TCR World Tour: rajtol az új idény, Michelisz Norbert újra a csúcsra törne a Hyundaijal

Százhatvankilenc nap szünet után visszatér a TCR World Tour, a sorozatban kétszer, míg összességében háromszor bajnoki címet ünneplő Michelisz Norberttel felvértezett mezőny Mexikóban csap össze először, méghozzá a Formula–1-et is vendégül látó Autódromo Hermanos Rodríguezen. Az biztos, hogy a címvédő az idei évnek is a Hyundai Elantra N volánja mögött vág neki, és két csapattársa ezúttal is Mikel Azcona és Néstor Girolami lesz. A spanyol versenyző tavaly a harmadik, míg az argentin a hatodik helyen végzett a bajnokságban. Az istálló nem titkolt célja az egyéni cím megvédése, valamint a konstruktőri cím megszerzése, de persze ebbe a riválisoknak is lesz beleszólása.

Ami a többi csapatot illeti, a GOAT Racing (Honda Civic Type R TCR) az Esteban Guerrieri, Ignacio Montenegro párossal folytatja, a Lynk & Co Cyan Racing (Lynk & Co 03 FL) Thed Björköt, Santiago Urrutiát, Ma Csing-huát, valamint a kétszeres bajnok Yann Ehrlacher-t nevezte, míg az SP Compétition (CUPRA Leon VZ) John Filippi és Aurélien Comte mellett tette le voksát, vagyis az újonnan érkező francia csapat teljes francia felállással harcol.