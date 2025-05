TCR World Tour: Guerrieri duplázott Mexikóban; Michelisz 12. a záró futamon

Guerrieri ezúttal nem ragadt be, mint a nyitó futamon, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte Björk fordult be, Aurélien Comte az ötödikről a harmadik helyre lépett előre, Urrutia egy helyet veszítve negyedikként sorolt be, míg az első ötöst Ma Csing-hua tette teljessé. A hyundaiosok közül Azcona a tizenegyedik, Michelisz a tizennegyedik, míg Girolami a tizenötödik helyen fejezte be az első kört, utóbbi kettő ugyanakkor hamarosan egy-egy pozíciót előrelépett, miután spanyol csapattársuk a bokszutca felé volt kénytelen venni az irányt, ahonnan már csak körhátrányban tudott visszatérni.

Noha Guerrierinek sikerült viszonylag hamar két másodperc felé növelte az előnyét Björk előtt, a különbségek rövidesen teljesen eltűntek, miután pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Ekkor a Comtét visszaelőző Urrutia haladt a kettős mögött, az ötödik helyre Ignacio Montenergro jött fel, míg Michelisz a tizenharmadik pozícióból várhatta az újraindítást.

A futam kilenc perccel a vége előtt folytatódhatott, Guerrieri megtartotta a vezetést, és mögötte változatlan sorrendben fordult el az első ötös, hátrébb viszont változott a helyzet: a hatodik helyre feljövő Ehrlacher drasztikus mértékben hátraesett, és pillanatokon belül a tizenharmadik pozícióba esett hátra, ami azt jelentette, hogy több vetélytársa mellett Michelisz is előreléphetett.

Guerrieri tempója az utolsó körökben is remek volt, s magabiztos győzelmet aratott a mexikói hétvége záró versenyén, aminek köszönhetően növelte az előnyét az összetettben. Másodikként Björk szelte át a célvonalat, míg az első hármast Urrutia zárta. Negyedikként a Comtét is maga mögé utasító Montenergro ért célba, majd Ma, Jourdain, Rodrigo Rejón, John Filippi, valamint Julio Rejón tette teljessé az első tízest. Michelisz 27 másodperces hátrányban a tizenkettedik helyen zárt.

Folytatás június 13. és 15. között Spanyolországban.

A bajnokság állása 3 verseny után: 1. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 95 pont, 2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 83, 3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 69, 4. Aurélien Comte (francia, SP Compétition) 60, 5. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 59, 6. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 48.