TCR World Tour: Ehrlacher nyer; Michelisz 18. az első mexikói futamon

Esteban Guerrieri szerezte meg a pole pozíciót a TCR World Tour idénynyitó mexikói időmérőjén, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az első verseny előtt. Mellőle Yann Ehrlacher rugaszkodhatott el, míg a második sorban Thed Björk és Ignacio Montenegro foglalhatott helyet. Az ötödik Santiago Urrutia lett, míg Hyundai szemlátomást szenvedett, és valamennyi versenyzője, így a címvédő Michelisz Norbert is kiesett már a kvalifikáció első szakaszában. A magyar versenyző a tizenkettedik helyről várhatta a rajtot.

Guerrieri rajtja borzalmasan sikerült, és szinte álló akadály volt az első métereken. Az élre Urrutia tört, mögötte Ehrlacher, Michel Jourdin, Aurélien Comte és Julio Rejón sorrendben jött el az első ötös, hatodikként Björk érkezett, hátrébb Michelisz egy helyet javítva a tizenegyedik pozícióba jött fel, míg a pole-ból induló argentin egészen a tizenharmadik helyig esett vissza.

Öt kör elteltével helycsere történt az élen: Ehracher átvette a vezetést Urrutiától, mögéjük Comte zárkózott fel a harmadik helyre, s Björknek is sikerült maga mögé utasítania Jourdint. Urrutia ugyanakkor nem elégedett meg a második hellyel, és hamarosan visszaelőzte Ehrlacher-t, de ezzel még nem volt vége a kettős párharcának. A francia szorosan tapadt az ellenfelére, és folyamatosan nyomást helyezett rá, és a felek össze is értek, de folytatni tudták.

Hátrébb Azcona előzte meg Micheliszt, miközben Girolami a tizedik helyre csúszott vissza, így az egyáltalán nem meggyőző tempót diktáló Hyundaiok egymás mögött haladtak. Tizenöt perccel a vége előtt az egyik gumibála eldőlése miatt a pályára kellett küldeni a biztonsági autót, ami teljesen eltüntette a különbségeket. Az újraindítás után Azcona Girolamit is megelőzte, aminek révén előrelépett a tizedik pozícióba, míg előrébb Björk és Comte csapott össze a harmadik helyért.

Eközben az élen is fokozódott a helyzet, s kilenc és fél perccel, valamint egy körrel a vége előtt Ehralcher keményen beevetődött Urrutia mellé, aminek következtében az uruguayi lendületet vesztett, és hamarosan elment mellette Bjrörk is. Michelisz eközben továbbra is a tizenkettedik pozícióban haladt, de a folytatásban nagyon visszaesett a magyar versenyző tempója, és egészen a 18. helyig szorult vissza.

Az élen már nem történt változás: Ehrlacher aratott győzelmet Björk előtt, míg harmadikként Urrutia szelte át a célvonalat. A nagy felzárkózást bemutató Geurrieri lett a negyedik, míg az első ötöst Comte zárta. Hatodikként Ma Csing-hua látta meg a kockás zászlót, majd J. Rejón, Jourdain, R. Rejón és Azcona tette teljessé az első tízest.

Folytatás 19 óra 30 perckor a második versennyel.