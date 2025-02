Fedett pályás világsorozat: Bátori Lilianna újabb egyéni csúcsa Besztercebányán

A 17 éves magasugró másfél héttel ezelőtt 1.91 méterre javította egyéni legjobbját Udinében, ezúttal pedig a verseny eredményközlő oldala szerint 1.75 méteren szállt be a versenybe, és három hibátlan ugrás után 1.90-en rontott először – csakúgy, mint az Európa-bajnoki ezüstérmes szerb Angelina Topic. Második nekifutásra viszont könnyedén teljesítette ezt a magasságot, amely pályafutása második legnagyobb ugrása volt, így készülhetett az újabb egyéni csúcskísérletre.

Az U18-as Európa-bajnok sportoló elsőre leverte a lécet 1.93-on, másodikra viszont magabiztosan hozta a magasságot, amelyet az élő közvetítés alapján edzője is kitörő örömmel fogadott. Ezzel Bátori beállította Győrffy Dóra 1997-es junior országos rekordját. Az 1.96-ot már nem tudta átvinni, de így is vastapsot kapott a közönségtől.

Kisebb meglepetésre, az ukránok olimpiai bajnoka és világcsúcstartója, Jaroszlava Mahucsih kétszer is rontott 1.93-on, majd felrakatta a lécet 1.96-ra és elsőre át is ugrotta. Ezt követően az 1.99-et és a 2.01-et is könnyedén hozta, így a világ idei legjobb eredményével nyerte a besztercebányai viadalt az ausztrál Eleanor Patterson (1.99), és Topic (1.96) előtt.