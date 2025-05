Öttusa-vk: a férfiaknál is három magyar jutott be a döntőbe Pazardzsikban

Szombaton a férfiak elődöntőjét rendezték meg a pazardzsiki öttusa-világkupaversenyen, a 36 versenyző két 18-as létszámú csoportban küzdött az első kilenc-kilenc továbbjutó helyért.

Az A-csoportban Tárkányi Zsombor plusz hármas mérleggel (19–16) érkezett a pénteki körvívásból, és nem sokon múlott, hogy a lendületet továbbvigye szombatra, de kiélezett asszóban 4–3-ra kikapott a dél-koreai Li Vu Csintől, ahogy Szép Balázs (16–19) is a 16 között ragadt, 5–2-re múlta felül az egyiptomi Mohamed el-Askar. A korábbi esőzések miatt jó félóra kényszerszünet következett az akadályverseny előtt – ezalatt valamelyest felszáradt, de nem eléggé, így biztonsági okokból a billenő létrát kihagyták a versenyzők, elfutottak alatta. Vagyis ezúttal az OCR kevésbé húzta szét a mezőnyt, mindenki rontás nélkül teljesített, a többség 30 másodperc alatt futott, Tárkányi (25.54) és Szép (28.99) is. A vb-ezüstérmes viszont csak három riválisánál volt gyorsabb, ezzel kicsit nőtt a hátránya az elejéhez képest. Ezen faragott a 200 méteres gyorsúszásban, miután futamát több testhosszal nyerte meg, és 2:08.92-vel a szám ötödikje lett, míg Tárkányi otthagyott néhány pontot a medencében, 2:12.68 alatt csapott a falhoz.

Tárkányi Zsombort a 11. helyen nyolc, Szép Balázst a 15. helyen 19 másodperc választotta el a továbbjutástól a kombinált szám rajtjánál, de erős záró számukban még bízhattak. Már az első, jól alakult lövészet után helyzetbe kerültek, a többi sorozatában viszont elég sok maradt Tárkányinak. Szép Balázs végig stabilan lőtt, és az utolsó sorozat után már alig volt veszélyben a továbbjutása, ugyanis a 10. helyen haladó Tárkányi a negyedik lövészetét követően eltávolodott. Az olimpikon Szép a legjobb kombináltszám-idővel (10:16) nyolcadikként lett döntős, míg Tárkányi Zsombor, miután két hete Budapesten kiesett a selejtezőben, ezúttal egészen közel került a döntőhöz – a leggyorsabb futók között volt, de túl sok idő ment el a lőállásban, és a 10. helyen célba érve éppen csak lemaradt a fináléról.

A B-csoport táblás vívása rendkívül izgalmasan alakult a mieinknek. Tamás Botondnak rosszul zárult a pénteki körvívás (utolsó lett 9–26-tal), szombaton asszóznia kellett a 16 közé jutásért – 4–4 volt az állás a fehérorosz Vlagyiszlav Melkozjerov ellen, és több kettős találat után, kevesebb mint egy tizedmásodperccel az idő lejárta előtt bevitte az ötödik tust, a 16 között viszont 5–0-ra győzött ellene a cseh Jan Toman. Gáll András (17–18) az olasz Giorgio Malan ellen nyolc tizeddel a vége előtt győzött 5–4-re, Tomannal szemben négy tized volt hátra, amikor 4–3-ra módosította az állást, az elődöntőben a litván Titas Puronas 4–1-gyel bizonyult jobbnak. Az időjárás sokat javult, az egységesség jegyében viszont a B-csoportosoknál is kihagyták a billenő létrát – Tamás 25.32-vel tovább zárkózott, Gáll 29 másodperccel Széphez hasonlóan csak három versenytársat előzött meg, úszásban viszont szintén erős eredménnyel, 2:06.92-vel zárt, csakúgy, mint Tamás 2:07.26-tal.

Az U24-es Európa-bajnok Gáll András továbbjutásához egy percig nem fért kérdés – negyedik helyről kezdhette meg a kombinált számot, melynek a végén már tartalékolhatott is, és ha egy kicsivel még jobban lő vasárnap, a dobogóért, akár a győzelemért is versenyben lehet, az élbollyal ért be hatodikként. A junior kontinensbajnok Tamás Botond 13.-ként indult, öt másodpercre a döntőbe jutástól, de végig magabiztosan futott és lőtt – az utolsó lövészet előtt a kétszeres egyéni világbajnok francia Valentin Belaud-val és a hazai pályán versenyző bolgár Todor Mihalevvel küzdött a továbbjutásért, néhány másodpercre követve őket, de Mihaleven látszott, hogy nem maradt sok ereje futásban. Mindketten lassabban lőtték le az utolsó sorozatot Tamásnál, így együtt jöttek ki hárman a lőállásból, a magyar versenyzőnek pedig jó alkalma nyílt lehajrázni Mihalevet – ez hamar sikerült is, és kilencedikként ő is ott van a fináléban.

Gáll András és Tamás Botond karrierje során először jutott be vk-verseny döntőjébe.

„Az előző versenyek nehézségei után Szép Balázs megmutatta, hogy profi versenyző, akik kiváló fizikai formában van. Nem volt kétségem afelől, hogy bejut-e a döntőbe – ha nem is volt papírforma, hiszen sok a jó versenyző, de egyértelműen ezzel számoltunk, hogy ott lesz a fináléban. Tárkányi Zsombornak ez az első felnőttidénye, elégedett lehet magával, meg is dicsértem – sajnálom, hogy nem versenyezhet a döntőben. Gáll András és az alapvívás miatt nagyobb hendikeppel induló Tamás Botond is kiválóan versenyzett. A döntőben valószínűleg ismét teljes lesz az akadálypálya, ez és a kieséses vívás kiszámíthatatlansága miatt nehéz jósolni, de alapvetően dobogó közeli esélyeink lesznek, a mezőny első harmadába várom a mieinket” – mondta Belák János, a válogatott szakmai vezetője.

Az idény harmadik világkupaversenyének záró napján, vasárnap a női döntő reggel 8:30-kor, a férfidöntő 12 órakor kezdődik, mely a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) ingyenes online közvetítésén keresztül megtekinthető. A nőknél Bauer Blanka, Erdős Rita és Eszes Noémi versenyez a magyarok közül a fináléban.