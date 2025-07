Koleszár Mihály az Eb előtt: A végéig kell tolni a szekeret!

Hogyan telt az elmúlt két hete az alexandriai világkupadöntő óta? Készen áll az Európa-bajnokságra?

A világkupadöntő után egyből nekifogtunk a ráhangolódásnak mind fizikai, mind mentális értelemben, a nagy melegre is külön készültünk, hogy ne érjen annyira váratlanul minket az iszonyatos hőség, mint Egyiptomban – válaszolta lapunknak Koleszár Mihály. – Aktívan telt ez az időszak, úgy érzem, kitűnő formában leszek a kontinensviadalon.

A világkupadöntő után úgy fogalmazott, nem alakult minden úgy, ahogy szerette volna. Most is így érzi?

A nehézségek ellenére nagyszerűen éreztem magam Egyiptomban. Nyilván minden megméretésen nyerni szeretnénk, ez tesz minket versenysportolóvá, de nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam, még ha negatív élmény társul is a világkupadöntőhöz (Koleszár Mihály nagyon erősen kezdett a fináléban, az élről vágott neki a kombinált számnak, ám végül elkészült az erejével, és nyolcadik lett – a szerk.). Továbbra is úgy vélem, nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettem volna, de az Alexandriában szerzett tapasztalatok sokat segítenek a jövőben. Két nagyon fontos verseny vár ránk, az Európa-bajnokság mellett az augusztus végi világbajnokság, mindkettőn szeretnénk a legjobban szerepelni.

Találkozott már olyan körülményekkel pályafutása során, amilyenekkel Egyiptomban volt kénytelen szembesülni?

Hasonló meleggel igen, de hőség mellett valószínűleg a nagyon magas páratartalom fogott ki rajtam elsősorban. Nem erre a viadalra időzítettük a csúcsformámat, ezért a fizikai számokban nem vártam magamtól extra teljesítményt, de az időjárás megnehezítette a dolgomat.

Kiemelkedő idényt fut, a kairói és a budapesti világkupaversenyen ezüstérmet szerzett, valamint megvédte országos bajnoki címét. Elégedett?

Mindig kicsivel többre vágyunk, mint amit addig elértünk, minden versenyre új reményekkel érkezünk. Természetesen jó visszajelzés minden eddig elért eredmény, de ezt a korábbi idényekre is értem, még ha nem is mindig végeztem olyan jó pozíciókban, mint az idén. Az biztos, hogy az edzői csapatommal egyre ügyesebben vesszük a lépcsőfokokat, jó irányba haladunk azon az úton, amelynek a Los Angeles-i olimpia a legfontosabb állomása.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, abszolút könnyen állt át az akadálypályára, minden versenyen az élmezőnyben van ebben a számban is.

Hálás is vagyok az edzői stábomnak, hogy mögöttem áll. Stépán Zsolt segíti az akadálypályán végzett munkámat, Kasza Róbert felelősségteljesen menedzseli az összterhelésemet, de minden szakági edzőnek köszönettel tartozom, mindegyikőjük elképesztő részt vállal és teszi hozzá a magáét napról napra azért, hogy fejlődhessek. Hiszek benne, hogy a közös munka meghozza a gyümölcsét, és a versenyen ki is jön a belefektetett energia.

Mivel lenne elégedett Madridban?

A teljesítmény az első, az eredmény másodlagos. Vagyis a képességeimnek és a körülményeknek megfelelően szeretnék maximálisan teljesíteni minden számban. Tudom, mennyi munkát végeztem el előtte, milyen kihívásokkal szembesültünk addig, a rajt pillanatában már nem tudok változtatni, csak annyit tehetek, hogy mindent beleadok – a végéig kell tolni a szekeret.

ÖTTUSA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID (JÚLIUS 21–27.)

A PROGRAM

Július 21., hétfő

9.00: nők, selejtező

Július 22., kedd

9.00: férfiak, selejtező; nők, elődöntő, rangsoroló vívás

Július 23., szerda

9.00: nők, elődöntő; férfiak, elődöntő, rangsoroló vívás

Július 24., csütörtök

9.00: férfiak, elődöntő

Július 25., péntek

10.30: nők, döntő

17.00: férfiak, döntő

Július 26., szombat

17.00: vegyes váltó

Július 27., vasárnap

11.00: női, majd férfi váltó

A MAGYAR CSAPAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Férfiak: Bereczki Richárd, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond, Tárkányi Zsombor

Nők: Bauer Blanka, Eszes Noémi, Guzi Blanka, Mészáros Emma