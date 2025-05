TCR World Tour: Michelisz 16. – folytatódott a Hyundai szenvedése Mexikóban

Mikel Azcona várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második versenyen Mexikóban. A spanyol mellől, valamint a második sorból helyi pilóták, Rodrigo Rejón, Michel Jourdin és Julio Rejón rugaszkodhatott el, míg a harmadik sorban Ma Csing-hua és Aurélien Comte foglalhatott helyet.

Az első futamon az utólag megbüntetett Yann Ehralcher-tól a győzelmet megöröklő, és az összetett élére álló Thed Björk a tizedik, a Hyundai magyar versenyzője, Michelisz Norbert a tizenharmadik rajtkockából indulhatott egy jobb futam reményében. A hyundaios első versenye ugyanis nem sikerült jól, s defektje nyomán csak a 18. helyen rangsorolták.

Azcona látszólag jól jött el, de utána sok pozíciót vesztett, miközben a rajt utáni tülekedésben meg is sérült az autója. Az élre a hatodik rajtkockából induló Comte állt, mögötte Jourdin, Esteban Guerrieri, Ma, R. Rejón sorolt be az első ötösben, igaz, rövidesen Guerrieri, majd nem sokkal később Ma is maga mögé utasította a Jourdint. Hátrébb Michelisz négy pozíciót is bukott, s így tizenhetedikként haladt, miközben spanyol csapattársa, Azcona Ehrlacher-val, majd Urrutiával szemben vesztett újabb helyeket.

Helycsere történt az élen is, Guerrieri megelőzte Comtét, mögöttük pedig Björk indított sikeres offenzívát Ma ellen, így a vb-éllovas feljött az első három közé. Geurrieri viszonylag gyorsan magabiztos előnyt épített ki az élen, és a győzelme innentől fogva már nem forgott veszélyben. Mögötte azonban történt változás: a futam vége előtt nagyjából két perccel Ehrlacher megelőzte a honfitársát, Comtét, biztosítva a második pozícióját. Negyedikként Ma szelte át a célvonalat, míg az első ötös sorát Björk zárta.

A hatodik Urrutia lett, majd Ignacio Montenegro, Jourdain, Rejón, valamint John Filippi tette teljessé az első tízes sorát. A Hyundai-versenyzők közül Néstor Girolami zárt a legelőkelőbb helyen, ő a tizenegyedik pozícióban ért célba. Michelisz a 16. lett, közvetlen mögötte Azconát intette le a kockás zászló.

Folytatás vasárnap 1 óra 20 perckor a harmadik versennyel.