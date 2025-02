Rövid pályás gyorskorcsolya: Jászapáti Petra megsérült

Csúnya jelenetnek lehettünk szemtanúi vasárnap: a rövid pályás gyorskorcsolyázók World Tour-sorozatának utolsó állomásán, Milánóban vasárnap Jászapáti Petra a palánknak vágódott az ötszáz méteres táv negyeddöntőjében.

Mindez azok után történt, hogy a honi sportág eleddig egyetlen női egyéni Európa-bajnoka 1500 méteren megnyerte a B-döntőt, így összességében a nyolcadik helyen végzett, ugyanitt futott Sziliczei-Német Rebeka is, ő végül a 12. lett.

Persze, írhatnánk hosszabban arról is, hogy miért is nem az A-döntőben léphetett jégre Jászapáti Petra a milánói versenyen, merthogy a második helyen korcsolyázott, amikor kínai ellenfele hatalmas lendülettel vágott be – inkább mellé, mint elé. A magyar koris elé csak azért kerülhetett, mert Jászapátit megbillentette a kínai lány, s mivel ő arra koncentrált, hogy lábon maradjon, harmadikként ért célba. A bírók meg köszönték szépen, hiszen így vélhetően könnyebben ítélték meg az együttes felelősséget, aminek következtében a kínai ment az A-döntőbe, a magyar meg a B-be…

De mert ezek után sokkal fontosabb (és rosszabb…) történet következett, ezt a vitatható bírói döntést el is felejtettük.

A szám Európa-bajnoka az ötszázas negyeddöntőben megint áldozatául esett ütközésnek, sajnos ebből sokkal rosszabbul jött ki: egy kavarodás után Jászapátit megint kibillentette egyik ellenfele, s miközben ő próbált állva maradni, a horvát Valentina Ascic hátulról érkezve elkaszálta…

Jászapáti Petra a palánknak vágódott, percekig ápolták őt, majd hordágyon vitték le a jégről.

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség honlapján tudatta, mi történt az esés után, Kiss Dénes csapatorvos az alábbiakról adott tájékoztatást:

„Petrának az esés következtében kiugrott a válla. A jégen stabilizáltuk, majd az orvosi szobában repozícionáltuk a vállát. A fájdalma gyorsan mérséklődött. További vizsgálatokra kórházba szállítottuk, az itt elvégzett röntgenvizsgálat alapján a vállízület a helyén van, törés nincsen. További képalkotást Magyarországon tervezünk, ez alapján döntünk a kihagyás hosszáról. A legfontosabb, hogy nagy baj nem történt.”