Elhunyt Ferenc pápa, aki a sporthoz is közel állt

Pápaságának időszakában mindig nyitott volt a sportolók és edzőik társaságára. Felsorolni is nehéz lenne, hány egykori és jelenleg is aktív kiválósággal találkozott személyesen. Ezen találkozókon a szentatya rendre egy-egy különleges dedikált s többnyire a nevével ellátott dresszt kapott ajándékba, mint ahogy államfők, miniszterelnökök és más magas rangú politikusok is szívesen kedveskedtek őszentségének hazájuk labdarúgó-válogatottjának mezével.

Thomas Müller és Ferenc pápa kézfogása a német labdarúgó-válogatott 2016. őszi vatikáni látogatásán (Fotó: Imago Images)

Az emlékezetes találkozások közé tartozik, egyben Ferenc pápa nyitott természetét jól jellemzi az a jelenet, amikor az amerikai Harlem Globetrotters kosárlabdashow-együttest fogadta, amelynek tagjai megtanították az egyházfőnek, hogyan pörgessen egy labdát az ujjaival.

Krisztus földi helytartója többször találkozott magyar sportolókkal is. 2018-ban a római Sette Colli (Hét domb) úszóverseny alkalmából fogadta a sportág képviselőit, köztük a magyar úszók küldöttségét – Bohus Richárd, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Verrasztó Dávid és Verrasztó Evelyn akkor egyaránt találkozott a szentatyával, akárcsak Wladár Sándor, a hazai szövetség olimpiai aranyérmes elnöke. 2022-ben pedig a háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áronnak volt lehetősége részt venni őszentsége audienciáján, sőt néhány mondatot válthatott is a katolikus egyház fejével.

Szilágyi Áron és Ferenc pápa találkozása a Szent Péter téren (Fotó: Szilágyi Áron/FB)

Ferenc pápa a találkozások során, illetve azokon kívül is számos alkalommal emelte ki tanításaiban a sport világunkban betöltött kimagasló szerepét.

„A sport ledönti a korlátokat, elfogadásra és testvériségre tanít” – fogalmazott egy tavalyi audienciáján, amikor a vatikáni atlétacsapatot fogadta.

„Azt is megmutatja nekünk, hogyan lehet türelemmel és kitartóan szembenézni korlátainkkal. Minden sportoló a fegyelmen és az elkötelezettségen keresztül arra tanít minket, hogy hittel és kitartással olyan célokat érhetünk el, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy lehetségesek. Kulcsfontosságú a reménynek és a bátorságnak ez az üzenete, különösen a fiatalok számára” – hangoztatta a szentatya a vatikáni média tudósítása szerint.

Ferenc pápa csocsózik egy 2021-es audienciáját követően. A játékasztalt egy mozgássérülteket a sport világába integráló egyesület vezetője mutatta be az egyházfőnek (Fotó: Getty Images)

„A győzelemben benne van az izgalom, amelyet nehéz leírni és megfogalmazni, de a vereségben is van valami nagyszerű. Egyes vereségekből ugyanis csodálatos győzelmek születnek, mivel sikerült megérteni a hibát, amely a győzelem iránti szomjúságot élteti. Úgy is lehetne mondani: aki győz, az nem tudja, mit veszít” – elmélkedett a tokiói nyári olimpiai játékok előtt a La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában a Magyar Kurír szemléje alapján.

„Klubjuk értékes öröksége súlyos felelősséget helyez a vállukra, arra emlékeztetve önöket, hogy legyenek jó példaképek, különösen a fiatalok számára” – mondta 2023-ban a Celtic labdarúgócsapat játékosainak, akiket arra biztatott, ne csak a sportágukban való kiválóságra törekedjenek, hanem törődjenek a „személyes tisztességükkel” is, hogy az emberek kedves, nagylelkű embereknek lássák őket, akik tudják, hogyan kell bölcsen gazdálkodni a társadalmon belüli kiváltságos pozíciójukból származó előnyükkel.

A pénzügyi világ labdarúgásra gyakorolt egyre erősebb hatásáról is megvolt a véleménye az egyházfőnek. Erről az argentin és az olasz labdarúgó-válogatottak tagjainak beszélt 2013-ban.

„A labdarúgás üzletté vált, de nem szabad, hogy a foci elveszítse sport jellegét. Még a profi labdarúgónak is meg kell őriznie a műkedvelő hozzáállását, mivel ezzel jót tesz a társadalomnak és a közös jót építi” – mondta az egyházfő az MTI szerint.

Kisfiú futballozik Buenos Aires egyik szegénynegyedében, egy templom közelében, ahol egykor a falfestményen ábrázolt Ferenc pápa is szolgált (Fotó: Getty Images)

A magyar híveket 2019-ben Csíksomlyón, majd 2021-ben és 2023-ban Budapesten felkereső Ferenc pápa 2025. február 13-án légúti fertőzés miatt a kórházba került, ahol később kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála. A római Gemelli-klinikán heteken keresztül küzdött egyre súlyosbodó betegségeivel – húsvéthétfőn hunyt el vatikáni rezidenciáján a Vatikán hivatalos tájékoztatása szerint.