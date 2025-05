Asztalitenisz-vb: ötből négy aranyat Kína vitt haza Dohából

A híres linekeri mondásnak – miszerint a futball az a játék, amit huszonketten játszanak, és a végén mindig a németek nyernek – az esetek döntő többségében köze sincs a valósághoz, de ha átfordítjuk asztaliteniszre, s a németeket behelyettesítjük kínaiakra, máris megkapjuk a majdnem teljes igazságot. Évtizedek óta megszokhattuk, hogy a legnagyobb asztalitenisz-versenyeken kevés kivételtől eltekintve a sportág nagyhatalma gyűjti be az első helyeket, s végül így történt a ma befejeződött dohai világbajnokságon is. Pedig a torna során több kisebb-nagyobb meglepetés született, s a várakozások is arról szóltak, hogy most akár több számban is megfoghatóak a kínaiak, a vége mégiscsak az lett, hogy öt aranyból négyet hazavittek. A kivételt a férfi páros jelenti, ebben a számban már a legjobb négy között nem volt kínai, így a többiek számára szabad volt a vásár, a nagy tolakodásból végül a japán Sinozuka Hiroto, Togami Sunszuke duó jött ki a legjobban. Férfi párosban legutóbb 1961-ben született japán világbajnoki cím.

Ami pedig a többit illeti, az már szombaton eldőlt, hogy a vegyes párost sorozatban harmadszor a Vang Csü-csin, Szun Jing-sa kettős nyerte meg, s mivel női egyesben vasárnap házi döntőt vívtak, itt is biztos volt a siker. Szun Jing-sa és Vang Man-jü legalább adott egy kicsit a show-nak, hét játszmában döntötték el az első helyet, a végén pedig Szun ünnepelhetett, a címét megvédve másodszor ült fel női egyes trónjára, s a három olimpiai bajnoki cím mellett már kilenc világbajnoki elsőséggel büszkélkedhet.

A további két fináléban viszont elmaradt a csata, s ezáltal a csoda. Férfi egyesben a brazil Hugo Calderano már azzal történelmet írt, hogy idáig eljutott, az aranycsatában azonban már nem volt esélye Vang Csü-csinnel szemben, a balkezes kínai a királyszámban az első, összességében pedig már kilencedik vb-címét szerezte meg.

A marosvásárhelyi, román színekben versenyző Szőcs Bernadette az osztrák Sofia Polcanovával az oldalán ugyancsak döntőt vívhatott, ami mindkettejük számára pályafutásuk legjobb világbajnoki eredménye, de az európai kooperáció a döntőben megszorítani sem tudta a Vang Man-jü, Kuaj Man egységet, a kínaiak három sima játszmában gyűjtötték be pályafutásuk első közösen szerzett aranyát.

A világbajnokságon végül tíz ország szerzett érmet, természetesen Kína volt a legeredményesebb nemzet, öt ázsiai és négy európai ország mellett pedig most először, Brazília révén Dél-Amerika is megjelent az éremszerzők között.

ASZTALITENISZ

57. EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfiak. Egyes. Döntő: Vang Csü-csin–Calderano 4:1 (10, 3, –4, 2, 7)

Világbajnok: Vang Csü-csin (Kína)

2. Hugo Calderano (Brazília)

3. Truls Möregardh (Svédország) és Liang Csing-kun (Kína)

Páros. Döntő: Sinozuka, Togami–Kao Cseng-csuj Lin Jün-jü 3:2 (–6, 5, –7, 6, 6)

Világbajnok: Sinozuka Hiroto, Togami Sunszuke (Japán)

2. Kao Cseng-csuj, Lin Jün-jü (Tajvan)

3. Florian Bourrass, Esteban Dorr (Franciaország) és Felix Lebrun, Alexis Lebrun (Franciaország)

A Lei Balázs, Árpás Sámuel magyar, szlovákiai kettős 16 közé jutásért szenvedett vereséget.

Nők. Egyes. Döntő: Szun Jing-sa–Vang Man-jü 4:3 (6, 10, –8, –5, 10, –11, 7)

Világbajnok: Szun Jing-sa (Kína)

2. Vang Man-jü (Kína)

3. Ito Mima (Japán) és Csen Hszing-tung (Kína)

Póta Georgina a 64 közé jutásért szenvedett vereséget.

Páros. Döntő: Vang Man-jü, Kuaj Man–Szőcs, Polcanova 3:0 (6, 6, 5)

Világbajnok: Vang Man-jü, Kuaj Man (Kína)

2. Szőcs Bernadette, Sofia Polcanova (Románia, Ausztria)

3. Harimoto Miva, Kihara Miju (Japán) és Sin Ju Pin, Rju Han Na (Dél-Korea)

A Póta Georgina, Sarah De Nutte páros a 16 közé jutásért szenvedett vereséget.

A vb éremtáblázata

1. Kína 4 1 2

2. Japán 1 1 2

3. Ausztria – 1 –

Brazília – 1 –

Románia – 1 –

Tajvan – 1 –

7. Dél-Korea – – 2

Franciaország – – 2

9. Hongkong – – 1

Svédország – – 1