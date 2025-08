Az újpesti Horváth Krisztofer Győrben is villanhat

Egész meggyőző volt az Újpest játéka a múlt héten a Diósgyőr ellen hazai pályán 3–1-re megnyert bajnokin, úgyhogy ha nem is esélyesként utazik Győrbe, nem lenne meglepetés, ha pontot, pontokat szerezne az újabb Konferencialiga-párharcra készülő ETO FC otthonában. A lila-fehérek futballistái közül többen ígéretes teljesítménnyel kezdték az idényt, a csapat egyik legjobbja Horváth Krisztofer volt: a harmadik percben nagyszerű gólt szerzett, majd az ő szólója és kapu irányába lőtt labdája kellett Karlo Sentic öngóljához – lapunktól 7-es osztályzatot kapott.

Az előző évadban többen beleálltak a 23 éves támadóba, mondván, nem teszi oda magát kellőképpen, és nemcsak a gólokkal, a jó játékkal is adós. Az utolsó fordulókig kellett várni arra, hogy megmutassa, miért is szerződtették az újpestiek (27 bajnokin két gólt szerzett, a 32. fordulóban a Nyíregyháza, a 33.-ban az MTK Budapest ellen), és úgy tűnik, idényvégi formáját sikerült átmentenie az NB I 2025–2026-os kiírására. Damir Krznar vezetőedzőt dicséri, hogy a DVTK ellen neki kedvező szerepkörben, a támadósor bal szélén szerepeltette – nem volt ez mindig így, a korábban irányító Bartosz Grzelak idején előfordult, hogy a jobb szélen, a támadó mögött vagy középcsatárként futballozott, és nem is jött ki neki a lépés. Vasárnap minden bizonnyal Bíró Barnabás lesz az őrzője, a húszéves jobbhátvédnek résen kell lennie – az előző fordulóban a diósgyőri Szakos Bencének túl nagy falat volt Horváth Krisztofer feltartóztatása.

Az Újpest az előző idényben megszenvedett a győriekkel, három bajnokin mindössze egy pontot kapart össze ellenük.

„Tisztában vagyok ezzel, de ez már egy másik csapat, ezt láthatta mindenki múlt hét pénteken – idézi Damir Krznar vezetőedzőt a Club 1885, az újpestiek klubapplikációja. – Az ETO remek csapat, ezt az előző idényben bebizonyította, ennek köszönhetően az idén már az európai kupaporondért küzd. Tiszteljük ellenfelünket, de magunkra figyelünk, szeretnénk fenntartani a mostani jó hangulatot csapaton és klubon belül is, hogy a következő két hazai meccsen megint eksztázisban futballozhassanak a srácok.”

A győriekhez kapcsolódó hír, hogy a hátvéd Csinger Márkot szerződtette a klub a Dunaszerdahelyi AC-tól, míg a középpályás Samsindin Ouro ellentétes utat bejárva a győriektől a DAC-hoz kerül augusztus 31-ig bezárólag.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

17.45: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

Szombaton játszották

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika 3–0