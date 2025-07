A legeredményesebb vb-t zárta a magyar nyílt vízi küldöttség; Koch Máté: Jók az előjelek a vébére

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A kezdeti nehézségek után az érmek számát (egy ezüst, két bronz) tekintve a legeredményesebb vb-t zárta a magyar nyílt vízi küldöttség – így aztán Gellért Gábor személyében egy boldog szövetségi kapitány nyilatkozott lapunknak. Ezzel együtt önkritikus is volt, hiszen azt mondta: „Rossz döntést hoztunk azzal, hogy a Fülöp-szigeteken akklimatizálódtunk, és 26-27 fokos nyitott medencében készültünk a rajtra. Ide kellett volna jönni Szingapúrba, és itt hozzászokni a meleg vízhez, nincs mit szépíteni rajta, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Mihályvári-Farkas Viktória is megfőtt tíz kilométeren. És még valami: ez nem a versenyzők hibája! Viszont nem lehet szó nélkül elmenni a rendezők felelőtlensége mellett: sokan feladták, ájulás miatt tucatnyi úszót húztak ki a vízből – óriási szerencse, hogy nem történt tragédia.”

Hétfőn kezdődik az öttusázók Európa-bajnoksága a spanyol fővárosban, Madridban, a magyar színeket hat férfi és négy női versenyző képviseli. A kontinensviadalt megelőzően a két idei világkupaversenyen is ezüstérmes, májusban az országos bajnoki címét megvédő Koleszár Mihállyal beszélgettünk. A 23 éves sportoló lapunknak arról is beszélt, hogy az alexandriai világkupadöntő után egyből elkezdték a ráhangolódást az Eb-re mind fizikai, mind mentális értelemben. „A nagy melegre is külön készültünk, hogy ne érjen annyira váratlanul minket az iszonyatos hőség, mint Egyiptomban. Aktívan telt ez az időszak, úgy érzem, kitűnő formában leszek a kontinensviadalon.”

Szürreálisként jellemeztük, amikor két éve a párbajtőröző Koch Máté egyéni vb-címet nyert Milánóban, és ő maga is ekként vélekedett. Címvédőként és immár (csapatban) olimpiai bajnokként vajon Tbilisziben sikerül a duplázás? „Az olimpia előtti Európa-bajnokságon ötödikek lettünk, akárcsak június elején, Genovában. Ha ezt nézem, jók az előjelek a vébére, de persze a vébé nem hasonlítható a többi versenyhez, hiszen azon kétnapos a viadal, vagyis nem csak egy napon kell jó formában vívni. A szezon során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, és azzal a felállással nyertünk vk-aranyat, amellyel Tbilisziben is vívni fogunk. Már csak emiatt is nagyon reménykedem a jó szereplésben” – mondta az érintett.

