nevéből összegyúrt Tusványos igazi márkává vált az évek során, a székelyföldi fürdővároska népszerűségnövelésének húzóerejévé.

A tusnádi újkor kezdetét, az első tapogatózásokat 1997 áprilisára datálják, júliusban viszont már tábort rendeztek, igaz, az első év programja még elfért egy A4-es papír egyik oldalán. Az idei, 34. Tusványoson már negyven helyszínen zajlanak rendezvények, ami alsó hangon is legalább 120 beszélgetést jelent, szóval máris készíthetik elő a nyugtatókat, akik rendszeresen frusztrációként élik meg, hogy az ígéretes programoknak legfeljebb a töredékére juthatnak el. A sport témájú beszélgetések, élménybeszámolók sokáig csak ötletszerűen, egy-egy nagy világeseménnyel való egybeesés okán bukkantak fel valamelyik rendezvénysátor mélyén. A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Sport által 2022-től közösen szervezett Buzánszky Sportterasz várhatóan az idén is a legközkedveltebb helyszínek egyike lesz, legalábbis ezt ígérik a sportban és a sport által érvényesíthető nemzetpolitikai célok értékelése és értelmezése, illetve a sztárok felvonultatása között egyensúlyozó témák.

Az évek során a tusnádfürdői kempingben több jelentős politikai-nemzetpolitikai döntés csírája dugta ki a fejét. Az ötnapos együttlét rejtett értékét nagyban növelik a baráti sörözések paravánja, az ötletszerűnek tetsző találkozások álcája mögött zajló diskurzusok. A faasztalok mellett köttetett üzletek, megállapodások számát felbecsülni sem lehet, de ma már nyílt titok, hogy az Olt zúgása mellett kezdtek beszélgetni például a külhoni magyarok anyaországba való közjogi integrációjának lehetőségeiről. Az M4 Sport létrehozásának alapötlete nem ott vetődött fel, az azonban már bőven dokumentálható, hogy a csatorna működése évek óta állandó kiemelt érdeklődést generáló téma. Nem véletlenül, hiszen a sport közismerten az egyik leghatékonyabb közösségépítő és -megtartó elem, így a sportadó vezetői is több alkalommal Tusványosra időzítették a fejlesztésekről, tervekről és sikerekről szóló tájékoztatásokat.

2005-ben például a határokon átívelő magyar médiaszolgáltatások nemzetegyesítő erejéről, a műholdas szórásról internetesre áttérés technológiai és üzleti szempontjairól, az új állami reklámpiacról, a médiafogyasztást egyre inkább jellemző interaktivitásról, a közmédiának a közösségi oldalakkal való konkurenciájáról szólt az egyik leglátogatottabb tusványosi beszélgetés. Már akkor is elhangzott, hogy a műsorszórás kérdése roppant bonyolult feladat, mivel a nemzetközi sportjogok nem teszik lehetővé, hogy az MTVA külhonba is közvetítse a legfontosabb nemzetközi sporteseményeket. A határokon túli kábeltévé-szolgáltatók nem szívesen szerepeltetnek a kínálatukban olyan csatornát, amelynek legnagyobb érdeklődésre számot tartó műsorainak idején állókép tájékoztat a geoblokkolás néven hírhedtté vált földrajzi korlátozásról. A rengeteg külhoni magyar sportkedvelőt őrületbe kergető állapot persze azóta sokat és előnyére változott. Két éve például a Sportteraszon jelentették be, hogy 2032-ig a környező országokban az M4 Sporton nézhetik a magyar sportolók olimpiai szereplését, a vizes világbajnokságokat, az akkor éppen közelgő budapesti atlétikai vb-t, a magyar labdarúgó-válogatott valamennyi mérkőzését, a 2024-es és 2028-as labdarúgó Eb-t. A fennállása tízéves évfordulóját ebben az évben ünneplő M4 Sporttal kapcsolatos kérdéseket most is felteheti a Sportterasz közönsége, de természetesen méltó megemlékezés lesz a Nemzeti Sportrádió idei első születésnapjáról is.

Talán nem mindenki tudja, hogy Tusnádfürdő történelmileg is szinte predesztinált helyszíne a nemzeti sorskérdések megtárgyalásának. A gróf Mikes Benedek által alapított telepen – a zabolai gróf 1868-ban saját költségén Ditrich H. Gusztáv zürichi vegyésszel nyolc tusnádi forrás vizét elemeztette, így innen számítható a fürdő gyógyhatású borvizeinek tudományos értékelése és hasznosítása – tartották 1902-ben a második székely kongresszust, amelynek egyik legfontosabb témája a székely kivándorlás volt. Hasonló káros trendek fékezését, ideális esetben megakadályozását szolgálják a székelyföldi sportcélú infrastruktúra-beruházások is, amelyeknek ötletkezdeményeiről ugyancsak a tusnádfürdői fenyők árnyékában kezdtek beszélni. A szülőföldön való gerinces megmaradáshoz nyújt majd hiteles példát Bölöni László, a legendás klasszis labdarúgó és világhírű edző is arról, hogyan lehet egyszerre becsületes magyar embernek és korrekt román állampolgárnak lenni. A magyarországi sportélet több fontos vezetőjétől is első kézből értesülhet majd a hallgatóság, milyen folyamatok mentén tud, illetve igyekszik versenyképes maradni a magyar sport a szélesedő nemzetközi piacon. Ezek a beszélgetések vélhetően nagyban hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a szurkolónak többnyire csak a mérkőzések, eredmények szintjére korlátozódó sportjelenség emberi dimenziója is láthatóbbá váljon.

Ha a sport ügye a Tusványoson nem is nyúlik vissza olyan régre, mint az autonómiáé – a tábor örökös témája –, azért talán nem túlzás azt állítani, hogy jól szolgálja az önazonosság, az önrendelkezés ügyét, főleg, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzetben a kérdés bizonyos mértékben visszaszorult a közbeszédben.

Egy esztendő híján 570 évvel ezelőtt, 1456. július 4. és 22. között zajlott a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, a nándorfehérvári csata, amelynek során a keresztények, magyarok és szerbek Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár, a mai Belgrád várát II. Mehmed török szultán hatalmas túlerőben lévő seregével szemben. A győzelem napját július 21-re teszik, amikor a vár melletti csatában legyőzték a törököket. Július 22. az idén annak a rendezvénynek a nulladik napja, amely 26-ig tízezreket vonz a Székelyföld szívében fekvő fürdővároskába. Ahol évente amúgy csaknem másfél millió ember fordul meg, egyre többen azért, hogy lássák, mit „tud” az a hely, ahová mintegy harminc esztendeje minden júliusban „elzarándokol” a Kárpát-medencei magyarságnak a közélet, identitástáplálás és bulizás iránt egyaránt fogékony része. És a sporté, teszem hozzá, amin természetesen cseppet sem kell csodálkozni, hiszen hitünk szerint a sport maga az élet leképzése.

Talán a legközérthetőbb módon.

