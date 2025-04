Nagy fordítással jutott elődöntőbe a Budaörsi SC az asztalitenisz Európa-kupában

Nehéz, de nem reménytelen helyzetben várta a címvédő Budaörsi SC a női Európa-kupa negyeddöntőjének hazai visszavágóját. Ennek oka, hogy az Universidad de Burgos elleni párharc első mérkőzését a spanyolok odahaza 3:1-re megnyerték, ezért a magyar bajnoknak a visszavágón 3:0-ra, vagy 3:1-re kellett győznie ahhoz, hogy „aranymeccs” döntse el a továbbjutást, minden más eredmény az ellenfél továbbjutását jelentette volna.

A március végi összecsapáshoz képest egyik fél sem változtatott az összeállításán, azaz Bachman Péter, a budaörsiek edzője most is a Madarász Dóra, Dari Helga, Fazekas Mária triót küldte asztalhoz, a másik oldalon pedig a spanyol Maria Berzosa és María Méndez mellett a szerbiai Fehér Gabriella kapott lehetőséget. Ennél több hasonlóságot viszont nem lehetett felfedezni a két találkozó között, ami a Budaörs szempontjából számított jó hírnek: míg Burgosban Madarász Fehértől, Dari pedig Berzosától kikapott, most mindketten győztesen hagyták el az asztalt, s mivel Fazekas az első meccshez hasonlóan ismét jobb volt Méndeznél, a visszavágó 3:0-s budaörsi győzelemmel zárult. Jöhetett tehát a csak az európai kupasorozatokban alkalmazott aranymeccses szabály, a két vagy három egyszettes párharc. Madarász kezdett Fehérrel, s végig vezetve szerzett előnyt, Dari viszont nem bírt Berzosával, azaz a Fazekas–Méndez csata döntött a továbbjutásról – itt már nem volt kérdés, a rutinos Fazekas Mária gond nélkül szállította a szettet, s ezzel a Budaörsi SC továbbjutását az elődöntőbe, ahol a cseh SKST Hodonín lesz az ellenfele.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Budaörsi SC–Universidad de Burgos (spanyol) 3:0 – az aranymeccsen: 2:1

Madarász Dóra–Fehér 3:0 (11, 8, 10)

Dari Helga–Berzosa 3:1 (8, 7, –12, 9)

Fazekas Mária–Méndez 3:0 (7, 5, 4)

Aranymeccs:

Madarász–Fehér 11:9

Dari–Berzosa 5:11

Fazekas–Méndez 11:7

Továbbjutott: a Budaörsi SC 5:3-as összesítéssel.