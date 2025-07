64 millió euróért szerződtetett szélsőt a Tottenham – hivatalos

A Tottenham Hotspur csütörtök esti közleménye szerint Mohammed Kudus hosszú távú szerződést írt alá. A Transfermarkt úgy tudja, hogy az Európa-liga címvédője megközelítőleg 64 millió eurót fizetett a West Ham Unitednek a ghánai válogatott szélsőért.

Kudus Ghánában született, majd 18 évesen Európába igazolt, ahol a Nordsjaelland és az Ajax színeiben is játszott. Az amszterdamiakkal holland bajnoki címet és kupát nyert, gólt szerzett a Bajnokok Ligájában is. 2023 augusztusában csatlakozott a West Hamhez, ahol első angliai idényében 14 gólt és 9 gólpasszt jegyzett. Teljesítményét a Premier League-ben is elismerték, sőt az El-ben szerzett fantasztikus egyéni gólját Puskás-díjra jelölték.



Kudus eddig 42 alkalommal szerepelt a ghánai válogatottban, 12 gólt szerzett, pályára lépett a 2022-es világbajnokságon és az idei Afrika-kupán is. Az elmúlt két évben Ghána legjobb labdarúgójának választották.

A Spurs számára augusztus 13-án indul az új idény, mégpedig a Paris Saint-German elleni, Európai Szuperkupa-mérkőzéssel – három nappal később a bajnokság első fordulójában a Burnleyt fogadja az immár Thomas Frank által irányított gárda.