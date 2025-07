EYOF: három magyar arany az első napon

Három aranyéremmel nyitott a magyar küldöttség az Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban zajló európai ifjúsági olimpiai fesztiválon, vagyis az EYOF-on. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az első medáliát a sportlövő Márta Ákos szerezte, aki a légpuskások egyéni 10 méteres számában bizonyult a legjobbnak.

Óriási egyéni csúccsal nyertem – borzasztóan örülök neki, hogy ilyen sokkal sikerült felülmúlnom az előző csúcsomat.

A verseny végén dőlt el minden, szerencsére nem nagyon hibáztam, egyetlen rosszabb lövésem volt, ami bosszant, de szerencsére belefért. Nagyon jól érzem most magam, a győzelem megédesíti az egész hetemet, sőt, szerintem a következő éveimet is – hihetetlenül boldog vagyok” – értékelt a fiatal a Team Hungarynek a siker után.

Márta Ákos Fotó: MOB-Média

Őt az úszó Sárkány Zétény követte az „elsők” sorában, 400 méter gyorson bizonyult a leggyorsabbnak.

Az első száz után azt hittem, itt a vége, ez elment. De szerencsére erőt tudtam meríteni valahonnan belülről, és amikor rájöttem, hogy úristen, top négyben vagyok, arra gondoltam, basszus, ezért edzettem egész évben, ezt nem hagyhatom ennyiben, és az utolsó puskaport is ellőttem az utolsó százon.

Amikor beértem a célba, azt hittem, hogy a mellettem úszó izraeli srác a második, és azt éreztem, hogy előtte csaptam célba, de aztán megláttam, hogy mit úszott a szlovák, és mennyire szoros volt ez a verseny. Az úszásommal nem vagyok teljesen elégedett, mert négy perc alatti időt terveztem, de elég lassú ez a medence, az aranyéremnek viszont nagyon örülök” – összegzett Sárkány.

Diszkoszvetésben Keserű Mirabella egyedüliként jutott 50 méter fölé (50.77).

„Nagyon nagy meleg volt, de szerencsére ez semmit sem befolyásolt, mert tudtam magam hűteni a törölközővel. Az első két melegítő dobásom érvénytelen volt, úgyhogy nagyon visszafogottan kellett kezdenem, és végül a félelem győzött. Ennek tudható be, hogy nem volt stabil a teljesítményem, és nem dobtam akkorát, amekkorát szerettem volna. Igazság szerint úgy gondolom:

többet edzettem annál, hogy ilyen kicsit dobjak. Persze a győzelemnek azért örülök, és ha túl leszek az első csalódáson, biztos az aranyérem is szebben csillog majd.

Keserű Mirabella Fotó: MOB-Média

A magyar fiatalok összesen hét sportágban mérették meg magukat hétfőn. Atlétikában a rúdugró Szabó Vivien kilencedik lett 360 cm-es eredménnyel, ahogyan Juhász Dorottya is kilencedikként ért célba 3000 méteren. Kalics Krisztián ötödik lett 100 méter síkfutásban, ugyanebben a számban a lányoknál Pfiszterer Dorina a 18. helyet szerezte meg. A hétpróbázó Nagy Fruzsina is megkezdte a szereplést, Veres Patrik a 800 méter előfutamában zárt ötödikként, Langmár Zsófia pedig a B-csoport 4. helyén fejezte be a szereplést távolugrásban. Négyszáz méteren Keszthelyi Szonja harmadik lett az előfutamában, ugyanezen a távon Csányi Pál a futama hatodik helyén zárt. Takács Levente 110 m gáton nem jutott döntőbe.

A tollaslabdázóknál mindkét indulónk két meccsen lépett pályára hétfőn: Ágai Zénó a portugál és a svéd ellenfelét is 2:0-ra győzte le, míg Sándor Elza vereséggel kezdett (0:2 a bolgár ellenfelével szemben), a georgiai riválisát viszont 2:0-ra felülmúlta.

A sportlövő Ferik Csilla 10 m légpuskában lett 7., míg 10 m légpisztoly párosban Komlós Diána és Gelencsér Zsombor nem jutott döntőbe.

Az úszóknál 400 m vegyesen Bartalos Anna nyolcadikként zárt a döntőben. Az elődöntőkben Szabó Kincső 100 m gyorson második lett, 200 pillangón Kertész Boróka nyert, 200 mellen pedig Szabó Marcell negyedikként zárt.

A csapatsportokban sem pihentek a magyarok: kézilabdában a a lányok 24–23-ra kikaptak Hollandia ellen, a fiúk viszont legyőzték Németországot (36–28). Röplabdában a leányválogatott Lengyelországot múlta felül 3:1-re, a kosaras lányok viszont nem bírtak a spanyolokkal (48–103).

Az eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Sárkány Zétény a dobogón Fotó: MOB-Média)