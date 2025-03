Az atlétika igenis népszerű és van jövője itthon is

Minden napra jutott magyar siker az Omnisport Apeldoornban. A fedett pályás Európa-bajnokság a Los Angeles-i olimpiai ciklus első nagy atlétikai világeseménye volt. Szebb rajtban nem is reménykedhettünk, mint ami végül kijött belőle: egy aranyérem és további három döntős szereplés, megannyi egyéni csúcs.

Molnár Attila téli veretlenséggel a háta mögött érkezett meg Hollandiába, ahol elbírta, hogy mindenki a 400 méter első számú favoritjaként tekint rá. „Tizenötmillió magyarért futok” – mondta még a 2023-as budapesti vb-n, amikor 44.84 másodperces szabadtéri országos csúccsal az elődöntőbe jutott. Akkor még csak 21 éves volt, de a rá jellemző érettséggel versenyzett és adott utána nyilatkozatot.

Aztán jött a tavalyi év, ami a fedett pályás világbajnokságon bemutatott teljesítményével szintén csodálatosan indult. Első magyarként döntőzhetett versenyszámában és lett ötödik – a glasgow-i fináléhoz is magyar rekord kellett az elődöntőben. Nem sokkal később egy családi tragédia rázta meg az életét: elhunyt az édesapja. Sokan ezután teljesen összetörtek volna, ám ő nem sokkal később már a váltó-vb-n segítette a magyar csapatot. Elutazott a szabadtéri Eb-re is, ahol egyéniben és a férfiváltóval is bejutott a fináléba, négyesünk az előfutamokban nemzeti rekorddal vétette észre magát.

A nyár csak telt, de a budapesti vb-n elért 44.84-et nem sikerült tovább javítania, azonban élete nagy álmát teljesítve Párizsban rajthoz állhatott első olimpiáján. A reményfutamokon nem jutott túl, mégsem lehetett elégedetlen, bemutatkozó olimpiáján a családi nehézségek után ez is nagy szó volt. Télen pont édesapja elvesztése miatt nem szerette volna itthon tölteni a karácsonyt, édesanyjával és a testvéreivel úgy döntöttek, hogy kivételesen másképp állnak az ünnepekhez. Hősünknek ez egy hathetes floridai edzőtáborozást jelentett, ahová edzőjével, Karlik Pállal és a szakember többi tanítványával, köztük Molnár Jankával és Wahl Zoltánnal utazott ki.

„A mentális ereje a legnagyobb erőssége” – Mi az, amiben tanítványa, Molnár Attila a legtöbbet fejlődött az ön keze alatt?

– Attilával ez már a negyedik szezon, amit közösen kezdtünk el. Évről évre fejlődik, 2023 hozta meg az első igazán nagy előrelépést, akkorra domborodott ki, amit korábban elkezdtünk, főként a sebességnövelésen volt a hangsúly. Ugyan tavaly egyéni csúcsot nem tudott futni, egy enyhe térdsérülés és családi problémák is nehezítették a dolgát, de mindezek ellenére is helytállt a fedett vébén, a szabadtéri Eb-n és a párizsi olimpián is. Nagy motivációval álltunk hozzá a téli felkészüléshez, hogy ezt a kicsit rosszabb évet kijavítsuk. – Mekkora szerepet játszott az újabb szintlépésben a másfél hónapos floridai edzőtábor?

– Intenzívebben tudtunk edzeni, mint amiben itthon a december-januári hidegben képesek lettünk volna. A hosszabb idő, hat hét alatt rá tudtak állni az ízületek és az izmok a melegre. Egy egyszerűbb, kéthetes edzőtáborban erre nem biztos, hogy sor került volna. Egyelőre úgy néz ki, hogy beváltak a számításaink. – Mi az, amiért tanítványának ennyire fekszik a fedett pálya?

– A fedett pálya sokkal szűkebb, kisebb kanyarok vannak. Néhány sprinter ezt meg se tudja oldani, de ő szerencsére nagyon érzi a kanyart, jól be tud dőlni, miközben kevésbé esik vissza a sebessége. Általában ez szinte teljesen ösztönösen jön technikailag. Attila olyan négyszázas, aki nem egy tempóban fut, hanem jó indulósebességből próbál versenyezni. Aki gyorsan el tudja kezdeni és pozíciót tud fogni, megússza a kerülgetést. Ezért is volt a döntő egy kicsit szorosabb, mert azt nagyon el kellett kezdeni, hogy az élre tudjon állni, emiatt nem a saját ritmusát hozta, mégis jól meg tudta oldani. – Mi Attila legnagyobb erőssége?

– A mentális ereje. Rendkívüli módon tud koncentrálni, ezáltal mindig ki tudja hozni magából a maximumot. Miniinterjú: KARLIK Pál, az Európa-bajnok Molnár Attila edzője

Ez a jó körülmények között, kőkemény edzésekkel eltöltött időszak hamar meghozta az eredményét. Már az idei első, belgrádi versenyén bement 46 másodperc alá, olyan könnyedén futott 45.66-ot, ami sokat ígért a beltéri időszakra. Hat nappal később, Ostravában jött az újabb Gold-verseny, ahol valósággal megsemmisítette a szerb fővárosban elért idejét: 45.08 lett, amivel csak három századdal maradt el a norvég Karsten Warholm kontinenscsúcsától. Innentől már mindenki minimum éremesélyesként tekintett rá az apeldoorni Eb-vel kapcsolatban.

„Nagyon tisztelek minden sportolót, aki esélyesként nyer meg egy olimpiát vagy bármilyen másik világeseményt – mondta lapunknak néhány perccel azután, hogy ő maga is csatlakozott ezen sportolók táborához. Sokat tanult a 2023-as U23-as Eb-ből, ahol még nem bírta el ezt a terhet, ezért be kellett érnie egy ezüsttel. – Mentálisan erősnek tartom magam, de ennek most másmilyen súlya volt. Próbáltam úgy hozzáállni, hogy ez nem lenyom, hanem hátulról tol előre. Ez a mostani lehetőség egyben felelősség is volt. A vége nagyon fájt, de ezért jöttem, »meghaltam«, beértem és lekerült a teher a vállamról.”