Bartha Csaba: Sokan nem értékelik kellőképpen, hogy ősszel megnyertük a klubvilágbajnokságot; Boczkó Gábor: Egy éremnek is tudnék örülni

Tavaly júniusban nevezték ki a veszprémi kézilabdaklub vezérigazgatójává Bartha Csabát, aki a Nemzeti Sportnak elmondta, Veszprémben magasan van a léc, a Magyar Kupa döntője vagy a magyar bajnoki finálé már nem elég, merthogy csak a győzelem, és csak az első hely az elfogadott. Az előző idényben megnyerték a klubvilágbajnokságot és a magyar bajnokságot, ezüstérmesek lettek a Magyar Kupában, ugyanakkor lemaradtak a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről, mégsem könnyű eldönteni, félig teli vagy félig üres a pohár. „Sokan nem értékelik kellőképpen, hogy ősszel megnyertük a klubvilágbajnokságot. Kissé fájó is, hogy úgy beszélünk róla, mintha nem is lett volna” – mondta Bartha Csaba, akit arról is kérdeztünk, van-e olyan szintű hazai kézilabdázó, akit szívesen látna Veszprémben.

Egy arany-, öt-öt ezüst- és bronzérmet szereztek birkózóink múlt csütörtöktől vasárnapig a BOK-csarnokban rendezett Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen. Bácsi Pétert, a hazai szövetség szakmai igazgatója szerint „kezd összeállni a vb-csapat. Akadnak olyan súlycsoportok, amelyekben már most eldőlt, kié lesz a címeres mez, a nehézsúlyú Vitek Dárius például bebizonyította az ezüstérmével, hogy ő a legjobb ebben a kategóriában, kifejezetten éretten versenyzett, megmutatva, hogy bárkivel képes felvenni a versenyt.”

Két éve Milánóban volt legutóbb vívó-világbajnokság: ott három arannyal és egy bronzzal zárt a magyar csapat. „A négy érem hatalmas teljesítmény, a köztük három arany még nagyobb eredménynek számít, én Tbilisziben egynek is nagyon tudnék örülni – mondta lapunknak Boczkó Gábor szövetségi kapitány. – Ezt nem azért mondom, mert pesszimista vagyok, ráadásul ezúttal is vannak esélyeink, ám az a milánói egy különösen fontos világbajnokság volt, hiszen Párizs előtt jártunk, és a kvalifikáció szempontjából dupla jelentőséggel bírt az a verseny.” Három együttesünk, a női párbajtőr- és a két tőrcsapat nem jutott ki az olimpiára, nekik roppant fontos a mostani vb, hiszen pont nélkül indulnak, ám jó szereplés esetén az ősztől már kedvezőbb helyekről kezdhetik a világkupa-sorozatot s így a ranglistapontok gyűjtögetését.

A Ferencváros játékosainak a hétfő reggel nem az elmúlt hetek szokásos programja szerint alakult, a hét első napján a csapat ugyanis útra kelt Örményországba. A magyar bajnok idei nemzetközi kupakalandja a Jereván szomszédságában fekvő Abovjan városában veszi kezdetét, a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében az örmény bajnok Noa vendégei lesznek. Robbie Keane vezetőedző az utazó kereten egy helyen változtatott az indulás előtt, Daniel Arzanit Gruber Zsombor váltotta. A zöld-fehérek trénere kemény első összecsapásra számít, ahogy fogalmazott, ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések.

