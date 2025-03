Öttusa: Bőhm, Tamás és Szép is versenyben maradt a fedett pályás nemzetközi viadalon

Remekül passzol az öttusa sportág családiasságához, hogy miközben hivatalos nemzetközi viadalon teljesítik a versenyzők a Ludovika Aréna belterében el nem férő kombinált számot az Orczy-kertben, a játszótéren, mely mellett elfutnak, gyerekek hintáznak és rajzolnak krétával a kőre. És ha ők nincsenek is tudatában, a szüleik talán egy nap elmesélik nekik, hogy olimpikonok, világbajnoki dobogósok „társaságában” szórakoztak önfeledten.

A 42 tagot számláló női mezőnyhöz képest valamivel többen, 61-en gyűltek össze a férfiak, hogy a Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusaviadalon megméressenek – egyben ez nagyobb versengést hozott magával már a csütörtöki selejtezőben is, hiszen így a 30-as létszámú A-csoportban tizenketten, a 31-es létszámú B-csoportban tizenhárman búcsúztak a további küzdelmektől. Összesen 27 magyar férfi versenyző indult el.

Az A-csoportban kapott helyet többek között a világbajnok Bőhm Csaba és a junior országos bajnok Tamás József is, míg a külföldiek közül például a csapatban vb-ezüst- és Eb-aranyérmes brit Charles Brown vagy az egyéniben kétszeres vb-első francia Valentin Belaud. A közepes, 15–14-es mérleget vívó Bőhmnek ez volt az első versenye az akadálypályával lebonyolított öttusában – nem ment rosszul, de az utolsó előtti akadályon rontott egyet, és sok időt vesztett, 55.26 másodperc után csapott rá a gombra a pálya végén. Tamás – a csoportban legjobb magyarként – 19–10-es mérleget ért el, és 37.90 másodperc alatt ért célba az akadálypályán. Bőhm aztán a negyedik úszóidővel (2:02.10) próbált zárkózni, de jól mutatja, mekkora súlya van egy jó – vagy egy kevésbé jó – OCR-futamnak, hogy a kombinált számot így is 25.-ként, a másfél percen kívül kerülőkkel tömbösítve kezdte meg. Bőhm a valóságban 1 perc 36 másodperc hátrányba került, hat másodpercet extrán kellett ledolgoznia a laser runban. Ez végül nem okozott gondot, az addig is sokat előző öttusázó a harmadik lövészetnél egyszerre ugrotta át több ellenfelét, és a csoport legjobb, 10:04 perces kombináltszám-idejével a 10. lett a végelszámolásnál – a kombinált számban harmadikként rajtoló Tamás József két sorozatánál ragadt be, de csak kissé, és hatodiknak futott be. Az A-csoport legjobb magyarja a harmadikként záró Tárkányi Zsombor lett – ők hárman jutottak be az elődöntőbe innen a mieink közül. Brown elsőként, Belaud negyedikként ment tovább.

A B-csoportban több magyar fiatal is kiváló eredménnyel zárt. Marschall Attila ért célba elsőként, ebben a különítményben az övé lett a legjobb, 22–8-as körvívómérleg, de a többi számban is jól teljesített – a mögötte befutó Tamás Botond 32.72 másodperccel a második legjobb volt a B-csoportban az OCR-ben. A vb-ezüstérmes Szép Balázs remek, 21–9-es vívással kezdett, ám ő is nehézkesen, 47.93 másodperc alatt teljesítette az akadálypályát, ő volt viszont a leggyorsabb úszó 2:02.22 perccel. A hatodik helyről rajtolva pedig különösebben nem kellett megerőltetnie magát a futás-lövészetben, egy bollyal együtt hetedikként futott be. Bruckmann Gergő nyolcadikként, Csák Milán kilencedikként, Gáll András 15.-ként, Simon Barnabás 16.-ként, Csányi Péter 18.-ként célba érve folytathatja.

A női elődöntősök letudták a rangsoroló vívást, amely a pénteki kieséses vívás párosításairól dönt – a magyarok közül Simon Sarolta (24–11) és Guzi Blanka (20–15) bizakodhat leginkább a folytatásban.